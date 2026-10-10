Russell revela las consecuencias de su accidente en Singapur: "El coche ya no era igual"

El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, George Russell, reconoció haber cometido un error después de sufrir un accidente en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, un incidente que también podría haber condicionado su rendimiento en la clasificación posterior.

Russell, que partía desde la primera fila, se colocó líder en una pista mojada de Marina Bay gracias a una salida mucho mejor que la del poleman, Max Verstappen. Sin embargo, perdió el control de su monoplaza después de abrir ligeramente la trayectoria a la salida de la última curva. El británico hizo un trompo, impactó contra el muro interior y tuvo que abandonar la carrera.

Como demostró con su segunda posición en la parrilla de la sprint, Russell había sido muy competitivo en la clasificación del viernes, pero no pudo pasar del sexto puesto en la clasificación principal del sábado. El británico cree que esto pudo deberse a que sus mecánicos tuvieron que reconstruir su Mercedes a toda prisa después del accidente.

"Obviamente, ha sido un día muy malo en general, y todo viene de mi propio error", reconoció Russell.

"El coche no se sentía exactamente igual. Tenía problemas con la parte trasera y después empecé a sobrecalentar los neumáticos. Fue una especie de espiral negativa, mientras que ayer todo encajaba y funcionaba bien. Así que tenemos que analizar por qué ha ocurrido".

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Esto no siempre es una sorpresa cuando todo el equipo tiene que volver a montar el coche tan rápidamente y, obviamente, después de haber acabado contra el muro. Ayer fuimos competitivos en todas las vueltas que dimos, pero hoy no ha sido así".

Una teoría que también comparte el director de Mercedes, Toto Wolff, aunque el equipo todavía tiene que investigar lo sucedido.

"En el caso de George, el coche no estuvo terminado hasta el último momento", explicó Wolff a Sky Alemania. "Probablemente, el suelo no está exactamente como debería. Así que, en general, ha sido una buena actuación".

Preguntado por sus aspiraciones para la carrera del domingo, Russell no se atrevió a hacer pronósticos, especialmente porque una penalización relacionada con la unidad de potencia, consecuencia de su avería de motor en Sepang, le obligará a salir desde el fondo de la parrilla.

El piloto de 28 años es consciente de que, aunque Andrea Kimi Antonelli consiguió remontar desde la 19ª posición hasta la victoria en el Gran Premio de Italia, en Azerbaiyán necesitó 17 vueltas para pasar del 16º puesto de la parrilla a entrar entre los diez primeros. Eso sí, el joven italiano reconoció entonces que había estado "conduciendo como su abuela" por las calles de Bakú.

Entonces, ¿qué considera Russell que sería un resultado realista para la carrera principal de Singapur?, le preguntó Motorsport.com. Con Mercedes encontrándose con una fuerte oposición de Red Bull y Ferrari durante todo el fin de semana, el británico se conformaría simplemente con sumar puntos.

"Va a ser muy complicado", añadió.

"Kimi tuvo una carrera en la que salió 19º y ganó, y otra en la que salió 16º y, cuando quedaban diez vueltas o algo así, apenas había conseguido llegar a la décima posición. El mismo piloto, el mismo coche, pero resultados muy diferentes. Así que, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que no lo sé".