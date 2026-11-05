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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Gasly responde sobre la presión de los fans argentinos de Colapinto en Brasil

El francés responde con humor sobre el ambiente que rodea a Colapinto en Brasil, tras los episodios de acoso en redes de este año, y destaca el apoyo que también recibe en Interlagos.

Pol Hermoso Federico Faturos

Editado: 5 nov 2026, 16:02

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly tiene una referencia muy particular para medir la presión: Helmut Marko. Por eso, cuando este jueves en Brasil le preguntaron por la pasión de los aficionados argentinos y si también la siente del otro lado del garaje de Franco Colapinto, el francés encontró una respuesta rápida: después de lidiar con el asesor de Red Bull, cuesta que algo más le impresione.

"Una vez que has lidiado con Helmut Marko, cualquier otra cosa no es presión", bromeó el piloto de Alpine. "Sé cuál es mi trabajo y me concentro en eso".

La pregunta tenía un escenario muy concreto. Interlagos es la cita más cercana a casa para Colapinto, y la presencia de seguidores argentinos convierte el fin de semana brasileño en una oportunidad especial para su compañero de equipo. Gasly también percibe ese ambiente.

"Creo que hay argentinos por todo el mundo. Diría que probablemente más en Brasil porque está más cerca. Sin duda puedes sentir el apoyo y eso es lo que decía Franco: para él, es lo más parecido a una carrera en casa", explicó.

El asunto llega después de unos meses en los que la pasión ha cruzado límites preocupantes en las redes sociales. Gasly y su familia han sido objeto de mensajes de odio, Alpine ha publicado comunicados contra el acoso y el propio Colapinto ha pedido a sus seguidores que dejen de atacar a otros pilotos y a miembros de su equipo. La escudería también ha subrayado que combatir esos comportamientos es una responsabilidad de todas las aficiones.

Este jueves, sin embargo, Gasly destacó la energía que encuentra en el circuito brasileño. Preguntado expresamente por la presión y la pasión dirigidas también hacia él, recurrió al humor con Marko y reivindicó su propia relación con las gradas.

"Creo que, en general, es lo bonito de la F1 y, de hecho, saco bastante buena energía de este tipo de momentos", señaló. "Siempre doy lo mejor de mí cuando estoy en pista. Brasil es un lugar donde recibo mucho apoyo, así que también es una energía muy buena para mí".

Un estreno en casa que Gasly considera especial

La conversación sobre el vínculo de Sudamérica con sus pilotos también dejó espacio para Rafael Cámara, que afronta este fin de semana su debut en Fórmula 1 ante su público. Gasly destacó su velocidad y el talento que ha mostrado en las categorías inferiores, aunque aclaró que no le conoce personalmente.

"Parece una persona muy humilde y muy respetuosa. Obviamente tiene mucho talento, así que tengo ganas de ver cómo lo hace", afirmó.

Para el francés, ese estreno lleva un ingrediente difícil de reproducir: "Disputar tu primera carrera de F1 en casa es una sensación incomparable. Evidentemente habrá expectativas y todavía más trabajo para él, pero espero que pueda disfrutar de cada segundo".

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