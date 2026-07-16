Red Bull renuncia al alerón "Macarena" en Spa: vuelve una versión más clásica y segura

Red Bull da marcha atrás y renuncia al alerón trasero reversible. El equipo austriaco, tras dos graves accidentes de Max Verstappen debido a que su alerón móvil no se cerró como tocaba, ha optado por volver a un alerón móvil más tradicional.

En el RB22 que se está preparando en el box de Spa-Francorchamps ha desaparecido la versión "Macarena" diseñada por los aerodinámicos de Pierre Waché.

La FIA también ha hecho oír su voz, ya que las graves salidas de pista del cuatro veces campeón del mundo en la clasificación de Austria y en la vuelta 47 de Silverstone se debieron a dos problemas distintos en el cierre de los elementos móviles.

El piloto holandés de Red Bull tuvo suerte de no chocar de forma violenta contra las barreras, ya que los accidentes se produjeron en dos curvas de alta velocidad que, afortunadamente, contaban con escapatorias bastante grandes.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

No obstante, se ha desatado una justificada alarma de seguridad que ha llevado a los comisarios técnicos de la Federación Internacional a investigar a fondo lo ocurrido, una investigación que siempre se pone en marcha tras accidentes graves, aunque los pilotos hayan salido ilesos de los mismos.

Así pues, ha sido Red Bull la que se ha visto obligada a dar un paso atrás, ya que la otra escudería que utiliza el alerón trasero invertido nunca ha mostrado ningún problema de fiabilidad o de seguridad.

En el paddock se había extendido el rumor de que incluso Ferrari podría sufrir las consecuencias de las salidas de pista de Max, pero, por lo que sabemos, no es así: el "Macarena" de la Scuderia no está siendo investigado como sí lo ha estado la versión de Red Bull, sobre todo porque los dos equipos han desarrollado conceptos similares pero con diseños muy distintos en cuanto a su funcionamiento y activación.

En el RB22 para Spa-Francorchamps, por lo tanto, podemos ver un alerón trasero que renuncia a ese concepto, lo que sin duda es un paso atrás en cuanto a eficiencia aerodinámica, pero a su vez un paso adelante en materia de seguridad.

Verstappen había criticado duramente en Silverstone lo ocurrido en la curva de Stowe: el equipo dirigido por Laurent Mekies no puede permitirse más problemas así, sobre todo porque el cuatro veces campeón del mundo está de nuevo en una fase crítica de su relación con Red Bull y, por lo que se dice, estaría exigiendo una serie de garantías concretas para el futuro.

Según el holandés, el equipo no está a la altura de las expectativas de una escudería de primer nivel, por lo que necesita ver un refuerzo en todos los aspectos tras los numerosos fallos y problemas de los dos últimos años.