Por qué Red Bull y Verstappen sufrieron en Silverstone, y esperan lo mismo en Spa

Aunque Red Bull Powertrains es considerado como el mejor motor de combustión interna (en el ADUO), algo que se debe en parte a cómo ha elegido cada fabricante hacer funcionar su motor durante las primeras carreras, el recién llegado aún parece estar falto en el apartado eléctrico.

Según Max Verstappen, eso se hace especialmente evidente en circuitos escasos de energía, donde la gestión de la energía juega un papel aún mayor de lo habitual.

Red Bull sufrió en Suzuka, donde el equipo también estaba lidiando con problemas de chasis y peso al principio de la temporada, y el mismo patrón volvió en Silverstone.

Antes de su accidente, Verstappen parecía encaminado a terminar en el podio, pero después fue muy claro sobre cómo veía esa posibilidad.

"Incluso si hubiéramos terminado terceros, no habría sido merecido en absoluto", dijo el tetracampeón del mundo.

Sus dificultades al volante los causaron en parte los problemas de equilibrio y de motor que le hicieron querer salir desde el pitlane, pero según Verstappen también fueron consecuencia de que el trazado de la pista no se adaptaba a Red Bull.

Verstappen felt a podium finish at Silverstone would have been undeserved, given all the problems Red Bull had faced Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Hay dos razones principales para ello. En primer lugar, pese a parecer razonablemente competitivo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, las curvas de alta velocidad siguen sin ser el punto más fuerte de Red Bull, y Silverstone está lleno de ellas.

En segundo lugar, Red Bull no es el equipo más eficiente en lo que respecta a la gestión de la energía y al funcionamiento de su unidad de potencia, y eso podría volver a ser problemático en Spa. Oliver Bearman y Fernando Alonso ya han advertido de que el circuito de las Ardenas puede requerir una gestión de la energía aún más extrema que Silverstone.

Verstappen sabe que su pista favorita del calendario de F1, por tanto, se sentirá muy diferente este año, y que Red Bull probablemente afrontará otro fin de semana difícil.

"Spa y Monza van a ser geniales, sí", dijo Verstappen con sarcasmo. "Y es una verdadera pena porque Spa es obviamente una de mis pistas favoritas. Pero este año se va a sentir muy diferente".

¿Está Red Bull en jaque mate por la clasificación de ICE?

El jefe de equipo Mekies comparte la expectativa de Verstappen de que Spa-Francorchamps podría suponer otra dura prueba para Red Bull.

"Hace una semana [en Austria], estábamos luchando por la victoria. Unos días después, aquí en Silverstone, nos encontramos con algunas limitaciones bastante fuertes que nos impidieron extraer todo de nuestro paquete".

"Creemos que se está agravando con una pista como Silverstone. Cuando es escasa de energía, parece que sufrimos más", admitió Mekies.

"En pistas donde las limitaciones de energía son fuertes, parece que sufrimos más en comparación con la competencia. En ese sentido, me temo que Spa probablemente también entrará en esa categoría".

The initial ADUO ranking does not offer a short-term solution to Red Bull’s energy management weakness Photo by: Paul Foster

Red Bull está analizando obviamente los datos de Silverstone en un esfuerzo por optimizar cómo hace funcionar el motor en esas pistas, pero Mekies sabe que es poco probable que el panorama cambie drásticamente en dos semanas.

"Eso no significa que nos rindamos y pasemos página. Significa que necesitaremos mejorar, tarde o temprano".

"Se trata de mejorar a 360 grados. Eso es lo que intentamos hacer cada día. Necesitamos usar este fin de semana para dar un pequeño paso adelante en este tipo de pistas, espero que ya para Spa".

Dicho esto, Red Bull está limitado en lo que puede hacer, especialmente si no recibe ningún token ADUO. Esos también pueden usarse para mejorar el apartado eléctrico del motor, pero si Red Bull Ford sigue en lo más alto de la clasificación de ICE, el fabricante está efectivamente en jaque mate.

Red Bull parece estar falto en el apartado eléctrico, pero debido a las clasificaciones iniciales del ICE no puede hacer nada para abordar el hardware. Peor aún, Red Bull depende efectivamente de sus rivales si alguna vez quiere perder esa primera posición.

Eso significa que no hay una solución a corto plazo, dejando Spa y Monza como desafíos importantes. Dentro del equipo hay mayor expectación por Hungaroring, un circuito dominado por curvas más lentas que debería ser menos exigente desde la perspectiva del motor.

"Confío en que el programa de motores está aprendiendo muy rápido, todavía es el primer año con nuestro equipo. Van a encontrar la manera de sortear este tipo de pista escasa de energía", se mantuvo optimista Mekies.

"Puede que haya limitaciones de hardware, pero igualmente sé que el equipo es extraordinario reaccionando rápido. Espero que podamos estar en una forma ligeramente mejor en Spa, pero tienes razón al decir que, desde una perspectiva de características, debería ser bastante similar [a Silverstone]".

"Y luego, esperemos, Budapest dará una imagen diferente".