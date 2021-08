Ricciardo recuerda feliz cuando "se ganó el respeto" de Alonso

En el GP de Bélgica que se "disputó" el pasado fin de semana, Daniel Ricciardo alcanzó las 200 carreras en Fórmula 1, que le hacen superar las 199 que disputó Alain Prost y colarse en el top 20 de pilotos con más grandes premios en la máxima categoría.

En la rueda de prensa del jueves en Spa-Francorchamps, que le tocó atender junto a Carlos Sainz, le preguntaron qué significaba eso para él, y admitió que pensaba que era algo que más gente había logrado.

"Simplemente, que estoy jugando con el pie delantero", comentó el de McLaren haciendo referencia a uno de los golpeos que se hacen en el cricket.

"El otro día me dijeron que soy uno de los 19 en la historia del deporte que ha llegado a los 200 grandes premios [en realidad es uno de los 20]", continuó. "Eso realmente me hizo sentir que era más significativo. Creía que era algo que habían hecho más, así que supongo que eso me hizo sentir un poco más orgulloso".

"Pero es emocionante. Obviamente es algo a lo que he dedicado mi vida, así que estar aquí 200 grandes premios después y seguir amándolo y disfrutándolo, y sobre todo, siendo competitivo, sí, es una sensación muy buena".

Como suele ocurrir cuando se alcanza un número especial, llegó la pregunta de cuál es su momento favorito hasta ahora, en las 199 carreras que había disputado antes del domingo.

"Como dicen los obvios, la primera victoria es un día que nunca olvidaré, el 8 de junio de 2014", señaló en referencia al GP de Canadá 2014 que ganó en su primer año con Red Bull. De hecho de esa temporada, que acabó siendo uno de sus mejores cursos en F1 (3º en el mundial, como en 2016), rescata otros grandes y felices episodios.

"Creo que también. hay momentos a lo largo del camino, incluso las carreras que no terminaron siendo victorias o podios. Por ejemplo recuerdo el 2014 con Alonso en Alemania, donde luché con él durante unas cuantas vueltas con neumáticos más viejos".

Ricciardo se refiere al duelo que mantuvo con Fernando Alonso desde la vuelta 56 hasta la 62, con varios adelantamientos entre ellos y una emocionante batalla.

El primer gran ataque llegó en la vuelta 59, cuando Alonso se lanzó en la Parabolika (curva 5) del circuito de Hockenheim, pero el australiano se mantuvo al frente por el interior. En la curva 6 de nuevo el de Ferrari parecía tomar la delantera, pero el de Red Bull salió mejor posicionado para seguir por delante en la curva 8, antes de otro ataque en vano en Onkokurve (curva 13).

Ese fue el inicio de una sucesión de ataques y defensas hasta el definitivo momento de la vuelta 62, cuando Alonso se lanzó en la horquilla de la curva 6. Pocos metros después, en la 8 (Mercedes Arena) Ricciardo se coló por el interior y hubo otro duelo rueda a rueda, pero Alonso se mantuvo por delante para acabar la carrera quinto.

"Sentí en ese momento que él sólo me estaba atacando para que le dejara irse y hacer su carrera, porque yo estaba realmente en otra carrera, con neumáticos muy viejos. Pero pensé que sería bueno plantar batalla. No sé si él verá eso como un punto destacado en el tiempo, pero yo lo vi como un momento en el que realmente me gané su respeto".

"Hay momentos en este largo camino que recuerdo especialmente, de los que me alegro bastante", concluyó el siempre sonriente Daniel.

