La renovación de Hamilton, pospuesta por el enfado de Mónaco

El GP de Mónaco cambió las cartas que había sobre la mesa para Mercedes. La carrera del Principado, quinta cita del calendario 2021, ha dibujado un escenario que no entraba en los planes de la escudería de Brackley: Lewis Hamilton ha perdido el liderato del campeonato de pilotos en favor de Max Verstappen y la escudería cedió la cima del mundial de constructores ante Red Bull.

Si excluimos el punto por la vuelta rápida que se llevó Hamilton con un 1:12.909 con neumáticos blandos que batió por mucho el anterior récord, el inglés ha protagonizado quizá su peor carrera desde que lleva en la Fórmula 1.

Desde el jueves, Hamilton no encontró el feeling con el W12: al principio parecía que Mercedes podía estar ocultando sus armas, pero luego quedó claro que no podían poner los neumáticos a temperatura, aunque Pirelli había elegido los tres compuestos más blandos para el circuito urbano.

Lewis nunca encontró la confianza con el coche, mientras que Valtteri Bottas se adaptó con más facilidad al material disponible y al final quedó a sólo 50 milésimas de la pole de Leclerc, de la que Hamilton estuvo a más de siete décimas. En la carrera, el finlandés persiguió al líder Verstappen hasta su problema en boxes.

Hamilton, en cambio, no estuvo nunca entre las primeras posiciones y acabó en la misma posición que arrancó, séptimo. Lo hizo solo porque hubo dos abandonos delante de él (Leclerc antes de empezar, y luego Bottas), porque de lo contrario habría acabado más atrás, víctima de una estrategia de carrera suicida que no solo no le permitió hacer el undercut a Pierre Gasly, sino que incluso sufrió el overcut de Sergio Pérez y Sebastian Vettel.

Después de la clasificación, Hamilton tuvo un agrio enfrentamiento con los ingenieros del equipo, con la mediación de Toto Wolff, pero la reunión, por muy franca que fuera, no produjo ningún efecto positivo en el resultado del domingo, y el campeón inglés volvió a discutir con el equipo por radio y a tener un muy feo gesto al final.

Mercedes ha introducido una importante modificación en la parte delantera del W12, además de cambiar la relación de dirección para poder girar en Loews y Rascasse (aquí todos los cambios de Mercedes, explicados). El equipo de James Allison también ha trabajado en las ventajas aerodinámicas (para tener más carga frontal), pero los cambios introducidos no han debido de encajar con el estilo de conducción del campeón del mundo que, curiosamente, entró en crisis.

Los comentarios de Hamilton acusando al equipo de darle un coche no competitivo, mientras que en el pasado siempre ha mantenido que "se gana y se pierde juntos", no gustaron nada en Stuttgart, especialmente porque los dos W12 eran idénticos en configuración y puesta a punto.

Lewis, esta vez, se dejó llevar por la emoción del momento, consciente de que el reto a lo largo del año será mucho más duro de lo esperado, pero no gustó que los trapos sucios no se lavaran en casa, sino que se convirtieran en tema mediático.

Alguien en Alemania comentó las grietas que se han abierto en el equipo de Toto Wolff, como si el austriaco no tuviera del todo ahora mismo el control del timón del barco. Estas turbulencias tienden a sobrecalentar un ambiente que, en cambio, debería haber llegado a la renovación del contrato de Hamilton esta semana.

Sin embargo, según los rumores, se ha producido un enfriamiento. Mercedes tenía prisa por cerrar el acuerdo y el propio Lewis parecía decidido a firmar un contrato de un año más con una cláusula de una opción de ambas partes a prolongarlo una segunda temporada.

Se había llegado a un acuerdo económico (la confirmación de 30 millones al año), pero no al papel activo que el piloto querría en Mercedes cuando tuviera que colgar el casco. Un detalle nada menor que tuvo que negociar con la marca.

El asunto, sin embargo, estaría a cargo únicamente del director del equipo, que tiene hasta mediados de junio para desenredar el nudo formado y asegurarse de que no vuelva a ocurrir un tira y afloja como en la última renovación.

En definitiva, tras el GP de España, merecidamente ganado, parecía que para Mercedes todo iba por buen camino, alimentando las expectativas del octavo doble título mundial consecutivo. Sin embargo, el revés las calles de Montecarlo ha sacado a la luz la fragilidad técnica y deportiva que debe hacernos reflexionar sobre lo que ocurrirá en el resto de la temporada. Los nudos que han salido a la superficie tendrán que ser desatados...

En marzo de 2007, un joven Hamilton debutaba en F1 con McLaren, siendo compañero del bicampeón Fernando Alonso 1 / 50 Foto de: XPB Images Su primera victoria llegó en Canadá, con muy poco pelo 2 / 50 Foto de: XPB Images Ese 2007 se quedó a un punto del campeón tras la batalla interna en McLaren. De Lewis se dijo que era aún inmaduro. El padre del británico, Anthony Hamilton, también fue su manager y buscó proteger a su hijo del deslumbramiento de la F1 para ayudarlo a concentrarse en las pistas. 3 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images En 2008, en un final dramático con Massa, se coronó campeón. A pesar del título, todavía se le consideraba un piloto "nervioso" que necesitaba tutela. 4 / 50 Foto de: James Moy Ese año comenzó una relación con Nicole Scherzinger, cantante de las Pussycat Dolls. Eran las primeras muestras de que el joven disfrutaba la vida al lado de celebrities. 5 / 50 Foto de: Daimler AG Después de un período de debilitamiento en McLaren, Hamilton decidió poner fin a su relación comercial con su padre, buscando más libertad en su vida personal y gestionando su carrera. Y aparecieron los primeros cambios visuales del piloto, como el uso de pendientes. 6 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images A pesar de ganar carreras cada temporada, Hamilton no pudo luchar por el título entre 2009 y 2013. Gestionando su vida personal solo y sin su padre, Hamilton pasó a exhibir cambios de comportamiento y estilo. 7 / 50 Foto de: XPB Images En 2012, Hamilton disputó su última temporada con McLaren y firmó con Mercedes para el año siguiente. Su estilo de vida ajetreado, que incluía cientos de horas de fiestas y vuelos por todo el mundo, se hizo famoso. Lewis comenzó a hacerse tatuajes en lugares visibles, demostrando sentirse con más confianza en sí mismo. 8 / 50 Foto de: XPB Images Su paso a Mercedes pareció liberar a Hamilton, que comenzó a experimentar con diferentes cortes de pelo, a hacerse más tatuajes y aumentar sus actividades fuera de pista. 9 / 50 Foto de: XPB Images Sí, algunos experimentos, de dudoso gusto 10 / 50 Foto de: XPB Images Uno de los principales cambios de Hamilton en su fase de transición fue el cambio del catolicismo por la Cienciología, religión que mezcla elementos de otras creencias y tiene muchos seguidores en Hollywood. 11 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Hamilton también ha demostrado muchas veces que, además de los tatuajes, le gusta "decorarse" con joyas 12 / 50 Foto de: XPB Images Reloj grande, pendientes, pulseras... y un enorme collar 13 / 50 Foto de: XPB Images A pesar de las críticas y de cuestionar su estilo de vida, Hamilton ganó un campeonato tras otro a partir de 2014 (salvo 2016) 14 / 50 Foto de: XPB Images ¿Gafas sin espejo? Gafas sin espejo 15 / 50 Foto de: XPB Images Sin ocultar nunca su atracción por los superdeportivos, las motos, el lujo y las fiestas, Hamilton también hizo alarde de sus logros materiales. 16 / 50 Foto de: Reprodução El entonces tricampeón pasó sus vacaciones de 2015 viajando por todo el mundo y participando en todo tipo de eventos. 17 / 50 Foto de: Mercedes AMG Hamilton también fue visto con frecuencia en eventos de moda, una de las pasiones del inglés. En la foto, con la modelo Isabeli Fontana durante un gran premio 18 / 50 Foto de: Pirelli Su perro Roscoe, su eterno compañero 19 / 50 Foto de: XPB Images Hamilton cambió varias veces su color de pelo 20 / 50 Foto de: XPB Images El rubio, su color favorito 21 / 50 Foto de: XPB Images También suele cambiar su corte 22 / 50 Foto de: XPB Images Su look a lo 'último mohicano', un clásico 23 / 50 Foto de: XPB Images Y la gorra, siempre fiel compañera 24 / 50 Foto de: XPB Images Hamilton siempre ha mostrado en sus redes sociales su lujosa vida y sus numerosas fiestas 25 / 50 Famosos como Nicki Minaj, Neymar, Justin Bieber o Rihanna, entre otros, forman parte del círculo de amistades del piloto 26 / 50 Lewis Hamilton con el disfraz del Jocker, en una fiesta de Heidi Klum en 2016 27 / 50 Sus apariciones en medios ajenos a la F1 fueron constantes. Aquí, con Neymar en las finales de la NBA 2017 28 / 50 Foto de: Reprodução Mientras se criticaba su vida fuera de pista, ganaba una y otra vez dentro de ella. Aquí, celebrando con su amigo Justin Bieber en Mónaco 29 / 50 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton nunca ha ocultado sus lujos 30 / 50 Y aunque en la actualidad no deja de lanzar mensajes ecologistas y protesta contra la contaminación, no hace mucho presumía de jet privado 31 / 50 Sí, presumía mucho 32 / 50 A pesar de las fiestas y la vida alocada, Hamilton asegura que no consume alcohol ni otras sustancias. Además, está muy dedicado al cuidado del cuerpo y la salud 33 / 50 Es evidente el cambio del Hamilton niño que debutó en F1 al adulto que hasta se pasó a la moda 34 / 50 Lewis Hamilton se unió a la conocida marca Tommy Hilfiger y ejerce de modelo 35 / 50 Lewis Hamilton también ha posado muchas veces con motos 36 / 50 Foto de: MV Agusta Aunque no da la mejor imagen cuando llega al circuito en su MV Agusta Custom Dragster RR LH44 sin casco... 37 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Pero si queremos ver cambios físicos y de estilo, atentos a sus llegadas en patinete 38 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 39 / 50 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 40 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 41 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Su peluquero no es precisamente la persona más desocupada de la tierra 42 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Cuando se deja el pelo un poco más largo, es así de rizado 43 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images A finales de 2019, ya con el sexto título encarrilado, dio más rienda suelta que nunca a la imaginación de su imagen 44 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Así acabó 2019, con este peinado... 45 / 50 Foto de: Bose Y en moto. ¿Con qué nos sorprenderá Hamilton en el futuro? 46 / 50 Foto de: Monster Energy Tatuajes, peinados extraños inspirados en la cultura afro, fiestas, ostentación, veganismo... Muchos pueden criticar al británico por su estilo de vida, pero Hamilton parece haber encontrado un equilibrio ideal en su vida para continuar pilotando al más alto nivel 47 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, con su perro Roscoe 48 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images El ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra su 7º título de campeón del mundo en Parc Ferme 49 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 50 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images