Racing Point no espera que Wolff se involucre en Aston Martin

Aston Martin volverá a la Fórmula 1 con un equipo oficial en 2021, después de que el propietario de Racing Point, Lawrence Stroll, se hiciera con una participación del fabricante de automóviles británico el pasado enero.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, realizó una inversión personal en Aston Martin a principios de abril por valor casi del 1% de la compañía.

Wolff sigue comprometido en su papel al frente de las operaciones de Mercedes y mantiene que "nada cambiará a corto plazo", mientras continúa las conversaciones para la ampliación de su contrato con la marca alemana.

Mientras, el CEO de Racing Point, Otmar Szafnauer, señaló que estaría "absolutamente" encantado de ver que Wolff se involucrase en Aston Martin, pero no prevé que el austríaco se una al equipo de F1 dado que son compañías separadas.

"Ha hecho un trabajo increíble en Mercedes, pero, por ejemplo, no veo que pueda tener una participación en nuestro equipo", dijo Szafnauer a Sky Sports.

"La compañía de coches, donde tiene acciones, es completamente diferente a tener acciones en un equipo de Fórmula 1 con pérdidas".

Szafnauer también comentó que todavía tiene que hablar con Wolff sobre su inversión en Aston Martin, pero presume que fue una decisión comercial sensata.

"No he hablado con él desde hace seis o siete semanas, en el Gran Premio de Australia. Le he visto en un par de llamadas por Zoom, pero no le he preguntado por eso", dijo Szafnauer.

"Pero conociendo a Toto como yo, creo que tiene toda la razón, era un buen momento para comprar observando el precio de las acciones y la tendencia".

"Toto es bastante inteligente en esas cosas, creo que ha ganado algo de dinero con este tipo de cosas, y no dudo de lo que dice. Creo que tiene toda la razón, es un buen momento para comprar".

Aston Martin ha insistido en que el cambio de nombre de Racing Point sigue en sus planes para 2021 a pesar de las preocupaciones sobre el futuro financiero de la compañía planteado a principios de este mes.

