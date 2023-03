Red Bull F1 asegura que tendrá un motor "competitivo" en 2026

Cargar el reproductor de audio

Tras la decisión de Honda de retirarse de la Fórmula 1 de forma oficial a finales de 2021, Red Bull decidió llevar el desarrollo de sus motores a sus propias instalaciones en una nueva división en su fábrica de Milton Keynes. Allí es donde se están desarrollando y construyendo los motores de la escudería para 2026, cuando la máxima categoría del automovilismo estrenará un reglamento de unidades de potencia que prescindirá de la costosa y complicada MGU-H, y pondrá un mayor énfasis en la energía producida por el sistema de recuperación cinético.

El equipo se ha lanzado a una gran campaña de contratación de personal para poner en marcha su área de propulsores, y ha llegado a un acuerdo estratégico con Ford por el que el fabricante estadounidense aportará tecnología de baterías y personal integrado. A pesar de admitir que los austriacos han asumido un "cierto riesgo" al construir sus propios motores en lugar de tener la ayuda de un suministrador, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, no cree que el conjunto vaya a estar en desventaja.

"Somos conscientes de que ese compromiso con el motor implica un cierto riesgo, pero por eso hemos contactado deliberadamente con mucha gente experimentada", dijo el miembro de la escudería de las bebidas energéticas en el canal de YouTube del medio asociado a Motorsport.com, Formel1.de. "Las cifras actuales del motor de combustión también nos hacen ser positivos, así que pienso que al menos no estaremos en desventaja, y que también seremos fiables".

"Tenemos la experiencia [de Ford] en el sector de los turbos, que es una adición muy importante para nosotros, y con esos conocimientos, pensamos que seremos competitivos", explicó Helmut Marko, quien a la pregunta de cómo progresa Red Bull Powertrains, aseguró que estaban cumpliendo con los plazos, con unos propulsores que ya se están construyendo y una división ERS que se completará en dos meses.

"Seis bancos de pruebas han estado funcionando en el edificio principal desde mediados del año pasado", dijo. "Ya se ha terminado más de un motor, las mejoras son evidentes, y así es como se desarrolla una unidad de potencia. Se está fabricando una extensión para actividades del ERS, que debería acabarse en uno o dos meses, así que estamos [cumpliendo] justo en el calendario".

El asesor de Red Bull añadió que el equipo sigue contratando a personal adicional a esa área de motores, y que la llegada de Audi como futuro socio de Sauber en materia de propulsores solo hace el mercado más competitivo. Además, admitió que han hablado con el ex jefe de motores de Mercedes, Andy Cowell, quien decidió no aceptar la oferta: "La contratación de personal también va bien, todavía no hemos alcanzado el nivel óptimo, pero no estamos lejos de él".

"Por supuesto, ha aparecido un nuevo competidor [Audi], y eso ha incrementado más la actividad de caza furtiva", dijo. "Andy Cowell es un británico que vive cerca de Milton Keynes, y claro que hablamos con él, pero ha desarrollado sus intereses en otra dirección".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!