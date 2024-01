Red Bull F1 explica el "fallo" de la FIA con los reglamentos de 2026

El reglamento de la Fórmula 1 se mantendrá más o menos estable durante los próximos dos años, pero a partir de 2026, tanto el reglamento de motores como el de chasis sufrirán una profunda revisión que cambiará por completo las reglas del juego.

En cuanto a los motores, el porcentaje de energía eléctrica aumentará hasta el 50%, lo que igualará su importancia con el motor de combustión interna, mientras que el MGU-H desaparecerá y el combustible pasará a ser 100% renovable. La "potencia" total será inferior a la del propulsor actual, por lo que también habrá que reducir significativamente la resistencia aerodinámica buscando mantener un rendimiento que esté al nivel de la F1.

Esos cambios no terminan de convencer a muchos, como por ejemplo, el actual campeón, Max Verstappen, dijo a Motorsport.com en Austria que no estaba muy emocionado con los nuevos planes, basándose en sus primeras experiencias en el simulador con el coche de 2026.

La aerodinámica activa no debe ser un parche para la F1 en 2026

El piloto neerlandés aseguró que reducir las marchas en la recta de Monza era una seria amenaza para los futuros monoplazas por la falta de potencia provocada por los cambios de las nuevas reglas de motores.

Para evitar algo así, es necesario reducir considerablemente la resistencia aerodinámica de los coches y la FIA junto a la Fórmula 1 están considerando utilizar más aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero que en la actualidad.

Christian Horner también advirtió de que ese escenario podría evitarse ajustando el reparto de potencia del motor. Sin embargo, se encontró con la negativa de algunos de sus rivales.

Pierre Waché, director técnico de Red Bull, ha reconocido a Motorsport.com que ya es demasiado tarde para una modificación de ese tipo. Las soluciones deben encontrarse en el chasis, aunque advierte de que la aerodinámica activa no puede servir de "parche" en ese sentido.

"La importancia de la energía eléctrica será muy alta en 2026 y si no puedes aprovecharla como en tu coche eléctrico, entonces, por supuesto, la velocidad baja muchísimo y la sensación no es tan buena. Digamos que en la Fórmula 1 tienes 350 kW de energía eléctrica y 400 kW del motor de combustión. Si la energía eléctrica se consume toda, la potencia total del motor se reduce prácticamente a la mitad".

"La FIA está estudiando cómo distribuir mejor la potencia a lo largo de una vuelta. Además, la FIA también está estudiando las características del nuevo coche, para que tenga menos resistencia aerodinámica y menos carga aerodinámica".

"Si tienes menos carga aerodinámica, puedes recuperar más energía en las curvas porque pasas más tiempo pisando el freno y en la curva. Y si además tienes menos carga aerodinámica, pasas menos tiempo en las rectas. Así es como piensa ahora mismo la FIA", explicó Waché.

Eso último hay que hacerlo, entre otras cosas, con la aerodinámica activa. Es un desarrollo contra el que Red Bull no está en contra, aunque creen que no debería utilizarse como medida provisional.

"Ya utilizamos el DRS durante la clasificación como aerodinámica activa, mientras que el DRS en realidad no nos beneficia en la clasificación. Tal vez necesitemos otro elemento nuevo que sea aerodinámica activa en 2026, pero eso no me importa. Lo principal es que hay que mirar el reglamento en su conjunto. No puedes ir poniendo 'parches' encima de otros 'parches'".

"No, primero hay que considerar el problema en su conjunto y pensar: '¿Cómo podemos resolverlo y qué características necesitamos para ello?' Luego, si después resulta que hace falta una solución provisional, pues vale. Pero ese nunca puede ser el punto de partida", explicó el de Red Bull.

La FIA no creó al mismo tiempo los reglamentos de motores y chasis para la F1 en 2026

Pierre Waché y Red Bull ven como un fallo de bulto la redacción de los reglamentos de 2026: las normas del motor y del chasis no se contemplaron como una sola y no se crearon a la vez. En primer lugar se hizo el de las unidades de potencia para asegurarse la presencia de Audi y de Honda, para más tarde trabajar en el reglamento técnico que lo acompañara.

Según Waché, se trata de una forma equivocada de hacer las cosas: "Deberían haber creado ambos reglamentos al mismo tiempo. No quiero culpar [a la FIA y a la F1] por ello, pero es lo que hay. Ahora tenemos que afrontarlo así y, sobre todo, tenemos que aprender para la próxima vez", concluyó el director técnico de Red Bull en la máxima categoría del automovilismo.

