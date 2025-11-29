Así está el mundial de F1 2025 tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones

La carrera al sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1 ha añadido algo de emoción al mundial de pilotos tras la victoria de Oscar Piastri, pero Lando Norris sigue líder tras su tercera posición y logra aumentar su ventaja respecto a Max Verstappen. Mira cómo quedan tanto la clasificación de los pilotos como la de constructores a falta del gran premio del domingo.

Mundial de pilotos de F1 2025 tras la Sprint de Qatar: puntos y posiciones

Mundial de constructores de F1 2025 tras la Sprint de Qatar: puntos y posiciones

Lando Norris llegó al GP de Qatar con 24 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen, pero tras su tercera posición en la carrera al sprint ha visto como el australiano le ha recortado algo de distancia y ahora la diferencia entre ellos es de 22 unidades.

En cuanto a Verstappen, no pudo pasar del cuarto puesto y su desventaja aumenta hasta los 25 puntos.

Cómo va el mundial de constructores de F1 2025 tras la Sprint de Qatar

Si bien McLaren ya hace semanas que conquistó el campeonato de constructores, todas las miradas están puestas a falta de dos grandes premios en el subcampeonato, que en estos momentos y tras la carrera sprint de Qatar está en manos de Mercedes gracias a sus 441 puntos, mientras que Red Bull se mantiene a 41 unidades, con Ferrari cada vez más lejos tras su 0 en la carrera corta (378 puntos).

Cómo va Alonso en el mundial de F1 tras la sprint Qatar: puntos y posición

Tras una buena carrera al sprint, Fernando Alonso ha conseguido sumar dos puntos y aumentar su cuenta personal hasta las 42 unidades, algo que le permite ascender hasta la 12ª posición de la clasificación de pilotos, a las puertas de top 10.

Cómo va Sainz en el mundial de F1 tras la Sprint de Qatar: puntos y posición

Carlo Sainz sigue puntuando con regularidad al volante de su Williams en esta segunda mitad de año, de hecho, tras sumar un punto en la sprint de Qatar con un octavo puesto ha elevado su casillero hasta 49 y se coloca décimo/undécimo en el mundial de pilotos empatado con Nico Hulkenberg.

Cómo va Colapinto en el mundial de F1 tras la Sprint en Qatar: puntos y posición

Franco Colapinto no pudo pasar de 20º puesto en la clasificación shootout del viernes y, aunque salió desde el pitlane para realizar una serie de cambios en su Alpine, tampoco pudo hacer mucho más y terminó 20º en la carrera al sprint, por lo que el argentino sigue siendo el único piloto (junto a Jack Doohan) que todavía no ha puntuado este año.