Sainz: "Si aparece un Mercedes rosa, poco puede hacer McLaren"

Carlos Sainz y McLaren han completado una pretemporada sin grandes sobresaltos, sumando kilómetros como corresponde, comprobando la fiabilidad, apretando un poco más su MCL35 en los últimos días y sacando conclusiones, que es de lo que se trata.

El piloto español asegura estar satisfecho con lo conseguido en los seis días de test en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aunque deja claro que si algunos equipos de mitad de tabla se colocan por delante de ellos en las primeras carreras, no será porque en Woking no se haya trabajado bien este invierno.

"Buenas sensaciones. Hoy ha sido un buen día. Por la mañana hemos probado muchos compuestos de neumáticos, muchas configuraciones mecánicas para encontrar las ultimas décimas del coche y estoy contento", aseguró Sainz en Montmeló.

"Hemos obtenido todas las conclusiones que queríamos tomar de cara a Australia y para mí en eso se basa un buen test, en aprender y en saber lo que has probado. Es muy fácil con los cambios de viento y temperatura perderse y creer que algo está funcionando cuando no es así. Hoy hemos podido tomar las conclusiones que quería y ya sé cómo va el coche".

Sainz deja claro que su motorista, Renault, no ha llevado ninguna novedad para el arranque de la F1 2020 y deja claro que en ese apartado están como en 2019.

"Ya sabemos que Renault no ha traído nada nuevo y estamos llevando un motor muy parecido al del año pasado. No ha habido mucha evolución en ese aspecto, la verdad", subraya.

Una de las controversias de este arranque de la Fórmula 1 2020 estuvo entorno al RP20, el monoplaza de Racing Point, que guarda enormes similitudes con el Mercedes W10 que se proclamó campeón del mundo en 2019. A Sainz se le preguntó al respecto y el español deja claro que es algo que se escapa del control de su equipo.

"Van muy parecido... quizás el Mercedes rosa va un poco más rápido. Desde el primer día que tocaron la pista parece que iban muy, muy rápido y va a haber que tener cuidado con ellos. Yo creo que van a estar delante, solamente viendo el coche... aun así, el objetivo de McLaren no es que de repente aparezca un coche rosa y se ponga a medio segundo de Mercedes", apuntó.

"El objetivo es que si en las últimas carreras de 2019 estábamos a 1,1 o 1,2 segundos, llegar a Australia y estar a menos de esa distancia y seguir recortando a los de cabeza. Si Racing Point se pone a medio segundo de Mercedes, eso está fuera del control de McLaren".

Como no podía ser de otra forma, al madrileño le preguntaron por el coronavirus, que ha obligado a suspender el GP de China y que ha puesto en peligro las primeras citas del calendario.

"Mi sensación es que hay que mantener relativa calma, cuidarse, intentar evitar lo máximo posible aeropuertos y demás. No estoy tan preocupado, no creo que haya que incitar al pánico, ni mucho menos. Hay que estar calmado y que no cunda el pánico. Nos han hecho ciertos briefings de cómo podemos cuidarnos más, pero no considero que haya asido una psicosis, ni mucho menos", sentenció.

Información adicional de Diego Mejía desde Montmeló

