Así está el mundial de F1 2025 tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones
Atención a cómo están las clasificaciones de pilotos y equipos de F1 2025 tras la carrera sprint del GP de Qatar, con los puntos y las posiciones.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Clive Mason / Getty Images
La carrera al sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1 ha añadido algo de emoción al mundial de pilotos tras la victoria de Oscar Piastri, pero Lando Norris sigue líder tras su tercera posición y logra aumentar su ventaja respecto a Max Verstappen. Mira cómo quedan tanto la clasificación de los pilotos como la de constructores a falta del gran premio del domingo.
Mundial de pilotos de F1 2025 tras la Sprint de Qatar: puntos y posiciones
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|L. NorrisMcLaren F1
|396
|2
|O. PiastriMcLaren F1
|374
|3
|M. VerstappenRed Bull Racing
|371
|4
|G. RussellMercedes
|301
|5
|C. LeclercFerrari
|226
|6
|L. HamiltonFerrari
|152
|7
|A. AntonelliMercedes
|140
|8
|A. AlbonWilliams
|73
|9
|I. HadjarRacing Bulls
|51
|10
|N. HulkenbergSauber F1 Team
|49
|11
|C. SainzWilliams
|49
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|42
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|41
|14
|L. LawsonRacing Bulls
|36
|15
|E. OconHaas F1 Team
|32
|16
|L. StrollAston Martin Racing
|32
|17
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|32
|18
|P. GaslyAlpine
|22
|19
|G. BortoletoSauber F1 Team
|19
|20
|F. ColapintoAlpine
|21
|J. DoohanAlpine
Mundial de constructores de F1 2025 tras la Sprint de Qatar: puntos y posiciones
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|McLaren F1
|770
|2
|Mercedes
|441
|3
|Red Bull Racing
|400
|4
|Ferrari
|378
|5
|Williams
|122
|6
|Racing Bulls
|90
|7
|Aston Martin Racing
|74
|8
|Haas F1 Team
|73
|9
|Sauber F1 Team
|68
|10
|Alpine
|22
0Qué piloto va primero en el mundial de F1 2025 tras la sprint de Qatar
Lando Norris llegó al GP de Qatar con 24 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen, pero tras su tercera posición en la carrera al sprint ha visto como el australiano le ha recortado algo de distancia y ahora la diferencia entre ellos es de 22 unidades.
En cuanto a Verstappen, no pudo pasar del cuarto puesto y su desventaja aumenta hasta los 25 puntos.
Cómo va el mundial de constructores de F1 2025 tras la Sprint de Qatar
Si bien McLaren ya hace semanas que conquistó el campeonato de constructores, todas las miradas están puestas a falta de dos grandes premios en el subcampeonato, que en estos momentos y tras la carrera sprint de Qatar está en manos de Mercedes gracias a sus 441 puntos, mientras que Red Bull se mantiene a 41 unidades, con Ferrari cada vez más lejos tras su 0 en la carrera corta (378 puntos).
Cómo va Alonso en el mundial de F1 tras la sprint Qatar: puntos y posición
Tras una buena carrera al sprint, Fernando Alonso ha conseguido sumar dos puntos y aumentar su cuenta personal hasta las 42 unidades, algo que le permite ascender hasta la 12ª posición de la clasificación de pilotos, a las puertas de top 10.
Cómo va Sainz en el mundial de F1 tras la Sprint de Qatar: puntos y posición
Carlo Sainz sigue puntuando con regularidad al volante de su Williams en esta segunda mitad de año, de hecho, tras sumar un punto en la sprint de Qatar con un octavo puesto ha elevado su casillero hasta 49 y se coloca décimo/undécimo en el mundial de pilotos empatado con Nico Hulkenberg.
Cómo va Colapinto en el mundial de F1 tras la Sprint en Qatar: puntos y posición
Franco Colapinto no pudo pasar de 20º puesto en la clasificación shootout del viernes y, aunque salió desde el pitlane para realizar una serie de cambios en su Alpine, tampoco pudo hacer mucho más y terminó 20º en la carrera al sprint, por lo que el argentino sigue siendo el único piloto (junto a Jack Doohan) que todavía no ha puntuado este año.
Comparte o guarda este artículo
¡Parrilla de salida del GP de Qatar de F1! Filas y posiciones
A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver
Alonso, tras la sprint: "Somos el 8º equipo, séptimo es un regalo divino"
Norris responde al dardo de Verstappen: "Esa es la forma de actuar, decir tonterías"
¿Qué resultados necesita Norris para ser campeón de F1 este domingo?
F1 en DIRECTO: la clasificación del sábado en el GP de Qatar 2025
Últimas noticias
Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios