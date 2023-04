Cargar el reproductor de audio

Ferrari sigue pensando en que presentaron suficientes pruebas nuevas para anular la sanción de Carlos Sainz del Gran Premio de Australia, pero cooperará con la FIA para mejorar la arbitrariedad en la Fórmula 1.

Después de que la federación internacional impusiera un castigo de cinco segundos al madrileño por un toque con Fernando Alonso, que lo enviaba de la cuarta a la duodécima posición, los del Cavallino Rampante protestaron solicitando un derecho a revisión porque la decisión de los comisarios se tomó antes de que su piloto hablara con ellos.

Los italianos citaron un caso similar de Force Indica, y ofrecieron la telemetría de su monoplaza para intentar cambiar la decisión de la FIA. El organismo rector recibió la información sobre la frenada de Carlos Sainz en la primera curva, además de las declaraciones del piloto español sobre las bajas temperaturas de los neumáticos y la poca visibilidad por el sol, lo que habría contribuido al accidente.

No obstante, la federación desestimó el caso alegando que no se cumplía el requisito de "nueva información significativa y relevante que no estaba disponible para las partes que solicitaban la revisión en el momento de la decisión en cuestión", a la vez que argumentaba que todos los pilotos estaba en las mismas condiciones que el de Ferrari.

Los de Maranello emitieron un comunicado como respuesta en el que aseguraban que proporcionaron suficiente información, pero que eran "respetuosos" con el proceso y lo que dijo la FIA: "Reconocemos la decisión de la FIA de no concedernos un derecho de revisión en relación con la sanción impuesta a Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia 2023".

"Naturalmente, estamos decepcionados y sentimos que habíamos proporcionado suficientes elementos nuevos para que la FIA reexaminara la decisión, especialmente en el contexto de las condiciones particulares y los múltiples incidentes que se produjeron durante la reanudación final. No obstante, somos respetuosos con el proceso y la decisión de la FIA", se podía leer.

"Ahora esperamos entrar en conversaciones más amplias con la FIA, la Fórmula 1 y todos los equipos, con el objetivo de mejorar más la arbitrariedad de nuestro deporte, con el fin de garantizar el más alto nivel de imparcialidad y coherencia que nuestro deporte merece", concluyeron.

