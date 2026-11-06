Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Norris lidera un igualado primer asalto en Brasil y Alonso empieza con buenas sensaciones

Norris lideró unos Libres 1 de Brasil con cuatro equipos en tres décimas y siete rookies en pista. Antonelli fue segundo por delante de Verstappen y Hamilton, mientras Alonso acabó 13º con buenas sensaciones.

Pol Hermoso

Publicado: 6 nov 2026, 16:32

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Interlagos volvió al formato de siempre con unos primeros libres bastante distintos a los de siempre. Con siete rookies en pista y varios titulares mirando desde el garaje, convenía coger la clasificación con pinzas. Pero entre los que sí estaban en sus coches hubo una bienvenida prometedora: cuatro equipos en las cuatro primeras posiciones y poco más de tres décimas entre ellos. Lando Norris puso a McLaren al frente, Andrea Kimi Antonelli estrenó su condición de campeón justo detrás y Max Verstappen y Lewis Hamilton completaron un primer reparto que invita a pedir más.

A McLaren le hacía falta una alegría, aunque fuera de viernes. Después de varios grandes premios peleándose con un coche difícil de llevar, Norris encontró un 1:11.717 para recordar que los de Woking también quieren sitio en esta conversación. Lo hizo más tarde que sus principales rivales, con una pista más rodada, un matiz que cuenta cuando las diferencias son tan pequeñas. Antonelli se quedó a solo 82 milésimas, ya sin el Mundial sobre los hombros, mientras Russell volvió a empezar con deberes para alcanzar a su compañero y una sanción de cinco puestos en parrilla que complica su fin de semana.

Verstappen había sido el primero en enseñar sus cartas con los blandos y también en dejar claro por radio que su Red Bull seguía teniendo cosas que no le gustaban. Las bajadas de marcha eran "inaceptables", protestaba, aunque el cronómetro le mantuviera en plena pelea. Hamilton terminó cuarto, a 324 milésimas de Norris: Ferrari arrancó cerca, pero sin aquella superioridad de México que acabó dejando escapar. La comparación más esperada llegará en los Libres 2, cuando Charles Leclerc recupere su coche y ambos vuelvan a compartir pista después del encontronazo y del cruce de declaraciones que todavía colea en Brasil.

Y si arriba hubo igualdad, en la zona media tampoco sobraba nada. La sorpresa la puso Gabriele Minì, séptimo con el Alpine de Pierre Gasly y por delante de Franco Colapinto. Su vuelta llegó más tarde, sí, pero había que hacerla, y el joven italiano aprovechó su oportunidad en una sesión con muchos aspirantes a dejar una buena tarjeta de presentación. Entre su séptima plaza y la décima de Liam Lawson apenas hubo unas décimas: suficiente para cambiar varias posiciones con cualquier pequeño detalle.

Fernando Alonso también encontró motivos para empezar con algo de optimismo. Tras dedicar sus primeras vueltas a las pruebas, marcó un 1:13.017 con blandos para situarse decimotercero, a 1,3 segundos de la cabeza. Nada para lanzar las campanas al vuelo, especialmente con varios nombres importantes ausentes, pero sí una referencia que permite pensar en la Q2 con cierta esperanza.

Además, dejó a Lance Stroll a siete décimas y terminó por delante del Racing Bulls de Arvid Lindblad. Aston Martin ya había enseñado algo de velocidad en México antes del desastre de fiabilidad de Honda; aquí, con menos altitud, toca comprobar si esta vez puede aprovecharla.

Carlos Sainz, en cambio, tuvo que seguir la sesión desde fuera mientras Luke Browning ocupaba su Williams. Tampoco Albon pudo completar el trabajo: rodó lejos de los primeros y un problema en el coche le dejó sin los últimos veinte minutos. Entre los rookies, Freddie Slater se llevó la peor parte al quedarse parado con el Audi y provocar una bandera roja de algo menos de diez minutos. Dino Beganovic también perdió un buen puñado de vueltas mientras Ferrari revisaba un coche que tocaba demasiado con el suelo, aunque pudo regresar al final.

Para Rafel Cámara, ya como titular de Haas, el estreno ante su público fue un ejercicio de aprendizaje, todavía lejos de Bearman.

Queda, por tanto, una primera fotografía apretada y con bastantes asteriscos. Por los rookies, por los programas de cada equipo y por un cielo que todavía dio tregua, pero amenaza con cambiar el guion el sábado y el domingo. Si llega la lluvia prevista, parte de lo aprendido en seco tendrá una utilidad limitada. De momento, Sao Paulo ha empezado con McLaren recuperando protagonismo, los cuatro grandes muy cerca y Alonso con una base sobre la que construir. Para ser solo el primer ensayo, hay suficientes asuntos abiertos.

Resumen de los Libres 1 del GP de Sao Paulo de F1

Interlagos recuperó el formato habitual de gran premio después de sus últimas ediciones al sprint, aunque los primeros libres llegaron con una parrilla bastante distinta a la que veremos el domingo.

Seis jóvenes ocuparon otros tantos monoplazas para cumplir con la normativa de rookies y a ellos se sumó Rafael Cámara, que debutaba como titular de Haas tras la salida de Esteban Ocon. Siete debutantes en una sesión que pedía cierta prudencia antes de sacar conclusiones.

Con mucho trabajo pendiente y los neumáticos medios y duros como protagonistas, casi todos salieron pronto a rodar. La excepción fue Luke Browning, al volante del Williams de Carlos Sainz, que tardó algo más de diez minutos en incorporarse a la actividad. El arranque, sin grandes incidentes, permitió a los equipos centrarse en sus programas de pruebas.

Verstappen puso la primera referencia seria con un 1:12.959 con el duro, todavía con muchísimo margen para rebajar los tiempos. El recién coronado campeón, Antonelli, se quedó a 85 milésimas con el medio, mientras Hamilton situaba su Ferrari tercero, a tres décimas y también con el duro. Norris y Russell completaban un top cinco con los titulares de los equipos grandes tomando posiciones desde el principio.

Alonso, por su parte, arrancó con un programa distinto. El asturiano montó el duro y encadenó varias vueltas intercaladas con pasos por boxes, centrado en las pruebas y sin buscar todavía un crono competitivo. Los 18 segundos que le separaban de la cabeza tenían, por tanto, poca lectura: aún no había empezado a mirar el reloj.

La primera bandera roja llegó a los 14 minutos, sin accidente de por medio. El Audi de Freddie Slater, que sustituía a Nico Hulkenberg, se quedó detenido tras una activación del sistema anticalado y puso fin a la segunda sesión de libres del campeón de F3, después de su estreno en México.

La escena tuvo su punto curioso: parado en la subida entre las curvas 9 y 10, Slater no podía ni bajarse del coche. Cada vez que soltaba el freno, el Audi se iba hacia atrás, así que necesitó que le calzaran el monoplaza antes de poder abandonar el habitáculo.

La interrupción duró algo menos de diez minutos y la actividad regresó con los mismos neumáticos, pero con algo más de intención al volante. Antonelli situó el listón en 1:12.789 con el medio, por delante de Verstappen y con casi medio segundo sobre Hamilton, ambos con el duro. Los tiempos seguían cayendo a la espera de que aparecieran los primeros blandos.

Hamilton era, además, la única referencia titular de Ferrari: Charles Leclerc, recién convertido en padre, cedía su coche a Dino Beganovic. El reencuentro de los dos Ferrari tendría que esperar a los Libres 2, con todas las miradas pendientes de cómo compartirían pista después del encontronazo de México y de unas declaraciones de Hamilton que habían mantenido viva la polémica en Brasil.

Alonso también dejó su primera referencia en el crono, un 1:14.931 con el duro. Todavía lejos de la cabeza, el asturiano empezaba a poner tiempos a una sesión que hasta entonces había dedicado a las pruebas.

Verstappen fue el primero en animarse con un juego nuevo de blandos y abrió las simulaciones de clasificación con un 1:11.953, ocho décimas por debajo de la referencia de Antonelli con medios. Eso sí, el liderato no vino acompañado de buenas palabras por radio: el neerlandés calificaba de "inaceptables" las bajadas de marcha de su RB22, una queja recurrente esta temporada. Max ya había movido ficha; faltaba que el resto montara el mismo compuesto para tener una primera comparativa del fin de semana.

Cinco minutos después, con buena parte de la parrilla ya sobre blandos, empezó a dibujarse una primera fotografía del fin de semana. Antonelli, liberado de la presión del título, se colocó primero con un 1:11.799, 154 milésimas por delante de Verstappen y con una pista algo más rodada. Hamilton se quedó tercero con un 1:12.041: Ferrari seguía en la pelea, aunque de momento sin aquella superioridad de México que acabó desperdiciando el domingo.

Russell arrancó a tres décimas de su compañero, otra vez con más trabajo por delante para encontrar sus sensaciones, en un fin de semana condicionado además por una sanción de cinco posiciones en parrilla. Faltaba la respuesta de Norris y había que mirar la clasificación con cuidado: las ausencias de Leclerc y Piastri, entre otros titulares, dejaban huecos poco habituales arriba. Bortoleto, Colapinto, Lawson, Bearman y Lindblad se agrupaban con tiempos muy parecidos en la zona media.

Cámara también probó los blandos, aunque su primer intento le dejó a casi nueve décimas de Bearman. Un estreno para ir construyendo antes que para exigirle de golpe el ritmo de su compañero. A veinte minutos del final todavía quedaban referencias por llegar, incluidas las de los dos Aston Martin, que aún no habían montado el compuesto más blando.

La respuesta de Norris llegó con un 1:11.717 que devolvía a McLaren a lo alto de la tabla después de varios grandes premios buscando el rumbo con un coche difícil de domar. Apenas eran los primeros libres, pero al menos había motivos para levantar la ceja: cuatro equipos distintos ocupaban las cuatro primeras posiciones, con Norris, Antonelli, Verstappen y Hamilton separados por poco más de tres décimas. Una buena invitación a seguir mirando, aunque del viernes al sábado todavía pudiera cambiar mucho la película.

Alonso también completó su intento con blandos y se situó undécimo con un 1:13.017, a 1,3 segundos de la cabeza. La posición tenía sus matices, con Leclerc, Piastri y Gasly aún fuera de sus coches, pero la distancia ofrecía un punto de partida razonable para Aston Martin. En México ya había asomado cierta velocidad antes de que la fiabilidad de Honda arruinara sus opciones; en Interlagos, con una altitud mucho menor y la expectativa de evitar aquellos problemas, el primer paso del asturiano dejaba buenas sensaciones.

Menos provechosa estaba siendo la sesión de Beganovic, aunque sin errores suyos de por medio. El Ferrari tocaba mucho con el suelo y el sueco apenas había podido acumular vueltas: marchaba 21º y tenía el coche sobre caballetes altos en el garaje. Trabajo pendiente en el monoplaza que Leclerc debía recuperar para los Libres 2.

Tampoco Albon pudo aprovechar el tramo final. El tailandés, situado decimocuarto, tuvo que dar por terminada su sesión a unos veinte minutos de la bandera a cuadros por un problema en su Williams, aunque sin provocar otra interrupción. Con Sainz fuera del coche en estos libres, el equipo perdía también las últimas vueltas de su único titular en pista.

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