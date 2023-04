Jos Verstappen: "Nunca abusé de mi hijo"

Cargar el reproductor de audio

La historia del meteórico ascenso de Max Verstappen a la Fórmula 1 no se podría explicar sin la influencia de su padre, el también piloto de la máxima categoría, Jos. Ya retirado del Gran Circo después de dos podios en su más de un centenar de carreras, el neerlandés se dedicó a inculcar la filosofía de ganar desde los karts.

Sin embargo, hace no demasiado salió a la luz una anécdota en la que se aseguraba que el antiguo miembro de Benetton o Minardi, entre otras escuderías, dejó al pequeño Max Verstappen tirado en una gasolinera cuando tan solo era un niño. Tal acción la justificaba como un castigo con fines educativos tras sus malas pruebas al volante, lo que le valió para recibir infinidades de críticas que lo calificaban de abuso.

El holandés y padre del dos veces campeón del mundo explicó lo sucedido, y el propio Max Verstappen no está molesto por esa estricta manera de educar: "La gente dice lo mal padre que fui y que abusé de mi hijo, pero nunca abusé de él. Yo le enseñé, fui duro con él, ese también era mi plan para que él aprendiera a pensar".

"Mucha gente no tiene ni idea de lo que necesita para llegar a la cima del deporte", aseguró Jos Verstappen en el documental Anatomy of a Champion, que está dividido en pequeños capítulos y acercan a los aficionados de la Fórmula 1 la vida del piloto de Red Bull.

No es la primera vez que se cuestiona la forma de actuar del holandés, y este mismo año fue objeto de críticas por parte de algunos seguidores por no celebrar el segundo puesto de su hijo porque su compañero, Sergio Pérez, lo superó en el Gran Premio de Arabia Saudí. Todo vino por una imagen en la que aparecía serio, sin mirar al mexicano, mientras que este festejaba con sus mecánicos el triunfo en el circuito urbano de Yeda, aunque no fue a mayores y desde el conjunto de Milton Keynes aseguran que hay un mismo trato entre la dupla titular de pilotos.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!