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El regreso de los V8 a la F1 en 2030 es mucho más que el ruido: ¿Por qué?

El acuerdo de la F1 sobre los motores para 2030 marca un punto de inflexión que va más allá del simple regreso de los motores de 8 cilindros.

Roberto Chinchero

Publicado: 26 nov 2026, 11:32

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El regreso de los motores V8 a la Fórmula 1 a partir de 2030 está destinado a ser acogido con mucho entusiasmo por una gran parte de los aficionados. El sonido, el recuerdo de una época en la que los coches eran más ligeros y el componente eléctrico no influía tanto en la gestión de la carrera, son elementos que tienen un valor indudable.

Pero detrás de la decisión oficializada por la FIA hay algo mucho más importante que un simple regreso al pasado: la Fórmula 1 ha optado por recuperar una libertad que había ido perdiendo progresivamente en los últimos años.

El cambio a un motor V8 turbo de 2,1 litros, alimentado con combustibles sostenibles y complementado con un sistema híbrido limitado, supone un importante giro técnico. Pero es sobre todo un objetivo declarado por la FIA el que merece atención: "Crear unidades de potencia mucho menos complejas, más ligeras y económicas que las actuales".

Probablemente, en esta frase se encuentre la clave más interesante para interpretar toda la operación. La F1 ha decidido invertir una tendencia que había llevado la tecnología de las unidades de potencia a niveles de complejidad y costes difícilmente sostenibles fuera de un reducido grupo de grandes fabricantes.

No es una cuestión secundaria. Para desarrollar las unidades de potencia actuales se han necesitado inversiones enormes. En el caso de Red Bull, se ha hablado de una inversión total de unos mil millones de euros para la creación de su propia estructura de motores. Cifras que reflejan lo difícil, si no prohibitivo, que se ha vuelto entrar en la F1 con un proyecto de motor propio.

El nuevo reglamento promete cambiar este panorama. Eso no significa que fabricar un motor de F1 vaya a resultar de repente sencillo o económico, sino que la magnitud de la inversión podría volver a situarse dentro de unos parámetros más razonables. Y eso abre una perspectiva que hoy parece lejana, pero que en la historia de la categoría ha sido todo menos marginal: el posible regreso de un fabricante de motores independiente.

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Motor V8 Ferrari

Foto de: Franco Nugnes

Durante décadas, la Fórmula 1 ha podido contar con empresas especializadas en el diseño y la fabricación de motores de competición, sin que fuera necesario que participasen de forma directa como escudería. La progresiva sofisticación de las unidades de potencia híbridas ha eliminado prácticamente esa posibilidad, haciendo imprescindible una capacidad financiera e industrial al alcance de muy pocos fabricantes.

El retorno a una arquitectura más sencilla podría volver a abrir esa puerta. No es seguro que suceda y hoy por hoy no hay indicios que permitan prever el surgimiento de nuevos fabricantes de motores independientes. Pero el mero hecho de que esta posibilidad vuelva a ser realista supone un cambio importante. Porque la cuestión no es solo económica, sino también política.

En los últimos años, la Fórmula 1 ha basado una parte significativa de sus decisiones técnicas en las necesidades de los fabricantes. Un camino que tenía su propia lógica: garantizar su presencia, mantener un vínculo con las tecnologías destinadas a la producción de coches de calle y asegurarse importantes inversiones.

El reglamento de las unidades de potencia actuales surgió de esa necesidad, ya que las exigencias de la industria automovilística, inmersa en la transición hacia lo eléctrico, tuvieron un peso determinante en la definición de la arquitectura técnica. La F1 aceptó ese enfoque para mantener un vínculo que en aquel momento se consideraba 100% estratégico, pero también porque no tenía ninguna alternativa.

Hoy en día, el panorama es diferente. La FIA y la Fórmula 1 han comprendido que la sostenibilidad económica de la categoría no puede depender de la disposición de los grandes fabricantes de automóviles a financiar programas extremadamente costosos.

Todos los fabricantes que participan actualmente han aprobado la nueva era técnica y no hay motivos para pensar que esa relación deba interrumpirse. Pero el valor del acuerdo radica también en haber creado las condiciones para una F1 que, en caso de ser necesario, pueda tomar decisiones menos condicionadas por las estrategias industriales de sus proveedores de motores.

Esto no significa querer prescindir de los fabricantes. Significa no tener que depender de ellos. Una diferencia sustancial, sobre todo en un deporte que ya ha experimentado, en diversas etapas, cambios repentinos de estrategia por parte de los grandes grupos automovilísticos.

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Parrilla de salida

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No obstante, el camino que condujo al acuerdo no estuvo exento de obstáculos. La FIA llevaba tiempo trabajando no solo para definir una nueva generación de motores, sino también para adelantar su introducción un año. Y el último escollo que tuvieron que superar fue Ferrari.

En Maranello no se habían planteado dudas particulares sobre la nueva arquitectura técnica, pero las incógnitas se centraban más bien en la gestión de los recursos.

Adelantar el cambio supone tener que distribuir energías, personal y presupuesto entre dos programas: recuperar la competitividad de la unidad de potencia actual y empezar a trabajar en el desarrollo del motor que debutará en 2030.

Para un equipo empeñado en reducir una brecha técnica, perder un año no es un detalle baladí. Significa modificar la planificación industrial y deportiva, con diferentes consecuencias que van mucho más allá de lo que podría parecer.

La unanimidad alcanzada sugiere que los máximos responsables de Ferrari han recibido las respuestas y las garantías necesarias para aceptar el nuevo calendario. Se trata de un paso importante, ya que permite a la FIA presentar el proyecto con el respaldo total de los protagonistas implicados, evitando un enfrentamiento que habría ralentizado el proceso.

Queda, naturalmente, por comprobar en qué medida las intenciones se plasmarán en el reglamento definitivo. La reducción de los costes deberá ser real, al igual que la del peso y la complejidad técnica. Y será clave que el nuevo equilibrio entre el motor térmico y el componente eléctrico devuelva a los pilotos un mayor protagonismo en la gestión del rendimiento, sin convertir las carrera en un ejercicio de gestión de la energía.

Pero la dirección elegida está clara. Con el reglamento de 2030, la Fórmula 1 parece querer volver a situar en el centro sus necesidades deportivas, sin renunciar a la sostenibilidad ni a la innovación tecnológica.

El regreso del ruido será probablemente el aspecto más evidente para quienes sigan las carreras desde las gradas o por televisión. El menos visible, pero potencialmente más importante, se refiere, en cambio, a los equilibrios que rigen el campeonato.

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