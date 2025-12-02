Red Bull F1 comienza con Lindblad la 'Operación Verstappen 2.0'

Arvid Lindblad es la nueva apuesta de Helmut Marko. De 18 años, nacido en Londres, de origen indio y sueco, entró a formar parte de la familia Red Bull en 2021, gracias a un buen palmarés en karting. La temporada siguiente, nada más cumplir los 15, tuvo su primera toma de contacto con los monoplazas, pero su verdadero debut llegó en 2023, en el campeonato italiano de Fórmula 4.

Eso bastó para que Marko le ascendiera. Lindblad se saltó la Fórmula Regional y pasó directamente a la Fórmula 3. Ganó su carrera de debut (una sprint en Bahréin) y logró tres triunfos más, pero en las tres últimas pruebas del curso no sumó ningún punto. Acabó cuarto en la general del campeonato (mejor debutante), y eso bastó para que Marko le pasara directamente a la Fórmula 2.

El pasado invierno, ganó la Fórmula Regional de Oceanía (estratégica para obtener los puntos necesarios para la superlicencia), y luego vino la temporada 2025 en F2, que terminará este fin de semana. El campeonato de Lindblad está demostrando destellos importantes; es bueno en general (actualmente ocupa la sexta posición), pero en el paddock del campeonato hay muchos que sostienen que el joven talento necesitaría un segundo año para tenerlo todo rodado. Pero, una vez más, a Marko le parece que ya está bien: ascenso a Racing Bulls para la Fórmula 1 2026.

El de Lindblad es un caso que refleja claramente la filosofía adoptada por Red Bull en la selección de sus pilotos. Los resultados no lo son todo, lo primero entre las cualidades que debe tener un candidato es la "habilidad como piloto", el talento. Es el efecto Max Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Marko, y la propio Red Bull, han cambiado su historia gracias a la apuesta que hicieron por el neerlandés hace once años; un movimiento que revisó los criterios de evaluación utilizados por el equipo. Lo mucho que ha capitalizado Red Bull con la 'operación Verstappen' está a la vista, pero dentro de la cúpula directiva también hay un miedo enorme: el miedo a perder a Max.

El equipo ha hecho (y hará) todo lo posible por prolongar al máximo la relación con Verstappen, pero al mismo tiempo, la caza del próximo Max lleva unos cuantos años en marcha. Replicar lo que se ha hecho es imposible, los límites de edad y de superlicencia no permitirían hoy ver al Verstappen de 2015 debutando en un Gran Premio, pero el planteamiento persigue lo que tuvo éxito hace diez años. Tanta prisa, precipitar las cosas, poner a un joven en la tesitura de tener que aclimatarse a un nuevo entorno en muy poco tiempo... Una segunda temporada en un campeonato se ve casi como un rechazo.

El concepto de madurez se ha dejado de lado; Marko busca un piloto que pueda reescribir las reglas como Verstappen fue capaz de hacer en su momento. Las posibilidades de acertar son, obviamente, escasas, pero basta un éxito para que tenga sentido y justifique una década intentándolo. Se trata, de hecho, de una operación Verstappen 2.0, que comenzó hace unos años.

Isack Hadjar, por ahora, está en la línea de lo que pedía Marko, de ahí el ascenso al lado de Max. Mientras que el franco-argelino se enfrentará al reto más difícil, Lindblad tendrá que hacer lo que Hadjar hizo doce meses antes. El tiempo asignado es siempre de un año, y quien se quede en Racing Bulls dos temporadas ya es consciente de que ya no es, a ojos de Marko, una apuesta potencialmente ganadora.

