Red Bull prepara un gran paquete para Austria, pero avisa: no será suficiente

A veces está ahí, a veces no. En esta primera parte de la temporada 2026 de Fórmula 1, Red Bull ha mostrado importantes señales de vida, aunque alternadas con preocupantes altibajos.

Segunda fuerza en algunos eventos y cuarta, claramente alejada de los tres primeros, en otros, como se ha visto entre Canadá y Barcelona. Precisamente el Gran Premio de Barcelona-Catalunya dejó al descubierto este problema, con los RB22 sufriendo frente a Mercedes, Ferrari y McLaren entre las largas rectas y las curvas de alta velocidad de Montmeló.

Al término de la carrera, Max Verstappen explicó cuáles fueron los problemas que afectaron a su monoplaza durante el fin de semana catalán. Cuando los neumáticos se ven sometidos a un determinado nivel de estrés —especialmente por las fuerzas generadas en las curvas rápidas y sobre un asfalto tan exigente para las gomas como el de Barcelona—, el coche de Milton Keynes no es lo suficientemente competitivo como para luchar por poles, victorias y podios.

"Tuve algo de suerte con el cuarto puesto y fue una carrera bastante solitaria para mí. Creo que con los tres compuestos fuimos más lentos que los coches que teníamos delante. En ese momento simplemente hice mi carrera, intentando que los neumáticos llegaran hasta el final".

"Simplemente tenemos que trabajar más duro y aportar más rendimiento al coche. Pero también sabemos que este es el primer circuito desde hace tiempo con velocidades elevadas y un nivel muy alto de energía sobre los neumáticos, lo que provoca una degradación importante. Y está claro que, en esos aspectos, creo que podemos hacerlo un poco mejor".

"Está claro que estamos por detrás de Ferrari, Mercedes y McLaren. Hemos terminado detrás de cada uno de ellos. Todavía no estamos donde queremos estar y estamos trabajando en ello. Espero que a corto plazo podamos luchar más de cerca con ellos".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Las palabras de Verstappen fueron respaldadas por Laurent Mekies. El director del equipo Red Bull subrayó cómo las características del Circuit de Barcelona-Catalunya sacaron a la luz las debilidades del RB22, tanto desde el punto de vista del chasis como de la tan discutida unidad de potencia.

"No estamos en tierra de nadie, estamos en la lucha por el Top 4. Pero no conseguimos pelear por el podio en todas las carreras. Lo logramos en Canadá y en Mónaco, pero no en Barcelona".

"Este es un circuito con largas rectas y curvas de velocidad media y alta. Y no veíamos uno así desde China y Japón. Estábamos a tres o cuatro décimas en clasificación y también en carrera. Tenemos una diferencia que recuperar tanto en términos de chasis como de unidad de potencia".

Consciente de que no siempre está a la altura de sus rivales, Red Bull llevará un importante paquete de mejoras a su Gran Premio de casa, el de Austria, que se disputará en el Red Bull Ring dentro de menos de dos semanas.

El objetivo es mejorar el rendimiento del monoplaza actuando no solo sobre la aerodinámica, sino también sobre el peso. El coche seguirá una dieta para ser más ligero y ganar algunas centésimas gracias a la reducción de varios kilos.

"Nuestro próximo paquete de mejoras llegará en Austria. Será importante y el equipo de Milton Keynes está trabajando realmente duro para tenerlo listo. Pero no tenemos ninguna duda de que, incluso cuando introduzcamos estas novedades, no serán suficientes. Por lo tanto, necesitaremos más mejoras para seguir avanzando".

"Será importante mantener una trayectoria de mejora constante. Será importante hablar de una diferencia inferior a las cuatro décimas que vimos en Barcelona".

"El objetivo en Austria con las novedades que llevaremos es... comer menos. Esperamos ser más ligeros en el Red Bull Ring. El objetivo es reducir el peso de los RB22 ya en Austria, poniéndolos un poco a dieta".