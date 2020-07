Sainz: "Estamos en la lucha"

El arranque de la Fórmula 1 2020 en Austria después de cuatro meses de parón ha llegado como agua de mayo para aficionados, pilotos y equipos. Carlos Sainz, que fue el nombre del momento en los últimos dos meses tras el anuncio de su fichaje por Ferrari para 2021-2022, estuvo con los mejores en las dos primeras sesiones de libres del año.

En la primera, el español acabó cuarto, solo por detrás de los Mercedes y de Verstappen, completando un total de 41 vueltas, el segundo que más en toda la sesión. En la segunda, solo pudo cerrar el top 10, tras mejorar solo una décima su mejor tiempo del fin de semana por la rotura de la parte derecha de su alerón delantero.

"Estaba muy emocionado y contento cuando salí de boxes. Creo que fuimos uno de los equipos que más rápido nos adaptamos a las nuevas circunstancias y rendimos bien desde los libres 1. Tratamos de mejorar el setup y, sinceramente, me sentí bien todo el día", aseguró tras bajarse del MCL35 en Spielberg.

"Me he encontrado muy bien. El circuito no es tan exigente a nivel físico, porque tienes unas cuantas rectas para recuperarte de las fuerzas G en las frenadas fuertes, y no tuve ni dolores, ni me sentí cansado. Sinceramente, lo esperaba mucho peor".

Las llamadas bananas disuasorias del Red Bull Ring, de las cuales los organizadores quitaron una parte a petición de los equipos y con el visto bueno de la FIA, lastraron el resultado final de Sainz este viernes. El español venía mejorando sus tiempos con los blandos de Pirelli cuando pisó uno de los altos bordillos y rompió parte de su alerón delantero, perdiendo todo lo ganado en el tercer parcial.

"Ha sido un día positivo para el equipo. Hicimos muchas vueltas en los libres 1 y el coche iba muy bien. Estaba bien equilibrado, justo donde lo dejamos en Barcelona. No sabíamos dónde íbamos a estar aquí. Luego, en la FP2 afrontamos algunos retos con los pianos disuasorios, los alerones delanteros y demás, pero el ritmo parece prometedor. Creo que estamos en la lucha", apuntó.

"Solo tuvimos mala suerte con un par de tandas al dañar el alerón delantero y no pudimos demostrar nuestro ritmo de verdad. Cuando leí las noticias, pensé que iban a quitar muchas de las bananas disuasorias y luego cuando fui a reconocer la el jueves vi que estaban todavía algunas. Desgraciadamente, siguen dañando los coches mucho, más que una escapatoria de grava, más que las de hierba. Tenemos que adaptarnos o tal vez quitarlas todas".

Al español se le preguntó por el equipo revelación en estos momentos –Racing Point, que coló a Sergio Pérez con el tercer mejor tiempo del día– y Sainz deja claro que parecen estar en otra liga.

"Racing Point fue particularmente rápido hoy. Esperábamos que fueran rápidos, pero en un circuito tan corto, tener la ventaja que tuvieron sobre el resto de la mitad de tabla fue realmente impresionante. Mi opinión es que están tremendamente lejos como para luchar contra ellos, pero, al menos, estamos a la par que Renault. Va a ser divertido", concluyó.

