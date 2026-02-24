Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Horner resta culpa a 'los Verstappen' de su salida de Red Bull y señala a Marko

En la Temporada 8 de Drive To Survive en Netflix cuenta con un capítulo dedicado a la polémica de Christian Horner y Red Bull, donde el británico se sincera.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Como no podía ser de otra manera, la salida de Christian Horner de Red Bull tiene su protagonismo total en la octava temporada de Drive To Survive en Netflix, debido a que el británico ha sido uno de los personajes más famosos de la serie y a que su desventura con el equipo fue una de las grandes polémicas de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Hablando ante los micrófonos de DTS, Horner aseguró que su despido había sido como una puñalada: "Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. Realmente no tuve oportunidad de despedirme como es debido.

Y añadió: "Nunca imaginé estar en esta situación. Por supuesto, tu reacción inmediata cuando te hacen algo así es, que les den. Me han quitado algo que no fue mi elección, que era muy valioso para mí. Solo di lo mejor de mí. Hice lo mejor que pude por mi equipo, por las personas que representaba. Pero el rendimiento este año no ha sido tan sólido como antes".

El despido de Horner llegó tras una dura lucha de poder interna entre él y Helmut Marko, quien tuvo el apoyo tanto de Max Verstappen como de su padre Jos Verstappen. Sin embargo, el exdirector de la escudería Red Bull se niega a culpar a 'los Verstappen'.

"Su padre [Jos] nunca ha sido mi mayor fan. Ha sido muy abierto conmigo. Pero no creo que los Verstappen fueran responsables en absoluto".

Sin embargo, sí señala claramente a Helmut Marko y, reconoce, que quizá tenía mucho control dentro del equipo visto desde fuera por los dueños.

"Creo que esta fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff, con Helmut asesorando. Creo que, al final, las cosas cambiaron dentro del negocio, dentro del grupo. El fundador falleció. Y tras la muerte de Dietrich Mateschitz, creo que probablemente consideraron que yo tenía demasiado control".

En otro orden de cosas, Horner también se desmarcó tanto del nombramiento como del posterior intercambio de pilotos que involucró a Yuki Tsunoda y Liam Lawson, algo en lo que también quiso apuntar directamente hacia Marko.

"No fue mi elección. Siempre me presionaron para que aceptara pilotos de la academia. Helmut fue un gran impulsor de ello", concluyó el británico en una de las escenas que se podrá ver en la serie 'Drive To Survive' a partir del próximo 27 de febrero de 2026.

