Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Bajo el nuevo reglamento, antes incluso de que se recorriera un solo metro, ya surgió debate en torno a la relación de compresión. Se trata de la relación entre el volumen del cilindro cuando el pistón está en el punto más bajo y el volumen cuando el pistón está en el punto más alto. Con el reglamento anterior, esa relación era de 18:1, pero en las nuevas normas para 2026 dicha ratio se ha reducido a 16:1, entre otras cosas para facilitar la entrada de nuevos fabricantes.

Los competidores han tenido constancia de que Mercedes cumple con la relación de compresión de 16:1 en las pruebas estáticas, pero que durante la conducción podría alcanzar una relación superior. Audi, Ferrari y Honda enviaron entonces conjuntamente una carta a la FIA, aunque tras una primera reunión de expertos técnicos el 22 de enero, la federación no parecía inicialmente dispuesta a intervenir.

Posteriormente se han celebrado nuevas reuniones, entre ellas la del Power Unit Advisory Committee del jueves. En dicho encuentro, según ha podido saber Motorsport.com, se volvió a debatir ampliamente sobre la relación de compresión con todas las partes implicadas, aunque todavía no se tomó una decisión definitiva.

Más sobre la última reunión: Fórmula 1 Caso motores F1: el PUAC propone una solución compartida, pero hará falta tiempo

Los equipos rivales siguen reflexionando sobre posibles vías para forzar una intervención lo antes posible. En ese sentido, la principal idea pasa por modificar las mediciones de la relación de compresión. Actualmente solo se realizan pruebas estáticas a temperatura ambiente, pero uno de los planes consiste en llevar a cabo esas pruebas después de haber calentado previamente el motor. Medir un motor caliente ofrecería una imagen más representativa y podría sacar a la luz posibles diferencias. Otra propuesta es el uso de sensores durante la conducción.

¿Un papel clave para Red Bull y la FIA?

Sin embargo, para cambiar el procedimiento es necesaria una supermayoría. Esto implica que cuatro de los cinco fabricantes, la FIA y también la Fórmula 1 deben estar de acuerdo. Precisamente en ese contexto, Red Bull Ford Powertrains ocupa una posición aparentemente clave. Con la carta inicial de Audi, Ferrari y Honda quedó claro desde el primer momento que tres de las cinco marcas presionaban para introducir cambios.

Red Bull, por su parte, también fue vinculada a este hallazgo, aunque esa imagen se ha matizado en las últimas semanas. De hecho, también se ha sugerido que Red Bull, si bien conoce el truco de Mercedes, no necesariamente se opondría a una intervención. Esto podría darse, por ejemplo, si considera que su propia ventaja es menor que la de un rival, en este caso Mercedes y sus equipos clientes.

Además de la postura de Red Bull, la posición de la FIA y de la F1 es lógicamente crucial. Normalmente, ambos organismos votan en bloque cuando se trata de cuestiones técnicas. Inicialmente, como ya se ha mencionado, la FIA no veía motivo alguno para intervenir, pero tras la reunión de ayer queda ahora a la espera una nueva postura por parte de la federación, es decir, una actualización de la situación. Consultada al respecto, la FIA ha señalado que el asunto sigue siendo objeto de debate interno y que quizá solo en una fase posterior se pueda compartir información al respecto.

El tiempo apremia, también de cara a la homologación de los motores

Si finalmente se revisa el procedimiento de medición, las consecuencias podrían ser de gran alcance. No solo afectaría al panorama deportivo, sino que también está directamente relacionado con la homologación. Los motores de 2026 se homologarán el 1 de marzo, lo que deja poco o ningún margen para posibles modificaciones, especialmente teniendo en cuenta que los cambios en las unidades de potencia requieren largos plazos de desarrollo.

Toto Wolff, por su parte, ha dejado muy clara su postura. El jefe de Mercedes afirmó en torno a la presentación del coche que los demás fabricantes deberían simplemente poner en orden su 'mierda'.

"No entiendo que algunos equipos se centren más en los demás y sigan discutiendo sobre algo que es muy claro y transparente. La comunicación con la FIA siempre ha sido muy positiva, y eso no solo en lo relativo a la relación de compresión, sino también en otros aspectos".

"En este punto concreto, lo que dicen los reglamentos es cristalino. También está claro cuáles son los procedimientos estándar para los motores, incluso fuera de la Fórmula 1. Así que poned vuestra mierda en orden. Nuestra unidad de potencia es legal. El motor cumple con cómo están redactadas las normas y también con la forma en que se realizan los controles".