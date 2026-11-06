Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Kimi Antonelli manda en la FP2 de Brasil con Norris y Verstappen detrás

El viernes del GP de Sao Paulo 2026 de la F1 acabó con mucha igualdad, pero con el ya campeón, Antonelli, al frente. Resumen y resultados de la FP2.

Juanjo Sáez

Editado: 6 nov 2026, 20:01

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La amenaza de la lluvia en Interlagos provocó mucha acción en pista desde el inicio de los entrenamientos libres 2 del Gran Premio de Sao Paulo 2026 de la Fórmula 1, aunque finalmente 'no llegó el agua al río', como suele decir el refrán español.

Aunque gran parte de la actividad de la FP2 se centró en las tandas largas, todos los pilotos pudieron practicar una simulación de clasificación, en la que el ya campeón del mundo de 2026, Andrea Kimi Antonelli, fue el más rápido con un tiempo de 1:10.763, con Lando Norris segundo a 0.253s y Max Verstappen tercero a 0.259s.

La cuarta posición fue para el otro Mercedes, el de George Russell, a 0.273s de su ahora compañero de equipo, pero por delante de Oscari Piastri [+0.321s] y de ambos Ferrari, Lewis Hamilton [+0.450s] y Charles Leclerc [+0.720s] en sexta y séptima posición respectivamente.

La sorpresa llegó en el octavo puesto, donde se colocó Gabierl Bortoleto con su Audi a 1.017s de la mejor marca, con Isack Hadjar noveno [+1.076s] y el Haas de Oliver Bearman cerrando el top 10 [+1.228s].

Más atrás Fernando Alonso solo pudo ser 15º a 1.775s de la mejor referencia del viernes, con Carlos Sainz algo más atrás, 17º a 1.979s del crono de Kimi Antonelli.

Apunta para mañana:

Resultados de los Libres 2 de la F1 en el GP de Brasil 2026

1 Andrea Kimi Antonelli 1:10.763 2 Lando Norris +0.253 1:11.016 3 Max Verstappen +0.259 1:11.022 4 George Russell +0.273 1:11.036 5 Oscar Piastri +0.321 1:11.084 6 Lewis Hamilton +0.450 1:11.213 7 Charles Leclerc +0.720 1:11.483 8 Gabriel Bortoleto +1.017 1:11.780 9 Isack Hadjar +1.076 1:11.839 10 Oliver Bearman +1.228 1:11.991 11 Franco Colapinto +1.233 1:11.996 12 Arvid Lindblad +1.245 1:12.008 13 Liam Lawson +1.279 1:12.042 14 Pierre Gasly +1.346 1:12.109 15 Fernando Alonso +1.775 1:12.538 16 Rafael Câmara +1.798 1:12.561 17 Carlos Sainz +1.979 1:12.742 18 Lance Stroll +2.179 1:12.942 19 Alex Albon +2.190 1:12.953 20 Sergio Pérez +2.553 1:13.316 21 Valtteri Bottas +2.620 1:13.383 22 Nico Hulkenberg -

Resumen completo de la FP2 de la F1 en el GP de Brasil 2026

Debido a la amenaza de lluvia, la segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Sao Paulo 2026 de la Fórmula 1, casi todos los pilotos salieron a la pista en cuanto el semáforo se puso de color verde.

La tabla clasificatoria se llenó de tiempos rápidamente, con Kimi Antonelli liderando tras las primeras vueltas cronometradas con un 1:11.857, casi medio segundo por delante de Verstappen, antes de que Norris se colocase segundo a 0.253s.

Más atrás los Racing Bulls se colocaban claramente como los mejores de la zona media, con Lindblad noveno y Lawson décimo, por delante de los Alpine y de Alonso, que era 12º.

Aunque Bortoleto dio la sorpresa al colarse cuarto con los neumáticos duros, a 0.579s del mejor crono hasta ese momento. Su compañero, Hulkenberg, era el único piloto que tras 10 minutos todavía no había salido a la pista, tras los problemas de su Audi durante los Libres 1, donde Freddie Slater le reemplazó.

Así fue la FP1:

Poco después, Antonelli bajó todavía más la referencia hasta el 1:11.824, con Norris acercándose a 0.209s y Verstappen detrás a 0.284s.

Mucho más atrás, Carlos Sainz era 20º con un 1:14.138, solo más rápido que Bottas.

Tras 20 minutos de acción, todos los pilotos regresaron a boxes para montar los neumáticos blandos nuevos y realizar una simulación de clasificación.

El primer piloto en rodar con el compuesto rojo fue Hadjar, pero solo pudo colocarse segundo a 0.015s del crono de Antonelli con los duros. Quien sí mejoró con blandos fue Russell con un 1:11.036, antes de que Norris bajase más hasta el 1:11.016.

Verstappen se quedó a 0.006s del británico de McLaren, antes de que Antonelli volviese a lo más alto de la tabla con un 1:10.763. Hamilton, con el Ferrari, se quedaba algo más lejos en la sexta posición a 0.450s de distancia.

Leclerc fue el último de los pilotos punteros en hacer una vuelta con el blando, pero solo pudo ser séptimo, por detrás de Hamilton, a 0.820s de Antonelli.

Más atrás, la zona media estaba muy reñida, aunque Bortoleto destacaba en la octava plaza, con los Alpine y Racing Bulls un paso por delante del resto y un Alonso que les perseguía en la 14ª posición. Sainz era 17º.

Tras esas simulaciones de vueltas rápidas, los pilotos siguieron rodando con normalidad y trabajando en las tandas largas, con algo de llovizna que llegó al trazado pero que no afectó realmente al trabajo de los equipos, ya que ni siquiera hicieron falta las apariciones del neumático intermedio.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Toto Wolff defiende a MotoGP por Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Juanjo Sáez





Piezas usadas de motor en la F1 2026: ¿cuántas lleva cada piloto?



Fórmula 1



Fórmula 1 1 h



Piezas usadas de motor en la F1 2026: ¿cuántas lleva cada piloto?





Verstappen advierte sobre la salud del personal de la F1 en los tripletes



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Verstappen advierte sobre la salud del personal de la F1 en los tripletes





Qué necesita Mercedes para ganar el título de constructores de la F1 2026 en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Qué necesita Mercedes para ganar el título de constructores de la F1 2026 en Brasil

Más de

Fernando Alonso





A qué hora es la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



49 min



A qué hora es la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla





Norris lidera un igualado primer asalto en Brasil y Alonso empieza con buenas sensaciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



Norris lidera un igualado primer asalto en Brasil y Alonso empieza con buenas sensaciones





F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Brasil 2026 con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Brasil 2026 con Live Timing

Más de

McLaren





F1 Brasil 2026: a qué hora fueron los Libres 1 y 2 de Sao Paulo y cómo pudiste verlos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 h



F1 Brasil 2026: a qué hora fueron los Libres 1 y 2 de Sao Paulo y cómo pudiste verlos





McLaren estrenará el alerón delantero de su F1 para 2027 en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



McLaren estrenará el alerón delantero de su F1 para 2027 en Brasil





Cómo la desastrosa clasificación arruinó el GP de México de McLaren



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Cómo la desastrosa clasificación arruinó el GP de México de McLaren

Últimas noticias





Kimi Antonelli manda en la FP2 de Brasil con Norris y Verstappen detrás



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



10 min



Kimi Antonelli manda en la FP2 de Brasil con Norris y Verstappen detrás





Toto Wolff defiende a MotoGP por Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



21 min



Toto Wolff defiende a MotoGP por Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"





Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Qatar en Losail, con Live Timing



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



39 min



Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Qatar en Losail, con Live Timing





Bagnaia: "Vuelvo a parecer un piloto de fábrica"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



47 min



Bagnaia: "Vuelvo a parecer un piloto de fábrica"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse