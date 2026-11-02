Fórmula 1 GP de México

Russell se salta sus obligaciones con la prensa y Wolff le defiende: "Estaba destrozado"

Russell abandonó el circuito antes de tiempo el domingo, justo el día en el que su compañero de equipo en Mercedes se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1.

Ed Hardy

Publicado: 2 nov 2026, 16:03

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Mercedes recibió una multa de 5.000 euros tras el Gran Premio de México después de que George Russell no cumpliera con sus compromisos con los medios de comunicación posteriores a la carrera de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes terminó sexto en el Autódromo Hermanos Rodríguez pese a haber arrancado desde la segunda posición en la carrera del domingo, después de perder cuatro puestos en la primera vuelta debido a un problema con la batería.

Russell también recibió una sanción de diez segundos por una colisión con Isack Hadjar en la curva 6, lo que hizo que la sexta posición fuera el mejor resultado al que podía aspirar en una jornada en la que su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, se proclamó campeón del mundo.

"Los comisarios escucharon al representante del equipo, quien explicó que el piloto había abandonado el circuito sin atender sus compromisos con los medios de comunicación posteriores a la carrera", recoge el informe de la FIA.

"Teniendo en cuenta que los comisarios pueden tomar una decisión en caso de que una de las partes no comparezca a una audiencia, se impone una multa de 5.000 euros al competidor".

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Mercedes infringió el artículo B10.1.4e del reglamento, y los comisarios señalaron que "el piloto no compareció a la audiencia y el representante del equipo prestó declaración por teléfono".

Sin embargo, posteriormente se supo que el director de Mercedes, Toto Wolff, había dado permiso a Russell para abandonar el circuito antes de tiempo, después de una jornada especialmente dura para quien había comenzado la temporada como uno de los grandes favoritos al título.

"Vi a George después de la carrera, en la zona de pesaje de la FIA, y evidentemente estaba destrozado por la situación", explicó Wolff.

"Fue un gran gesto de deportividad que fuera a ver a Kimi. Conozco a George desde hace muchísimo tiempo".

"Está pasando por un momento difícil, pero también fue una de las personas que contribuyó a que ese joven llegara a este equipo. Así que, cuando lo vi, pensé que para un piloto de carreras este es un momento catastrófico".

"Quizá la carrera de hoy haya sido un pequeño reflejo de lo que ha sido su temporada. Era una carrera que podía ganar. Teníamos ritmo en el coche y le fallamos en la primera recta".

"La entrega de energía no fue la que esperábamos. Ahora mismo estoy totalmente de su lado. He vivido situaciones en las que resulta muy difícil sobrellevar algo así".

"Que no atendiera a los medios de comunicación o que abandonara el circuito es absolutamente comprensible. De hecho, me habría sorprendido que se hubiera quedado. Lo respeto completamente", concluyó Wolff.

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