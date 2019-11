2020, ¿el año con más gastos en la historia de la F1?

Dado que el límite presupuestario que entrará en la F1 en 2021 aún no es vigente, los equipos con mucho dinero saben que pueden sacar ventaja si invierten más el próximo año para fabricar sus coches de la siguiente temporada.

Y si bien los jefes de la Fórmula 1 creen que las restricciones del túnel de viento y los simuladores limitarán los gastos que se puedan hacer en 2020, el director de Red Bull, Christian Horner, avisa de que todavía hay suficientes áreas con libertad para invertir más.

"Al no haber todavía restricciones ni control, se puede gastar una enorme cantidad de dinero en investigación y desarrollo", explicó Horner. "Yo mantengo lo que dije anteriormente".

"Habría sido mejor haber introducido primero el límite y luego las reglas un año más tarde, porque así el límite presupuestario habría reducido el gasto que se haría".

"El próximo año parece que será nuestro año con más gastos en la historia de la F1".

Horner dijo que Red Bull ya tiene a parte de su escudería trabajando en las reglas de 2021, y se enfrenta a la posibilidad de dividir su equipo en dos grupos el próximo año.

"Ahora que las reglas de 2021 están claras, tenemos un equipo avanzado que comienza a investigar esos reglamentos", dijo.

"Y eso hace que sea un año increíblemente costoso, porque estamos desarrollando para dos tipos de reglas y antes de que entre el nuevo límite presupuestario. Así que 2020 será un año costoso y muy ocupado, fuera de la pista y en ella".

(Así se reparte el gasto de los equipos de F1 en 2019. Ojo a la diferencia, que en 2021 el limite será de 158 millones de euros...)

Galería Lista Mercedes - 400 millones 1 / 10 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Ferrari - 400 millones 2 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull Racing - 340 millones 3 / 10 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Renault F1 Team - 250 millones 4 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images McLaren - 225 millones 5 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Toro Rosso - 145 millones 6 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alfa Romeo Racing - 135 millones 7 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Haas F1 Team - 135 millones 8 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Racing Point - 130 millones 9 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Williams - 105 millones 10 / 10 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images

Pero no son solo los tres principales equipos los que esperan que los costes aumenten en 2020. Renault también admite que necesitará invertir más dinero para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece 2021.

El director de Renault F1, Cyril Abiteboul, declaró que algunas escuderías pueden verse obligadas a interrumpir su trabajo de 2020 pronto, porque 2021 es muy importante.

"Podemos argumentar que todos los equipos se enfrentan a la misma situación, pero hay algunos, y no voy a nombrar a ninguno en particular, que estén contentos con su situación y no tengan tantos problemas para 2021", dijo a Motorsport.com.

"No es algo que les preocupe mucho, mientras que a nosotros sí. Tendremos que invertir mucho más que algún equipo con el que competimos directamente, así que será un reto".

"También tendremos que ser sensibles con lo que ponemos en 2020, pero ¿está realmente interesado Racing Point en 2021? Sí, competirán en 2021, pero ¿esperan que 2021 suponga una gran diferencia para ellos? No lo tengo claro".

"Y ahí es donde nuestra estrategia, dada la ambición y los objetivos, difiere. Puede afectar a lo que ocurre en pista a muy corto plazo y ese es un desafío que tenemos que aceptar y al que nos tenemos que enfrentar".