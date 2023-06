Russell no vio a Hamilton y culpa a la comunicación de Mercedes F1

Casi al final de la Q2, George Russell y Lewis Hamilton empezaban sus vueltas rápidas cuando el primero de los dos se movió hacia el interior en la recta de meta para intentar aprovecharse del rebufo del Ferrari de Carlos Sainz, antes de volver a la línea de carrera.

Pero en ese momento Russell no se dio cuenta de que su compañero estaba justo detrás y a punto de adelantarle por el exterior, por lo que le cerró la puerta sin querer.

Hamilton tuvo que salirse de la trazada para esquivarle y puso sus ruedas izquierdas sobre la hierba, pero aún así se tocó con su compañero de equipo y rompió parte de su alerón delantero en un accidente que podría haber tenido consecuencias mucho peores.

A través de la radio, Hamilton dijo: "George acaba de tocarme, eso fue muy peligroso".

Los comisarios de la FIA convocaron a ambos pilotos de Mercedes a declarar para ver el incidente: "el coche 63 de Russell cambió de dirección causando directamente un impacto con el coche 44", decía el comunicado del organismo rector.

Cuando se le preguntó si el incidente se debió simplemente a un error de comunicación, Russell respondió: "Sí, más o menos. Ni siquiera sabía que estaba ahí. Estaba empezando mi vuelta, intentando coger el rebufo de Sainz y, afortunadamente, no pasó nada grave".

El incidente puso la guinda a una accidentada sesión de Q2 en la que Russell se quejó del agarre de sus neumáticos y de los rebotes, por lo que su 12ª posición en la parrilla no fue ninguna sorpresa.

"No estoy muy seguro de por qué nada más salir de boxes en la primera tanda ya no tenía agarre con los neumáticos", explicó Russell.

"El coche empezó a rebotar mucho en las curvas de alta velocidad, así que no pude tomar la [última] curva a fondo como lo estábamos haciendo esta mañana".

"Ha sido una sesión muy, muy extraña; no me ha sorprendido quedarme fuera en la Q2 porque el coche estaba totalmente fuera de ritmo. No he tenido buenas sensaciones con él. Y sí, ha sido decepcionante sin duda".

George Russell dijo que Mercedes había hecho algunos cambios en el coche antes de la clasificación, pero no pudo señalar ninguna razón concreta por la que su W14 sufrió tanto.

"Cambiamos algunas cosas, pero nada que pudiéramos esperar que tuviera un efecto tan sustancial".

"Quizá pueda contribuir a la falta de rendimiento el hecho de que todo el mundo tuvo dificultades. Había muchos coches sufriendo con las condiciones de la pista, pero no deberíamos estar en esta posición. Es una pena", concluyó el de Mercedes.