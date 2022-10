Ricciardo pide a la F1 ser más flexible con los horarios en lluvia

Cargar el reproductor de audio

A pesar de la intensidad de la lluvia que cayó sobre Suzuka antes de que se apagara el semáforo, la carrera comenzó tal y como estaba previsto, a las 14:00 horas (hora local), pero la Dirección de Carrera sacó la bandera roja antes de completarse las dos primeras vueltas debido a las malas condiciones de la pista japonesa.

Hubo que esperar unas dos horas antes de que el GP de Japón se reanudase cuando restaban 40 minutos en el cronómetro para que se cumpliera el plazo máximo de tres horas estipulado por el reglamento, lo que finalmente permitió que se completaran 28 vueltas de las 53 previstas.

Pese a no llegar al 75% de la distancia programada, sí se repartieron el 100% de los puntos debido a una laguna del reglamento. Sin embargo, los retrasos que evitaron completar la carrera del Gran Premio de Japón, han hecho que muchos se planteen qué cambios se podrían hacer para las citas que se disputan en mojado.

El piloto de McLaren, Ricciardo, dijo que podría haber más flexibilidad en los horarios de salida para las carreras en lluvia, para permitir a Dirección de Carrera buscar una ventana óptima en la previsión meteorológica.

"Queremos correr", dijo Daniel Ricciardo a una pregunta de Motorsport.com sobre la decepción de los aficionados a raíz de los retrasos a causa de la lluvia.

"Donde me gustaría y creo que lo podemos hacer mejor es... Sé que es fácil decirlo ahora, pero sabíamos que esa lluvia iba a llegar. Es como en 2014".

"Incluso si se adelanta una hora la salida, tal vez podamos hacer 20 vueltas al principio y todavía se puede completar la carrera más tarde".

"Ahí es donde, de nuevo, vamos a intentar aprender algo de lo que ha ocurrido aquí. Sé que está la televisión y todo, que también influye en eso".

"Pero al final, lo que queremos es completar la carrera", añadió el piloto australiano.

Adelantar la hora de inicio de las carreras debido a la meteorología es habitual en las categorías americanas, como la IndyCar y la NASCAR, pero no se hace en la Fórmula 1.

Suzuka fue la tercera carrera de 2022 en la que se produjeron importantes retrasos a causa del mal tiempo. La lluvia en Mónaco y Singapur también obligó a posponer el inicio de ambas carreras, y ninguna de ellas se completó en su totalidad.

Los pilotos creen que la bandera roja fue la decisión correcta después de comprobar que la visibilidad era extremadamente pobre en la primera vuelta. Carlos Sainz y Pierre Gasly fueron protagonistas de dos incidentes diferentes, y este último además quedó "en shock" después de pasar muy cerca de una grúa que estaba en medio de la pista con bandera roja.

"Una parte de mí estaba asustada, otra parte lo disfrutó", dijo Ricciardo sobre el inicio de la carrera.

"Fue bonito ganar unas cuantas posiciones. En cuanto entramos en la curva 1, dije: 'wow, hay mucha agua'. La visibilidad era muy mala, creo que las cámaras onboard lo evidenciaban bastante bien".

"Pero luego me alegré de que la carrera se reanudase. Sinceramente, pensaba que no lo haría", concluyó el piloto australiano que la próxima temporada no estará en la parrilla de la F1.