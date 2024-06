Russell sobre la marcha de Hamilton: "Era un cambio que necesitaba"

Una era llegará a su fin cuando termine la temporada 2024 de Fórmula 1, ya que Lewis Hamilton abandonará un equipo Mercedes con el que hizo historia a lo largo de más de una década. La exitosa unión dejó un saldo de seis títulos mundiales para el británico, aunque en los últimos años pasaron más baches que celebraciones.

Al lado de George Russell, el heptacampeón no pudo ir más allá de cosechar podios y alguna pole position que Max Verstappen se dejaba por el camino, y decidió firmar un nuevo acuerdo que le ligará a Ferrari para las próximas campañas. Sobre ese enlace que provocará que el piloto más laureado en términos estadísticos de la historia de la categoría se vista de rojo habló el más joven de la dupla de Brackely, quien aseguró que podría ser bueno para todas las partes.

"Para ser sincero, creo que ese cambio con la marcha de Lewis [Hamilton] a Ferrari era uno que necesitaba, incluso para él mismo, es un nuevo comienzo, también para el equipo", dijo el inglés. "Cualquier cambio de aires es emocionante, es una hoja en blanco, y después de unos años difíciles, puede ser el pequeño cambio que todo el mundo necesita".

Sin embargo, George Russell aseguró que su estancia como compañero de Lewis Hamilton fue algo que disfrutó, porque pudo aprender de él bastante, aunque no dudará en rivalizar tanto con su sucesor: "Personalmente, he tenido al piloto más exitoso a mi lado durante los últimos tres años, pero no hay diferencia si se trata de un experimentado campeón del mundo o de un recién llegado".

La duda es quién será el segundo piloto de Mercedes, y aunque no se espera un anuncio en breves, el director del conjunto, Toto Wolff, es partidario de Andrea Kimi Antonelli. No obstante, el británico continuó con su discurso: "No tengo ninguna duda, a juzgar por las opciones que hay sobre la mesa, de que tendré un compañero de equipo bastante bueno a mi lado el año que viene, vaya como vaya".

"En Kimi [Antonelli] tenemos a un joven piloto que destaca y cuyo camino hacia la Fórmula 1 siempre estará marcado, y eso con un Mercedes", sentenció George Russell. "Tiene la oportunidad para el año que viene, lo que sería un poco antes de lo que él y todo el mundo quizá esperaban, pero ha hecho mucho trabajo entre bastidores en las pruebas para intentar estar listo cuando surja la oportunidad".

A la pregunta de si algunos pilotos de la actual parrilla que no tienen su puesto asegurado el próximo curso le dijeron que hablaran bien sobre ellos, respondió con humor: "¿Tentado? Oh, vaya. No, nadie me ha seducido y eso es bueno. Al principio se habló mucho [tras el anuncio de Lewis Hamilton], pero creo que Toto [Wolff] y Mercedes han dejado muy clara su postura, no hay prisa para que el equipo tome una decisión".

