Red Bull detalla el atropello de Verstappen a un pájaro en Canadá

Max Verstappen avisó por la radio a su equipo que en la vuelta 11 de la carrera del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 golpeó un pájaro a la salida de una de las curvas. Sin embargo, el coche del neerlandés no pareció sufrir demasiados daños y el vigente campeón del mundo no reportó ninguna pérdida de rendimiento posterior.

Durante las inspecciones posteriores a la carrera, cuando su RB19 regresó al garaje, la escudería de Milton Keynes descubrió que los restos del animal se habían quedado atascados en la zona de alrededor del conducto de freno derecho. El jefe del conjunto, Christian Horner, dijo: "Creo que el susto más grande que tuvo fue golpear a ese pájaro, que acaba de hacer la mitad de la carrera en el conducto del freno delantero derecho".

El propio Max Verstappen también reveló que vio los restos después de bajarse del coche al final: "Todavía estaba pegado a mi monoplaza cuando entré, ¡no tenía buena pinta! También lo siento por el mecánico que tuvo que quitarlo".

Control del rendimiento de Max Verstappen

A pesar del pequeño peligro causado por el pájaro, el mayor quebradero de cabeza al que el holandés pareció enfrentarse en el Gran Premio de Canadá fue la gestión de la temperatura de los neumáticos, puesto que todos los pilotos tuvieron dificultades para conseguir que las gomas alcanzaran el punto ideal de funcionamiento debido a las condiciones más frías.

El jefe del equipo, Christian Horner, añadió: "Han tenido problemas para calentar el coche, y es difícil generar energía cuando solo hay seis curvas y largas rectas. Se podía ver que los tiempos por vuelta eran muy variables para todos los pilotos en ciertos momentos, pero Max [Verstappen] fue capaz de abrir el hueco del DRS antes del coche de seguridad".

"Después del Safety Car, también consiguió diez segundos", reconoció el británico. "Este tipo de circuitos es bastante único, así que haber superado ese desafío tambien es realmente alentador".

Por su parte, Verstappen dijo que la cuestión en la carrera no era gestionar la degradación, sino más bien conseguir que las gomas funcionaran bien: "Normalmente se trata de la gestión de los neumáticos, pero hoy consistía más en apretar. A veces subía y bajaba mucho el ritmo por vuelta, y en otras no podías ir al límite porque no sabías lo que ibas a conseguir, así que, para mí, con el duro, es un poco complicado, mientras que, con el medio, quería abrir un poco más esa brecha".

"Después, por supuesto, en un momento dado ves que faltan diez o quince vueltas y tienes un hueco, así que no quieres tomar demasiados riesgos", explicó el neerlandés. "Probablemente no es apretar a fondo, pero no puedes relajarte demasiado porque entonces pierdes temperatura en los neumáticos".

