El crecimiento de RB y cómo acompaña a su "equipo hermano" Red Bull

Cuando la escudería Toro Rosso cambió su nombre por el de AlphaTauri, se comprometió a convertirse en un "equipo hermano" de Red Bull, y ese camino se ha mantenido con el cambio de marca hacia RB.

RB siempre ha usado componentes desarrollados por el equipo líder (Red Bull), pero dio un paso más allá a mitad de 2024 al copiar su suspensión trasera para dar un giro completo a su pésimo inicio de año.

Aunque hubo sugerencias de que RB crearía un clon del Red Bull RB19 para 2024, ha optado por seguir su propio camino de desarrollo. Al buscar diferencias entre el RB20 de este año y el VCARB 01 según los datos del GPS, hay algunas que son realmente evidentes; el Red Bull sigue siendo una gran potencia en las zonas de mayor velocidad, pero el RB es más competitivo en curvas de baja velocidad y zonas con menor tracción. Pero hay un punto de inflexión en la mayor eficiencia aerodinámica del Red Bull.

En ese sentido, son dos coches con piezas comunes pero con sensibilidades muy diferentes; el RB20 parece carecer -comparativamente- de agarre en las zonas más complicadas. Eso se debe a su suspensión más rígida para mantener el suelo en una posición estable.

Entre bastidores, RB está usando ahora mucho más el campus tecnológico de Red Bull, y además tendrá sus propias instalaciones en Milton Keynes, justo al lado de la infraestructura de Red Bull, para tener así un mayor espacio de trabajo en Reino Unido, al tiempo que conserva la fábrica de Faenza, que se remonta a su etapa como Minardi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01 Foto: Erik Junius

Según su director técnico Jody Egginton, eso se debe a que las instalaciones de Bicester, que el equipo había utilizado como base auxiliar en Inglaterra, se le han quedado demasiado pequeñas.

"Tenemos más de 100 personas en Bicester en este momento", afirma Egginton en una entrevista exclusiva con Motorsport.com. "Y está lleno. Esas instalaciones están totalmente llenas. Se nos ha quedado pequeña. Así que tenemos que trasladarnos y ese es el principal motivo para hacerlo".

"Además de eso, el túnel de viento que está en nuestras instalaciones de Bicester no lo utilizamos desde hace tres años porque estamos usando las instalaciones del 60%".

"En el aspecto técnico el equipo está en fase de crecimiento, así que necesitamos más espacio y también estamos fomentando la libertad de movimiento entre las instalaciones".

"Ahora no podemos hacerlo todo lo que quisiéramos, porque en Bicester no tenemos espacio para que toda la gente venga a trabajar. Así que trasladarnos a unas instalaciones más grandes nos ayudará. Favorecerá el crecimiento y una mejor interacción entre las sedes", añadió.

Peter Bayer, Consejero Delegado del equipo, añadió que el traslado inminente a Milton Keynes se debió al vencimiento del contrato de alquiler de las actuales instalaciones de Bicester y que, tras recibir una oferta de compra, la escudería la rechazó por motivos de tamaño.

"Tengo que quitarme el sombrero ante todos los que trabajan en Bicester, por la paciencia que han tenido y por el compromiso que han demostrado. Sinceramente, tropezaban unos con otros".

"El año pasado, el casero nos llamó y nos dijo se acaba el contrato de alquiler y que quería vender la propiedad. Y dijimos que no nos interesaba, en realidad porque es demasiado pequeño para nosotros. No hay aparcamiento, no hay supermercado al lado, no hay comida, tenemos un pequeño gimnasio viejo que usan los chicos".

"Fue una oportunidad única para nosotros para decir: sabes qué, vamos a movernos porque también Red Bull está construyendo un nuevo túnel de viento en Milton Keynes y nos hará la vida más fácil", dijo.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, en el pit lane Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bayer afirma que las nuevas instalaciones de Milton Keynes de Red Bull, que se están reconstruyendo desde cero, tendrán "el doble de tamaño" que la sede de Bicester, y esperan poder trasladarse a principios de 2025.

La escudería inferior de Red Bull ha pasado por numerosas fases de crecimiento en las casi dos décadas que lleva funcionando bajo la propiedad de los austriacos. Cuando compraron Minardi a finales de 2005, era una especie de equipo junior y, de hecho, utilizó el chasis RB1 del año anterior en 2006, sólo que un poco modificado para adaptarse al Cosworth V10.

De 2007 a 2009, la estructura utilizó el mismo chasis que Red Bull, aunque modificado para montar el motor Ferrari, hasta que se le encargó construir el suyo propio a partir de 2010. Eso hizo que el difunto Dietrich Mateschitz tuviera que invertir mucho dinero en las instalaciones de Faenza, dado que la etapa de Minardi había estado caracterizada por la falta de financiación.

Cuando Egginton se unió al proyecto en 2014, el equipo era un equipo habitual de la zona media-baja y empezó a mejorar gracias a la calidad de los pilotos jóvenes de Red Bull y a las mejoras internas.

Bajo el mando de James Key, el equipo se hizo más independiente y empezó a desarrollar sus coches usando menos componentes de Red Bull, pero Egginton reinstauró el modus operandi anterior: no solo para reducir costes, sino también para garantizar que los recursos que necesitaban para desarrollar los sistemas de suspensión y la caja de cambios pudieran emplearse en otros apartados.

Y, bajo la nueva dirección de Peter Bayer y Laurent Mekies, el equipo ha intentado aprovechar la oportunidad que le brinda la nueva marca RB para convertirse en un equipo más "serio".

"Cuando estás metido en esto, todo es una evolución, pero ha habido mucho crecimiento y mucho desarrollo. Creo que hemos mejorado como equipo", afirma Egginton sobre sus 10 años en el equipo.

"Ahora estamos atravesando un bucle de, ya sabes, cambios en la dirección y la llegada de más gente para reforzar la estructura. Lo veo todo positivo. Creo que tal y como va la Fórmula 1 actual, así es como hay que evolucionar. Pienso en la Fórmula 1 de hace 10 o 15 años y en la de ahora, y no son comparables. Así que siempre tiene que ser así, porque no se puede ser competitivo sin crecimiento", explicó.

Jody Egginton, Director Técnico de la Scuderia AlphaTauri Foto de: Red Bull Content Pool

En el aspecto técnico, el equipo está utilizando conocimientos compartidos con Red Bull, pero siguiendo firmemente su propio camino. Pero todavía existe la percepción de que RB existe únicamente como equipo para desarrollar pilotos para lo que Bayer describe como el "hermano mayor".

Y, si se tiene en cuenta que RB tiene actualmente a un piloto de 35 años en un coche y que ninguno de sus pilotos actuales ha sido considerado como una mejora significativa respecto a Sergio Pérez, no parece estar funcionando muy bien en ese sentido.

Pero Bayer dice que RB es, particularmente en el caso de Yuki Tsunoda, un equipo para que los pilotos se desarrollen con el tiempo. El exdirector del equipo, Franz Tost, solía decir que un nuevo piloto necesita mínimo tres años para asentarse en la F1, y el japonés está ahora en su cuarto año y sigue mejorando.

A su vez, hay pilotos que ya están haciendo cola para ocupar un asiento en RB en un futuro próximo: Liam Lawson encabeza esa lista, Isack Hadjar lidera la clasificación de F2 y el prometedor Arvid Lindblad, de 17 años, está impresionando en su debut en F3.

Aunque el equipo sigue teniendo esa filosofía presente en su cambio de marca RB, Peter Bayer asegura que esa experiencia sigue siendo valiosa mientras el equipo se reconstruye.

"La gente dice, sí, pero estás aquí para desarrollar pilotos jóvenes. En parte sí, pero la definición de un 'junior' para nosotros es un piloto que debe estar preparado para pilotar un coche que gane carreras como el de Red Bull".

"Hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano. Lo que eso significa es que si Yuki sigue compitiendo a este nivel y lo hace de forma consistente, acabará siendo considerado para subir potencialmente a Red Bull. Y esa es, en última instancia, nuestra misión".

"Es la misión que nos han dado los accionistas, y si eso significa que necesita competir otra temporada junto a un Daniel muy fuerte y veterano, eso podría ser una opción, ya sabes, también podría ser una opción decir que si ahora creemos que ya está listo, empezar a hablar con Liam".

"No tenemos prisa porque tenemos todas las opciones en nuestras manos", concluyó.