Verstappen cree que los planes de la F1 para 2026 son "terribles"

Motorsport.com reveló durante el fin de semana del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1 que surgió la preocupación sobre el peligro de que la categoría dé un paso en falso con las normas si no las equilibra a la perfección con el chasis y los motores. Con un reparto a partes iguales entre la potencia del propulsor de combustión interna y el eléctrico, muchos pilotos podrían quedarse sin batería a mitad de la vuelta o estarían obligados a modificar su pilotaje reduciendo en las rectas.

El director de Red Bull, Christian Horner, advirtió que existía un riesgo muy real de que el campeonato estrenara una generación de monoplazas que no diera un buen espectáculo: "Tal vez donde debemos prestar atención urgente antes de que sea demasiado tarde, es en la relación entre el motor de combustión y la potencia eléctrica para asegurarnos de que no estamos creando un Frankenstein técnico que requerirá que el chasis compense todo con la aerodinámica móvil y reduzca la resistencia".

Por su parte, el vigente campeón del mundo y piloto de la escudería de las bebidas energéticas, Max Verstappen, aseguró que ha visto simulaciones de cómo se comportan los coches, y sus primeras impresiones no son nada buenas: "He estado hablando de eso también con el equipo, y he visto datos ya en el simulados. Para mí, parece bastante terrible".

"Si vas a fondo en la recta de Monza, y no sé lo que es, como 400 o 500 metros antes del final, debes reducir la marcha a fondo porque es más rápido. Creo que ese no es el camino a seguir, pero, por supuesto, probablemente sea uno de los peores circuitos [para el experimento]", comentó el neerlandés.

Más allá del aspecto puramente del pilotaje, el defensor de la corona mundial teme que el reglamento ponga demasiado énfasis en el rendimiento del motor, lo que podría dividir la parrilla y arruinar las carreras: "Para mí, el problema es que parece que va a ser una competición de ICE [motor de combustión interna], así que quien tenga el motor más potente, tendrá una gran ventaja".

"No creo que esa deba ser la intención de la Fórmula 1, porque entonces se iniciará de nuevo una buena batalla de desarrollo, y será bastante caro encontrar unos pocos caballos de potencia", indicó. "Creo que, en realidad, debería ser al revés, además, los coches, tienen menos resistencia aerodinámica, por lo que se será todavía más difícil adelantar en la recta".

La forma en la que la máxima categoría del automovilismo planea garantizar que los monoplazas tengan una resistencia aerodinámica mínima en las recta es mediante la introducción de elementos aerodinámicos activos, como alerones móviles o piezas retráctiles: "Tienes la aerodinámica activa, que no puedes controlar, y el sistema lo hará por ti, creo que eso lo hace muy incómodo de pilotar, porque prefiero manejarlo yo mismo".

"Por supuesto, cuando estás detrás de alguien, a lo mejor necesitas más delante o detrás, ese tipo de cosas, pero si el sistema empieza a controlar eso por ti, no creo que sea el camino correcto", dijo Verstappen. "Además, el peso está subiendo de nuevo, así que debemos mirar eso porque 2026 no está tan lejos. En este momento, para mí, tiene muy mala pinta por todos los números y por lo que veo en los datos, por lo tanto, no es algo que me entusiasme".

