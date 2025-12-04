En Red Bull F1 ven una ventaja mental en Verstappen para Abu Dhabi

Max Verstappen llega a la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en Abu Dabi con una inercia positiva, y eso pone a sus rivales por el título, Lando Norris y Oscar Piastri, bajo una presión bastante importante. El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, está convencido de ello.

El francés destaca que la consistencia y la inercia de Verstappen en la lucha por el título tienen una influencia decisiva en sus rivales: "Estoy seguro de que hay un elemento cuando eres el oponente de Max, y he estado en el otro lado, en el que sabes que simplemente nunca comete un error. Eso te pone bajo presión siempre".

"Nunca hace nada mal, nunca falla en la salida, nunca falla en la primera curva. Saca más partido a los neumáticos que la mayoría de los pilotos. Por supuesto, eso crea una presión", dice Mekies, que anteriormente trabajó para Racing Bulls y Ferrari.

El experimentado ingeniero considera que se trata de una clara ventaja psicológica para Verstappen, sobre todo teniendo en cuenta que Norris y Piastri luchan por el campeonato por primera vez.

Red Bull casi impecable; McLaren comete demasiados errores

Mekies también destaca a su propio equipo por una impresionante serie de fines de semana impecables: "El equipo fue excepcionalmente buena en la ejecución, por lo que nos beneficiamos de una ejecución menos buena de nuestros oponentes".

"Por favor, permítanme dar crédito a la increíble racha del equipo de carreras así de buenas y ejecución extremadamente buena. No hemos tomado ninguna decisión equivocada".

En varias ocasiones, Red Bull también tomó decisiones audaces que dieron sus frutos: "A veces flaqueamos, pero eso no impidió que nadie se arriesgara. Al final, casi siempre acabamos bien".

Si bien Red Bull rindió a un nivel constantemente alto, McLaren perdió puntos cruciales debido a errores como el accidente de Piastri en Bakú, una doble descalificación en Las Vegas o una parada chapucera en Qatar. Eso ayudó a Verstappen a recuperar un déficit de 104 puntos para llegar con opciones matemáticas a la última carrera del curso.

Sean cuales sean las posiciones de salida, Verstappen tiene que ganar y esperar que Norris no acabe en el podio, pero el planteamiento de Red Bull para el final de temporada sigue siendo el mismo.

"Lo que tenemos que hacer en Abu Dabi es lo que teníamos que hacer en Qatar", dice Mekies. "Tenemos que conseguir que el coche entre en la ventana de trabajo correcta. Si podemos hacer eso, Max puede luchar por la victoria".

El resto ya no está en manos de Red Bull: "Competimos e intentamos llevar el coche a la zona óptima. Intentamos darle a Max un equilibrio con el que pueda brillar y esperamos que eso le ponga en la lucha por la primera posición. No podemos controlar lo que pasa por detrás".