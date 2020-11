Ricciardo carga contra la F1 por el accidente de Grosjean

Daniel Ricciardo tuvo una gran batalla con Carlos Sainz en el GP de Bahrein, en ocasiones en la distancia, aunque finalmente terminó peleando con su compañero, Esteban Ocon, por la séptima posición. Pero el australiano no quiso hablar de ello.

En su lugar, se mostró visiblemente contrariado por cómo la Fórmula 1 había repetido una y otra vez las imágenes del espeluznante accidente de Romain Grosjean en la primera vuelta.

"Sí fue complicado, la verdad. Ya a 20 vueltas del final ya empecé a tener problemas. Pero para ser sincero, no deseo hablar de la carrera, quiero expresar mi decepción con la Fórmula 1 por haber emitido repeticiones constantes del accidente de Grosjean", comentó en los micrófonos de Movistar + F1.

"Creo que es irrespetuoso y desconsiderado para su familia y las nuestras. Creo que la repetición la debían haber mostrado mañana o al final de la carrera, pero 100 y encima su onboard también cuando estamos compitiendo una hora después es solo buscar el entretenimiento. Podría no haber estado aquí fácilmente y su familia tendría que haberlo estado viendo todo el rato".

Cuando se le preguntó si lo había visto nada más bajarse del coche, cuando se ondeó la bandera roja para rescatar a Grosjean y arreglar las protecciones, respondió: "Sí, intenté no verlo, pero aparecía en todas partes. Quería asegurarme de que estaba bien, le pregunté al equipo y cada vez que veía la pantalla, lo estaban repitiendo".

Ricciardo deja claro sus sensaciones durante la hora y 20 de parón de la carrera, y apunta que no tenía muchas ganas de subirse de nuevo al RS20 de Renault.

"No es divertido, no es cómodo. Todos nosotros... no creo que nadie hubiera dicho que teníamos ganas, ni que estuviéramos emocionados de volver a empezar la carrera. Pero solo quería decir que estoy muy descontento con la forma en la que la F1 ha escogido hacerlo. Él está bien y me alegro, pero que no lo hagan más", concluyó.

Pasa las fotos para ver una secuencia de auténtica locura

El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 1 / 64 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Accidente Romain Grosjean, Haas F1 Team 2 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 3 / 64 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 4 / 64 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 5 / 64 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 6 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 7 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 8 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 9 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 10 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 11 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 12 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 13 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 14 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 15 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 16 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 17 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 18 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 19 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 20 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 21 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 22 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 23 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 24 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 25 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 26 / 64 Romain Grosjean, Haas F1 saliendo del monoplaza en llamas 27 / 64 El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 28 / 64 Los oficiales de pista trabajan para apagar el fuego en la escena del accidente 29 / 64 Los oficiales de pista trabajan para apagar el fuego en la escena del accidente 30 / 64 Los oficiales de pista trabajan para apagar el fuego en la escena del accidente 31 / 64 Un miembro de la defensa civil con un extintor de incendios 32 / 64 Un fotógrafo toma fotos mientras los oficiales trabajan para despejar la pista 33 / 64 Romain Grosjean, Haas F1, en la parte trasera de una ambulancia 34 / 64 Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 35 / 64 Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 36 / 64 Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 37 / 64 Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 38 / 64 Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 39 / 64 Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 40 / 64 Los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después de su enorme accidente 41 / 64 El coche médico al lado del circuito 42 / 64 El coche médico al lado de la pista con los restos del Haas VF-20 de Romain Grosjean al fondo 43 / 64 El agujero del impacto en la barrera de Armco donde el Haas VF-20 de Romain Grosjean lo golpeó 44 / 64 El agujero del impacto en la barrera de Armco donde el Haas VF-20 de Romain Grosjean lo golpeó 45 / 64 El agujero del impacto en la barrera de Armco donde el Haas VF-20 de Romain Grosjean lo golpeó 46 / 64 Un bombero extingue las llamas del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20. 47 / 64 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Un equipo de reparación reconstruye las barreras tras el accidente de la primera vuelta 48 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Director de Carrera de la FIA, asiste a la escena del accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 49 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Director de Carrera de la FIA, asiste a la escena del accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 50 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Director de Carrera de la FIA, asiste a la escena del accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 51 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 52 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 53 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 54 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 55 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 56 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 57 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 58 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 59 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 60 / 64 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 61 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 62 / 64 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos después del choque de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta 63 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daños en la barrera después del accidente en la primera vuelta de Romain Grosjean, Haas F1 64 / 64 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Pulsa Versión Completa abajo del todo si no ves las fotos