Sainz, tras ser 2º en Q3: "Vamos a dar guerra el domingo"

Carlos Sainz acarició con los dedos de la mano su primera pole position en la Fórmula 1 en su séptima temporada en la categoría y al volante de un Ferrari. Pero su ex compañero en McLaren, Lando Norris, se la arrebató en los últimos compases después de completar una gran vuelta sobre una pista aún mejor.

El español, que pasó de la Q1 en el octavo lugar, a casi dos segundos del Mercedes de Hamilton, sufrió para pasar a la Q3 final, logrando clasificarse 10º... por tan solo 0,052 segundos respecto a Sebastian Vettel.

Pero el madrileño sorprendió a todos, impulsado por una acertada estrategia desde el muro de boxes de Ferrari (centrado en él dado que Leclerc no entró en Q3 porque saldrá al fondo de la parrilla el domingo tras cambiar motor), para llegar a verse en la primera posición durante unos segundos en la ronda definitiva.

La lluvia matinal había empapado el trazado de Sochi, pero el cielo dio tregua y la salida del sol permitió que la Q1 empezara a tiempo y no se atrasara, como se esperaba. A medida que los coches fueron pasando sobre el asfalto mojado del trazado ruso, la pista fue mejorando minuto a minuto y en los últimos cinco minutos de la Q3 se abrió la opción de montar los slicks de seco.

George Russell fue el primero en hacerlo y el inglés compartió un top 3 inédito con Sanz y un Lando Norris que logró su primera pole en F1 con el McLaren con el que fue segundo en Monza hace dos semanas.

"Ha sido muy complicado, para ser sincero, desde el principio. Ha sido una clasificación muy difícil, pero en la Q2, pude ver que había una posibilidad de que el slick entrase en juego. Hicimos una muy buena estrategia eligiendo las dos vueltas del final para poner el slick en temperatura y entonces, sí, también pude hacer una vuelta bastante buena", comentó en la recta de meta de Sochi el de Ferrari.

"Desafortunadamente, fui uno de los primeros en cruzar la meta, lo que no me permitió explotar todas las condiciones de la pista, pero aun así fue una buena vuelta al límite".

"Este fin de semana vamos un poco más fuertes. Probablemente nuestras condiciones más débiles han sido con los intermedios, que estuvimos al límite de quedar fuera de la Q3. Todavía tenemos algunos problemas allí que resolver, porque no encontrábamos el ritmo, el equilibrio, parecido a Spa. Pero en cuanto ha habido opción de montar el liso, me he tirado a por él porque había que arriesgar e intentar algo diferente porque no me quedaban intermedios nuevos. He conseguido dar una vuelta al límite, aunque con un par de momentos he estado cerca de ir demasiado rápido, pero ha funcionado", reconoció.

"Te deja el sabor de boca de si hubiera esperado 40-50 segundos más para encontrar una pista más seca, porque la pole habría estado ahí, pero es lo que hay. Hay que dar también la enhorabuena a los otros, que han hecho un buen trabajo".

Carlos Sainz se ha convertido en el 155º de la historia de la F1 que ocupará una primera línea de parrilla, después de salir segundo en el GP de Mónaco de este 2021, pero desde el tercer cajón de parrilla debido al abandono de última hora de su compañero, Charles Leclerc. Precisamente, el último en entrar en este grupo fue Norris en Austria 2021.

Cuando se le preguntó por cuántas ganas tiene de pelear camino de la curva 1 el domingo, Sainz dejó claro que espera poder pillar a su excompañero en la salida.

"Será una salida complicada. Espero poder coger a Lando o conseguir un buen rebufo, porque empezar segundo aquí en el lado sucio castiga notablemente. Voy a tener que asegurarme de hacer mis deberes para asegurarme de que no perdemos demasiado en recta en ese lado sucio y luego ver si puedo conseguir un rebufo, o, por qué no, pasarle en la curva 1. O salgo muy bien, o es posible que Russell se cuele también en el rebufo de Lando y me paso. Pero también puede pasar que Norris salga peor y yo me ponga delante, pero ahí seremos bastante vulnerables porque no somos ninguna bala en la recta", avisó.

"Si puedo ir a por el primero, me tiraré, eso seguro".

Sainz reconoce que las condiciones cambiantes de la pista este sábado propiciaron un top 3 inédito en una clasificación de F1 y reivindicó el nivel actual de la parrilla.

"Creo que es un buen cambio a lo que estamos acostumbrados a ver, lo que demuestra que cuando se igualan un poco las condiciones en la F1, tenemos hoy en día todos un nivel que a la que se despistan los de arriba, los demás estamos ahí para aprovechar la oportunidad. Te das cuenta de que arriesgando en estas condiciones puedes poner un poco de tu parte y lograr algo así", concluyó.

Haz click en la foto para ver las mejores imágenes de Carlos Sainz en Sochi