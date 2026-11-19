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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Russell sobre su duelo con Antonelli: "Parece como si fuera 18-3 a su favor, pero estoy cerca"

George Russell se sorprende de lo ajustado que está su duelo con Kimi Antonelli en clasificación y señala el calor y el sobrecalentamiento de los neumáticos como su gran problema en carrera.

Pol Hermoso

Editado: 19 nov 2026, 8:49

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Si George Russell tuviera que ponerle un marcador a su temporada de memoria, diría que Andrea Kimi Antonelli le gana 18-3 en clasificación. Va 11-9. El británico se llevó esa sorpresa al mirar los números, aunque basta con pasar a la columna del domingo para entender de dónde le viene la sensación. En carrera, su compañero de Mercedes sí le ha ganado con claridad, por 14-6.

"Me sorprendo a mí mismo cuando miro las estadísticas de clasificación del año", reconoció Russell en el Media Day del GP de Las Vegas. "La sensación es que va 18-3 a su favor. No sé cuál es el dato exacto. Seguro que sigue a su favor, pero está mucho más igualado".

Y si se cuentan las clasificaciones sprint, el cara a cara a una vuelta queda empatado a 13. Parte de la explicación está en la Q3, donde Russell se las ha arreglado más de una vez para sacar un tiempo que ni él veía venir.

"Siempre he tendido a dar un paso adelante cuando llega la Q3. Pero me sorprende la cantidad de veces que este año me ha faltado ritmo y, de repente, he llegado a la Q3 y la cosa ha ido bien", explicó. "Eso te pone en desventaja, porque antes de esa última vuelta no tenía la confianza necesaria".

El problema aparece cuando sube la temperatura

Russell tiene bastante más claro lo que le pasa el domingo. "Sé dónde está la limitación. Es el ritmo de carrera en los circuitos calurosos, cuando los neumáticos se sobrecalientan mucho. Sin duda, es lo que tengo que trabajar". Y puso un ejemplo de lo que ocurre cuando el asfalto le da un respiro. "En la parte de la carrera de Brasil con slicks fuimos los más rápidos. Pero estábamos a 15 grados".

¿Qué le dejaría satisfecho en las tres citas que quedan? "Tres victorias me dejarían bastante satisfecho", respondió. Ve el cierre de temporada como una oportunidad para disfrutar y probar cosas, aunque sabe que quizá tenga que esperar para medir sus progresos en el terreno que más le cuesta.

"Suelo sufrir en las pistas donde los neumáticos se sobrecalientan, con asfalto viejo y mucha degradación. Cuando hace fresco y los neumáticos están en su ventana, como en Bakú o Montreal, suelo rendir razonablemente bien", dijo. "Puedes decir que ese es tu punto débil y que quieres trabajarlo, pero si las condiciones no se dan, no tienes la oportunidad".

Lo que sí quiere comprobar en Las Vegas es cuánto ha ganado Mercedes con su nuevo paquete. Russell cree que el coche trabaja ahora en una ventana más favorable, pero tiene curiosidad por ver dónde lo deja eso frente a los demás. Le ha sorprendido lo que ha progresado Red Bull durante el año y, como recordó, Lando Norris también ha estado "muy fuerte" con McLaren en varias carreras.

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