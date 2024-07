Sainz, lejos de la pole: "No es ninguna sorpresa en realidad"

Ferrari sigue lejos del ritmo de cabeza al igual que en los últimos fines de semana. La clasificación del GP de Gran Bretaña 2024 con condiciones complicadas volvió a ser un varapalo para el equipo de Maranello, que vio a Charles Leclerc caer eliminado en la Q2 y a Carlos Sainz acabar séptimo en la Q3.

Resumen y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Russell lidera el triplete británico en Silverstone con la pole

El piloto español saldrá mañana por detrás del sorprendente Haas F1 Team de Nico Hulkenberg, pero asegura que no es ninguna sorpresa para ellos, ya que sabía que este fin de semana sería particularmente complicado.

"No es ninguna sorpresa en realidad dadas nuestras debilidades recientemente en las curvas de alta velocidad... El rey de la alta velocidad, como es Silverstone, siempre iba a ser difícil", dijo.

Sin embargo, el piloto madrileño cree que con una mejor gestión de la Q3 podría haber conseguido una posición de salida más óptima, sobre todo por todo el caos que se formó entre él, Fernando Alonso y Oscar Piastri antes de cruzar la línea de meta y empezar sus últimas vueltas rápidas.

"En la Q3 hemos salido muy tarde y no hemos podido hacer la vuelta que queríamos, hemos tenido una vuelta de salida que ha sido un lío, no hemos preparado bien los neumáticos y eso al final nos ha terminado costado un par de posiciones", aseguró.

En cuanto a las modificaciones que Ferrari ha hecho en su difusor trasero para el GP de Gran Bretaña, Sainz explicó que no había significado ningún paso adelante, ya que simplemente era un cambio para minimizar los rebotes del SF-24 en las curvas.

"No nos ha dado ningún rendimiento extra, sólo nos ha dado un poco más de consistencia en las curvas de alta velocidad, ya que tenemos un poco menos de rebote en el suelo y tenemos que hacer que el coche sea lo más consistente o predecible posible en alta velocidad. Así que sí, sigue siendo una debilidad del coche", añadió.

Como no podía ser de otra forma, Carlos Sainz también tuvo que responder a una pregunta sobre su futuro en la Fórmula 1 y admitió que todavía estaba todo en el aire: "Siempre ha sido complicado, nunca ha sido fácil, nunca ha sido tan simple se dice. No he tomado una decisión todavía porque obviamente nunca ha sido fácil", concluyó.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

