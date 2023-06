Pirelli ha estado desarrollando sus nuevos neumáticos para la temporada 2024 de Fórmula 1, y gracias a su programa han creado unas gomas que pueden hacer frente a cargas más altas de lo esperado. Todo viene derivado del gran aumento de la aerodinámica en los monoplazas, que montaron esas ruedas por primera vez en los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de España, con dos juegos del compuesto duro C1 por piloto.

Sin embargo, la mayoría de las escuderías optó por no realizar una prueba directa para comparar los duros actuales con los del futuro, lo que hizo más complicado su estudio para la compañía italiana. El hecho de que los equipos optaran por utilizar únicamente los neumáticos de pruebas que se introducirán a partir de Silverstone, indicaba que creían que el nuevo compuesto no se comportaría muy diferente al de ahora.

Así pues, utilizaron los prototipos como parte de sus preparativos habituales para la cita española. Como el conjunto que más puede tener que perder es Red Bull, los austriacos estaban ansiosos por investigar cuál sería su impacto, aunque pudieron aprender "un poco", como reconoció el ingeniero Paul Monaghan cuando Motorsport.com le preguntó.

"No voy a desvelar lo que hemos sacado de ello, no mucha gente los probó en la FP1 en condiciones normales frente al neumático actual, pero todos hemos hecho nuestras mediciones, y de momento, llegará en Silverstone", dijo antes de que se le cuestionara sobre si tendrán que adaptarse. "Hay un impacto. Estamos en fase de adaptación, creo que estaremos bien por el momento, supongo que la prueba de fuego será el viernes, sábado o domingo en Silverstone".

"Sé que algunas personas llevaban tomas de presión detrás de las ruedas delanteras para ver qué pasaba con eso, ese es un nivel diferente de preparación", continuó Monaghan. "De momento, diría que el impacto es poco, pero bien podría demostrarse que estoy equivocado en Silverstone, ¿no?".

Por su parte, el director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCullough, dijo que su equipo había reunido información útil con la que preparar el Gran Premio de Gran Bretaña: "Hemos recopilado muchos datos sobre las mediciones. Procesaremos esos datos y llegaremos a Silverstone en una posición más fuerte".

"Así que no hubo grandes diferencias, pero no hemos hecho buenas tandas largas con mucho combustible, con los programas y todo lo demás que estábamos tratando de lograr. Fue más un ejercicio basado en datos para nosotros", explicó el de la escudería británica.

Mientras, el máximo responsable de Ferrari, Fred Vasseur, se mostró un poco más escépticos sobre lo que el equipo italiano había podido aprender de la carrera en Barcelona: "No es fácil cuando das cinco vueltas con un neumático prototipo para tener una imagen clara. Hemos dado miles de vueltas con el actual, ¡y todavía no somos capaces de entenderlo! No me pidas que entienda el nuevo compuesto en cinco giros".

El jefe de Pirelli en la Fórmula 1, Mario Isola, sugirió que la nueva composición de las gomas no tendrá efecto: "La respuesta fue que todos son transparentes, y también se apoyan en el hecho de que algunos equipos estaban utilizando el prototipo para entender el compuesto C1, así que la construcción no está marcando las diferencias".

"Alpine era el único que utilizaba un compuesto base, el normal, y los demás estaban con el prototipo", aseguró a Motorsport.com. "Sin embargo, Barcelona es un circuito bastante conocido, y saben si los neumáticos se comportan como se espera o no, además, hablando con la escudería, no ha comentarios ni problemas particulares".

