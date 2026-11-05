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Sainz señala los tres errores de Williams y el que más le preocupa para 2027

Carlos Sainz confía en que Williams resuelva los retrasos y el sobrepeso, pero señala la aerodinámica como su gran preocupación para 2027. Los problemas de correlación alimentan sus dudas con el próximo coche.

Pol Hermoso Federico Faturos

Editado: 5 nov 2026, 18:41

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Oliver Bearman, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Llegar a tiempo, llegar al peso y llegar con un coche rápido. La lista de tareas de Williams parece sencilla cuando Carlos Sainz la resume en tres puntos. Lo complicado es cumplirla. Y, aunque el español confía en tachar los dos primeros para 2027, el tercero todavía le quita la tranquilidad: de poco servirá arreglar el invierno si después el cronómetro sigue dando malas noticias.

En el media day del GP de Brasil, Sainz puso nombre a los errores de una temporada que ha quedado por debajo de las expectativas. El cambio de reglamento debía abrir una oportunidad para Williams, pero el equipo empezó a contrapié, con retrasos y sobrepeso, y tampoco ha encontrado el rendimiento que necesitaba.

"Hay tres áreas clave en las que hemos fallado este año. Una es tener el coche en pista a tiempo. La segunda es que el coche esté en el peso. Y la tercera es acertar con el concepto aerodinámico", explicó.

"Confío en que las dos primeras las solucionaremos el año que viene. Tendremos el coche en el peso y a tiempo. La tercera es la que me preocupa, o digamos que es en la que tenemos que poner más esfuerzo".

Para Sainz, no todos esos fallos pesan igual. Los retrasos y los kilos de más complican cualquier proyecto, pero el problema de fondo está en la velocidad que el coche es capaz de generar.

"Creo que el equipo habría aceptado tener sobrepeso y llegar tarde, pero rendir. Habríamos tenido que mejorar las otras dos cosas, pero creo que todos habríamos estado tranquilos con la situación", argumentó. "Por eso, tener rendimiento en el coche se convierte en la prioridad número uno: acertar con el concepto aerodinámico y desarrollar bien la aerodinámica y el chasis".

El trabajo para 2027 ya está en marcha. Sin embargo, hay un motivo por el que Carlos todavía mira sus resultados con cautela: lo que Williams encuentra en sus herramientas de desarrollo no siempre aparece después en pista.

El contraste con 2025 resulta especialmente incómodo. Según explicó, entonces las mejoras entregaban lo que prometían y el salto respecto al coche anterior se había cumplido "a la décima". Esta temporada, esa precisión se ha perdido.

"No todo lo que se está introduciendo está funcionando como se esperaba, así que eso me deja cierto nivel de duda cuando pruebo el simulador y veo los números que estamos produciendo para el año que viene", reconoció.

"Algunos de los números que hemos producido este año no se han trasladado exactamente tal cual, como ocurría con el coche de efecto suelo. Así que hay cierto nivel de duda o escepticismo".

Las Vegas, la oportunidad a la que Sainz todavía se agarra

Mientras Williams intenta recuperar esa confianza para el próximo curso, Sainz tampoco espera que las cuatro carreras restantes cambien de golpe la realidad del actual. México dejó una distancia demasiado grande como para confiarlo todo a encontrar un circuito favorable.

"Siendo completamente sincero y directo, en México estábamos a un segundo de la zona media en Q2, o de las posiciones de puntos. Quizá puedes reducirlo a medio segundo en Las Vegas, a cuatro décimas, pero no puedes recuperar un segundo solo por las características del circuito", señaló. "Así que puntuar por méritos propios creo que está un poco fuera de nuestro alcance este año".

Eso no significa que haya dejado de buscar una oportunidad. Su referencia es Singapur: clasificar algo más arriba, hacer una gran salida y aferrarse al top 10, o aprovechar los errores de los demás. Una combinación difícil, pero por la que seguirá peleando.

"Es una posibilidad remota este año por la que voy a luchar, creo que en Las Vegas. Voy a intentarlo todo para conseguir los últimos puntos para el equipo", aseguró.

Para el resto, su mirada ya apunta más lejos: "Los veo casi como fines de semana de pruebas para mejorar el coche del año que viene". Williams todavía tiene puntos que perseguir en 2026, pero, sobre todo, necesita respuestas para 2027.

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