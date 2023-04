Jean Todt: "Verstappen y Schumacher tienen algo en común"

Cargar el reproductor de audio

El bicampeón del mundo Max Verstappen va camino de un nuevo hito tras ganar dos de los tres primeros Grandes Premios de la temporada 2023 del Mundial de Fórmula 1, en Bahrein y Australia, y terminar segundo en Arabia Saudí. Con tan solo 25 años, el holandés suma ya 80 podios, 37 de ellos victorias, y sus actuaciones dominantes son muy admiradas por Jean Todt.

El ex presidente de la FIA durante doce años, tras llevar a la Scuderia Ferrari a lo más alto, sigue siendo un gran aficionado de la F1. Cuando el 'Corriere della Sera' le pidió que comparara al neerlandés con Michael Schumacher, con quien el francés disfrutó del éxito en Maranello entre 1996 y 2006, Todt respondió: "Es rápido y comete pocos errores. Tiene el mismo espíritu de lucha que Michael".

"Pero a nivel humano, no conozco a Max lo suficiente como para juzgarle. Michael, cuando corría, podía parecer un poco arrogante y odioso, pero era una actitud que le servía para ocultar su timidez. Era humilde, siempre se cuestionaba a sí mismo. Nunca culpó al equipo, ni siquiera cuando fallaron los frenos en Silverstone [donde se rompió la pierna] por nuestra culpa. No hago comparaciones, pero él y Max tienen algo en común", dijo el francés.

Jean Todt y Michael Schumacher en el podio del Gran Premio de Japón de 2000, donde ganaron el título mundial de pilotos.

Los últimos días de Todt como presidente de la FIA estuvieron marcados por la polémica del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, en el que Max Verstappen ganó de forma controvertida su primer título mundial, después de la aplicación del Reglamento Deportivo por parte de Michael Masi, entonces Director de Carrera. Entonces, Jean Todt tuvo que templar los nervios de los directores de los dos equipos que se disputaban el título.

"Yo no hice nada, no es el papel del presidente de la FIA", declaró Todt, que tomó como ejemplo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Los árbitros deben ser autónomos; ¿han oído alguna vez a Infantino decir 'aquí hubo penalti y aquí no'?", comentó.

"En el documental ["Jean Todt, la méthode" de Canal+ Francia], se puede ver que estoy viendo esta carrera en mi casa de campo con el equipo de rodaje. Me llaman [Christian] Horner y [Toto] Wolff, y les digo: 'No puedo intervenir, es responsabilidad de los comisarios y del director de carrera'", añadió al respecto el entonces máximo dirigente de la Federación.