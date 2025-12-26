Repaso a la F1 2025: Pierre Gasly, lo único positivo de Alpine

Pierre Gasly sufrió la peor posición final de su carrera deportiva, como piloto a tiempo completo, en la Fórmula 1, pero sin duda realizó su mejor campaña desde el punto de vista del rendimiento. El corredor de 29 años terminó 18º en la general, con sólo 22 puntos, pero eso sólo puede achacarse al mal Alpine que le tocó, mientras el equipo francés se hundía en el último puesto del Mundial de Constructores.

La principal debilidad de su A525 fue en las pistas lentas y bacheadas, de ahí que el galo se clasificara último en Singapur, mientras que la situación tampoco se vio favorecida por la unidad de potencia Renault, que es simplemente débil en comparación con motores rivales como Mercedes y Ferrari.

El hecho de que Alpine detuviera el desarrollo del coche en junio para centrarse en el cambio de reglamento de 2026 no fue ninguna sorpresa, por lo que el trabajo de Gasly, a pesar de la adversidad, fue digno de elogio. En su octava temporada completa en el campeonato, asumió el papel de jefe del garaje tras la marcha de Esteban Ocon, con el debutante Jack Doohan comenzando el año como compañero.

Sin embargo, el australiano tuvo grandes dificultades y no puntuó en los seis primeros grandes premios, frente a los siete puntos de Gasly tras su P7 en Bahrein y su P8 en la sprint de Miami. Y en realidad fue más o menos lo mismo durante todo el año, porque después de esas seis citas Doohan fue sustituido por el también debutante Franco Colapinto, que sufrió dificultades similares, mientras que Gasly se limitó a seguir adelante y a maximizar lo que tenía. Fue octavo en Barcelona, sexto en Silverstone, décimo en Spa e Interlagos y, sin olvidar lo más impresionante de todo, cosechó 10 apariciones en la Q3, u 11 si contamos las 'qualy' sprint.

Gasly fue un maestro de la clasificación este año; el quinto puesto en Bahréin fue su punto culminante. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly podría ser el héroe olvidado de la temporada 2025. Bueno, desconocido fuera de su propio equipo, porque todo el mundo en Alpine sabe de la valía del ganador de la carrera de Monza en 2020, especialmente por lo comprensivo que ha sido con la situación, sin poner nunca pegas.

"Pierre es un piloto muy bueno", dijo el jefe de Alpine, Steve Nielsen, en la carrera final de Abu Dhabi. "Es una persona con experiencia, lo que ha sido tremendamente importante para nosotros, especialmente cuando tienes pilotos jóvenes; necesitas un punto de referencia sólido, y eso lo tenemos con Pierre. Es muy bueno manteniendo la motivación incluso en momentos en los que sería fácil desanimarse. No es agradable venir aquí y pasar por todo este trabajo, y alinearse en la parte trasera de la parrilla; por desgracia estamos haciendo eso de nuevo, y todos lo odiamos, queremos estar en un lugar mejor".

"Pero Pierre siempre ha sido positivo, sabe que estamos en este otro viaje, sabe que este año lo que nos duele es 2026, y él es el primero en difundir ese mensaje, ya sea desde el coche o internamente. Así que él cree en ello, y a nosotros nos corresponde darle aquello por lo que se ha sacrificado este año".

Tanto es así que, a principios de septiembre, Gasly prolongó su contrato con Alpine hasta finales de 2028, cuando, al estar equipado con una unidad de potencia Mercedes, el conjunto francés debería ser mucho más fuerte.

