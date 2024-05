RB pone a las salidas como su mayor problema en la F1 2024

El VCARB 01 del equipo de Faenza muestra una velocidad impresionante en las clasificaciones, con sus dos coches en la Q3 del último evento, pero sus opciones en carrera se ven comprometidas por sus malas salidas. En el Gran Premio de Emilia Romagna 2024, tanto Daniel Ricciardo como Yuki Tsunoda perdieron dos puestos en la salida, que fueron difíciles de recuperar debido a la dificultad de adelantar en el trazado italiano.

El australiano comentó la situación: "Las salidas, nos están perjudicando en este momento. Sinceramente, todavía no sé cuál fue el problema, no me sentí como si lo hubiera estropeado, ya que noté que todo iba bien desde el principio, pero tenemos que echar un vistazo, es muy delicado".

Por su parte, el japonés añadió: "Es una especie de tema a tener en cuenta para nuestro equipo, estamos trabajando duro para las salidas a lo largo de las carreras hasta ahora. Hemos mejorado un poco, pero seguro que necesitamos un paso más, porque yo diría que la consistencia no está ahí, así que debemos mirar hacia el futuro".

Yuki Tsunoda también sugirió que había una combinación de factores que estaban confluyendo para complicarle la vida: "Pensaba que era la preparación de los neumáticos, y hemos hecho mucho trabajo en la preparación de las gomas, pero no es suficiente. Creo que también viene de la consistencia con el embrague".

"Red Bull, al tener el mismo motor, son capaces de tener una salida consistente, así que seguro que hay algo que nos falta o que debemos mejorar", explicó el piloto, mientras que su director, Laurent Mekies, cree que lo que hay que mejorar es la ventana de optimización con las salidas, ya que tienen un margen muy estrecho para que sea consistente.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, dijo: "La salida ya no es algo de rendimiento único, está el embrague, los procedimientos de los pilotos, los propios pilotos, los neumáticos, etc., y quizá me olvido de bastantes elementos. Es una de esas cosas que son geniales en nuestro deporte, que debemos reunir muchos departamentos diferentes para intentar ir al siguiente paso, y eso es lo que tenemos que hacer".

"Hemos sido un poco inconsistentes. Empezamos muy bien en Miami, desde lo alto de la parrilla, contra los grandes, pero este año hemos tenido altibajos", continuó. "Es como todo en el coche, solo tenemos que dar pequeños pasos en conjunto".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!