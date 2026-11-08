Fórmula 1 GP de Sao Paulo

La FIA sanciona a Leclerc tras el GP de Brasil de F1 y pierde una posición

Charles Leclerc recibió una sanción de cinco segundos por su contacto con Liam Lawson en las últimas vueltas del GP de Brasil de F1. Los comisarios consideraron que el toque le permitió ganar ventaja y adelantar al neozelandés.

Pol Hermoso

Publicado: 8 nov 2026, 21:26

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La pesadilla de Ferrari en Brasil no terminó con la bandera a cuadros. Después de una carrera complicada para sus dos pilotos, Charles Leclerc recibió otra mala noticia desde el despacho de los comisarios: una sanción de cinco segundos por su toque con Liam Lawson que le hace caer de la séptima a la octava posición. Un castigo que, además, tiene una explicación bastante clara por parte de la FIA.

El incidente se produjo en las últimas vueltas del Gran Premio de Sao Paulo, cuando Leclerc y Lawson luchaban por la séptima plaza bajo unas condiciones de pista delicadas por la lluvia. En la curva 12, el Ferrari tocó al Racing Bulls, aunque el neozelandés consiguió mantenerse por delante en ese momento. Cinco curvas después, sin embargo, el monegasco completó el adelantamiento.

Tras escuchar a ambos pilotos y analizar las imágenes y los datos disponibles, los comisarios determinaron que Leclerc había infringido el artículo 2 d) del capítulo IV del apéndice L del Código Deportivo Internacional de la FIA.

La clave no estuvo tanto en la gravedad del contacto como en sus consecuencias. Lawson explicó que el golpe había dañado la llanta trasera izquierda de su monoplaza y que, además, había permitido a Leclerc acercarse lo suficiente como para adelantarle posteriormente.

El piloto de Ferrari, por su parte, defendió que se había tratado de un contacto leve y sin consecuencias deportivas evidentes. Una interpretación que los comisarios no compartieron.

"El contacto perturbó claramente al coche 30 y permitió al coche 16 colocarse a su lado cuando antes del toque estaba más lejos", explicaron en su resolución, concluyendo que sí había existido una ventaja deportiva.

Además, la FIA consideró que Lawson tenía derecho a la curva y que correspondía a Leclerc tomar las medidas necesarias para evitar la colisión.

Eso sí, el monegasco se libró de una sanción todavía mayor. Los comisarios tuvieron en cuenta tanto las condiciones de lluvia como la levedad del contacto para imponerle cinco segundos en lugar de los diez que podrían haberle correspondido.

El castigo, en cualquier caso, fue suficiente para cambiar el resultado. Leclerc había cruzado la meta séptimo, apenas 1,816 segundos por delante de Lawson, por lo que la penalización le hace caer al octavo puesto y permite al piloto de Racing Bulls recuperar la séptima plaza.

Así, Ferrari cierra un domingo para olvidar en Interlagos, con Lewis Hamilton noveno y Leclerc octavo tras la sanción, mientras Mercedes celebra su regreso al trono del Mundial de Constructores.

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