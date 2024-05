Russell pone a McLaren F1 como ejemplo de remontada para Mercedes

El fin de semana de Mercedes en el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 no era el que soñaban, y vieron cómo uno de sus principales rivales se llevaron el triunfo después de añadir diez actualizaciones en su monoplaza. Ese ascenso de McLaren desde las posiciones traseras de la parrilla es todo un ejemplo para la escudería de Brackley, como aseguró George Russell después de acabar octavo en el trazado estadounidense.

"McLaren se clasificó 17º y 18º hace doce meses en Miami, y hoy ganaron, así que demuestra lo que es posible cuando se hacen las cosas bien, pero ahora mismo no lo estamos haciendo bien, y tenemos que hacer cambios rápidamente", señaló tras finalizar la quinta cita de la temporada. "Creo que tenemos que aceptar que somos el cuarto equipo más rápido en este momento. Los tiempos no mienten, y el campeonato tampoco, aquí es donde estamos y, como he dicho, creo que estamos luchando por ser de quinto a octavo semana tras semana".

En el momento en el que se le preguntó sobre si la victoria de Lando Norris le hacía ver la luz al final del túnel, señaló: "Desde luego que sí, y tenemos algunas cosas en camino a corto plazo, pero nada que vaya a transformarnos en ganadores de carreras ahora mismo. Va a ser doloroso durante unas semanas".

El piloto inglés también tuvo tiempo de felicitar a su compatriota, que se unió al club de ganadores en la Fórmula 1, y son los dos últimos en llegar a ese selecto grupo: "Lo tiene muy merecido, y estoy muy feliz por él. Se merece una victoria en una carrera quizá desde hace muchos, muchos años, y creo que para todos los pilotos de Fórmula 1 en esta era de dominio de un equipo y un piloto, siempre es genial ver a alguien tener la oportunidad de conseguir un triunfo. Como he dicho, Lando [Norris] se lo merece".

