Verstappen se rinde a Lambiase: "No hay mejor persona con la que trabajar"

"Increíble, Max. Increíble". Fueron las primeras palabras de su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, por la radio después de que Max Verstappen se adjudicara el Gran Premio de España de 2016. Diez días antes de aquella carrera, Verstappen había sido ascendido de Toro Rosso a Red Bull y en Barcelona logró de inmediato su primera victoria en la Fórmula 1.

Aquello resultó ser el pistoletazo de salida de una colaboración exitosa, en la que Verstappen, con Lambiase a su lado, ya ha conquistado cuatro títulos mundiales. En la entrevista de Viaplay GeMaximaliseerd, se le plantea a Verstappen la afirmación de que "no hay mejor ingeniero" que GP, como también se conoce a Lambiase. El neerlandés está completamente de acuerdo. Es más: "No hay mejor persona con la que trabajar, para ser sincero".

Tras la última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, Lambiase se mostró bastante emocionado en el muro de boxes del circuito de Yas Marina. "Ha tenido un año muy difícil. Y sigue siéndolo", explica Verstappen, en referencia a la situación personal de Lambiase. "Es muy complicado. Yo tampoco puedo llegar a imaginar lo difícil que es todo para él, hacer su trabajo y luego seguir con la vida en casa. Es muy difícil de describir".

"Él también quiere lo mejor"

Verstappen y Lambiase a veces también chocan por la radio y, en tono de broma, en alguna ocasión se les ha descrito como "un matrimonio". "A veces se oye por la radio que tenemos nuestros momentos, pero luego pienso a posteriori: ¿realmente debería haber hecho eso?", cuenta Verstappen. "Pero estás tan metido en ello, todos nosotros, él también. En el circuito, él también quiere lo mejor".

En el plano personal, sin embargo, Lambiase lo tiene mucho más complicado. "Termina el fin de semana y vuelves a tu situación en casa. Entonces también piensas: a la mierda la F1 por un momento. Eso es muy duro", afirma Verstappen. Debido a su situación personal, Lambiase se perdió varias carreras la pasada temporada, en las que fue sustituido por Simon Rennie. Dadas las circunstancias, todavía no está claro si Lambiase podrá seguir siendo el ingeniero de Verstappen el próximo año; ese asunto se debatirá este invierno en Red Bull.

Verstappen, en cualquier caso, apoya a Lambiase siempre que puede. "Naturalmente sé un poco lo que está pasando entre bambalinas, pero tampoco quieres preguntar demasiado. Al final, tú mismo no puedes hacer nada al respecto, pero sí le he dicho: 'si necesitas algo, dímelo. Entonces intentaremos arreglarlo'. Todo lo que haga falta se puede organizar. Pero sí, en realidad es simplemente una situación de mierda".