Red Bull se quita el sombrero ante Antonelli: "Nos sorprendió a todos"

Andrea Kimi Antonelli estableció un nuevo récord como el ganador de un Grand Slam más joven de la historia de la Fórmula 1 al dominar el Gran Premio de Mónaco, y el jefe de Red Bull, Laurent Mekies, admite que su "serio ritmo" sorprendió a muchos en el paddock.

El joven piloto de Mercedes logró la pole position en el Principado por delante del Red Bull de Max Verstappen. Sin embargo, el neerlandés tuvo problemas de motor en la salida del domingo y se vio obligado a abandonar. A partir de ese momento, Antonelli apenas encontró oposición en cabeza y se encaminó hacia su quinta victoria consecutiva.

"Kimi desapareció", dijo Mekies al ser preguntado por la actuación del piloto de Mercedes. "Hay que darle mérito a Kimi. Creo que nos sorprendió a todos siendo tan rápido aquí en apenas su segundo año".

"Creo que hoy demostró que lo que hizo ayer [en clasificación] no fue una vuelta mágica aislada, sino que tenía un ritmo realmente serio. Si Max habría sido capaz o no de desafiar ese ritmo, nunca lo sabremos".

Verstappen había protagonizado una sólida actuación el sábado en Mónaco. Aunque Antonelli le arrebató la pole por solo 0,043 segundos en el trazado urbano, el cuatro veces campeón del mundo había sido más rápido que él en las dos primeras sesiones de clasificación.

El equipo había "encontrado el punto óptimo" para Verstappen el sábado, pero no pudo trasladar ese rendimiento al domingo después de que el problema de motor apareciera antes de que su carrera realmente comenzara.

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Sin duda, el nivel al que estuvo Max en clasificación, y no solo en una vuelta, sino en la Q2 y en sus dos intentos de Q3, fue muy impresionante", añadió Mekies. "Sabemos que cada vez que consigues que Max se sienta cómodo con el coche aparece ese efecto extra de Max. Me habría gustado ver lo que habría sido capaz de hacer en carrera".

Por su parte, Verstappen reconoció que había sido “un fin de semana realmente bueno hasta la carrera”, aunque admitió sentirse “decepcionado por no estar en el podio” el domingo.

"Simplemente tenemos que asegurarnos de terminar las carreras", afirmó. "Pero primero necesitamos entender qué salió mal hoy".

Sobre el origen del problema, Mekies explicó que el equipo ya ha identificado la avería y admitió que esta "no le dio ninguna oportunidad" de luchar por el podio.

"Es un problema de motor", explicó. "Obviamente, solo podemos pedir disculpas a Max porque el trabajo que había hecho junto al equipo para alcanzar ese nivel de rendimiento en Mónaco fue extraordinario. Probablemente sea demasiado pronto para hablar de la solución, pero creemos que hemos identificado cuál ha sido el problema".

Información adicional de Ben Vinel.