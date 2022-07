Red Bull asegura que aún no hay acuerdo con Porsche para F1

Cargar el reproductor de audio

Porsche ha estado estudiando su regreso a la Fórmula 1 como proveedor de motores desde que asistió a las reuniones que los directores de la categoría llevaron a cabo en el GP de Italia en 2017.

Según un documento publicado a principios de esta semana por el Morocco Conseil de la Concurrence -el gobierno nacional que registra las solicitudes que estén sujetas a publicación obligatoria una vez aprobadas-, Porsche está muy cerca de comprar el 50% de Red Bull Technology.

Eso, obviamente, confirmaría los rumores sobre una asociación entre ambas marcas, con Porsche que suministrará motores a Red Bull a partir de 2026, además de también aportar una inversión parcial al equipo de carreras.

En su momento, se especuló con que el acuerdo entre Porsche y Red Bull, estimado para 10 años, se anunciaría en la carrera de casa de la escudería de las bebidas energéticas, el GP de Austria a principios de este mes. No obstante, según el documento marroquí, la fecha para que esta asociación se haga pública es el 4 de agosto.

Sin embargo, el director del equipo, Horner, aseguró que todavía hay un "largo proceso" por delante después que la FIA retrasase el anuncio oficial de las especificaciones exactas de las regulaciones de unidades de potencia para 2026.

Se cree que la llegada de Porsche y Audi a la F1 estará influenciada a la eliminación del MGU-H, a una mayor dependencia de los combustibles sostenibles y a un reajuste lo suficientemente importante como para permitirles ser competitivos desde el principio.

Horner dijo: "Hay algunos detalles importantes que tenemos que ver primero antes de que las cosas puedan progresar de forma correcta".

"Eso se centra principalmente en cuáles van a ser los reglamentos técnicos, deportivos y financieros definitivos para las unidades de potencia".

"¿Van a ser justas y equitativas para los recién llegados frente a los actuales motoristas? Esa es la primera pieza del rompecabezas que hay que descifrar", explicó el de Red Bull.

"Soy consciente de que la FIA está trabajando duro en ello. Espero que en las próximas semanas podamos tener más detalles al respecto", continuó. "En ese momento, podremos hablar de nuevo con los chicos de Porsche, va a ser un proceso bastante largo, supongo".

"Lo fundamental es, ¿cuáles son esas reglas de los motores para 2026, son lo suficientemente atractivas para que una marca como Porsche o Audi entre en la Fórmula 1?", se preguntó.

Horner también subrayó la necesidad de que Porsche se adapte a la "filosofía Red Bull", añadiendo que eso sería "fundamental para seguir con cualquier discusión". Como parte del "ADN" del equipo austriaco, los de Milton Keynes buscan un compromiso a largo plazo de Porsche.

"Ahora mismo estamos en una fase de discusión, y hay muchos detalles pendientes de las reglas", dijo. "Red Bull ha demostrado su compromiso con la Fórmula 1 mediante su longevidad en la categoría. Todo lo que estudiamos lo hacemos pensando a largo plazo, no estamos buscando una solución a corto plazo".

Además, el británico explicó que Red Bull Powertrains, con una fábrica 'Rindt' construida en 55 semanas, está "a punto de encender" su primera unidad de potencia propia.

Helmut Marko también habló al respecto: "No oculto el hecho de que hemos estado negociando con Porsche, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. Todavía no existe una regulación final para los motores en 2026, no hay acuerdo sobre cuánto dinero se les permitirá gastar al inicio, tampoco hay una comprensión total de la cantidad combustible sintético que se utilizará".

"Es por eso que no podemos confirmar nada hasta que se confirmen las reglas. Además, no olvides que también están Ferrari y Mercedes, que se oponen a dar ventajas a un recién llegado", finalizó.

