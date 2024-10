Debate: ¿qué equipo tendrá la mejor alineación de pilotos de F1 en 2025?

El jefe del equipo Williams, James Vowles, dijo recientemente que Alex Albon y Carlos Sainz serían "la mejor alineación de pilotos de la parrilla" en 2025, lo que ha abierto un interesante debate, ya que son varios los equipos que podrían afirmar lo mismo.

Entonces, ¿qué equipo tiene realmente la mejor alineación? Nuestros redactores opinan.

Mira: A debate: ¿cuál es la mejor pareja de la F1 2025?

Jake Boxall-Legge: El dúo de McLaren se impone

Quizá, McLaren es la respuesta más sencilla. Olvídate de glorias pasadas, historial, etcétera; lo único que importa es el aquí y el ahora. El dúo de pilotos del equipo de Woking ha sido el mejor en 2024 y, en 2025, sólo va a mejorar.

Hay dos razones para ello: La mayor experiencia de Lando Norris luchando arriba y el potencial de Oscar Piastri. El británico está aprendiendo a lidiar con la presión de una batalla por el campeonato y está descubriendo cosas de sí mismo. Para ganar a Max Verstappen, debes convertirte en una especie de Verstappen; las diferencias de 23 y 21 segundos en Zandvoort y Singapur son el mejor ejemplo.

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, son entrevistados por Ariana Bravo, presentadora de F1 Digital, en el escenario de la Fan Zone. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Pero si Norris, aún con 24 años, está empezando a alcanzar la cima de su nivel, Piastri tiene aún más margen de crecimiento. En general, existe la idea de que el australiano tiene un mayor potencial que su compañero, y su madurez quedó de manifiesto en su defensa contra Charles Leclerc en Bakú, pero aún le falta consistencia en comparación con Norris.

Sin embargo, cuando se analiza el progreso de Piastri a partir de 2023, todo apunta que podría alcanzar su ponto álgido el próximo curso. La mayor diferencia entre los dos pilotos de McLaren la temporada pasada estaba en la gestión de los neumáticos; desde entonces, Piastri ha mejorado mucho en ese sentido. Ambos pilotos, en términos de rendimiento, están más o menos a la par por ahora; sólo la décima extra de Norris en clasificación y esa pizca de consistencia extra le ponen por delante.

En términos de promedios de toda la parrilla, Norris y Piastri salen inmediatamente detrás de Verstappen en sus posiciones medias de salida con un 3,89 y un 4,78 respectivamente, por detrás de los 2,39 del piloto de Red Bull.

La alineación de Ferrari será muy igualada, pero Lewis Hamilton ya no es el piloto que era en su mejor momento. Andrea Kimi Antonelli sigue siendo una incógnita. En Red Bull hay demasiada desigualdad, igual igual que Aston Martin, mientras que las de RB, Haas y Alpine pueden describirse como "meh", y Sauber ni siquiera tiene confirmada a su pareja en estos momentos.

Con perdón para James Vowles, creo que probablemente me quedaría con Norris y Piastri antes que con Albon y Sainz. Pero la de Grove sigue siendo una alineación muy buena, por supuesto.

Te interesará: Fórmula 1 Pilotos y equipos de Fórmula 1 para 2025 confirmados y opciones

Mark Mann-Bryans: Mercedes tiene a los pilotos adecuados sin Hamilton

Perder a un siete veces campeón del mundo, que además se va a uno de tus mayores rivales, nunca se puede describir como algo bueno, pero para Mercedes, ofrece la oportunidad de un reinicio.

Hamilton ganó seis de sus siete títulos al volante de un Mercedes, pero en las últimas temporadas él y George Russell se limitaron, en gran medida, a luchar por "las sobras".

Russell seguirá y su nuevo compañero en 2025 será el novato Andrea Kimi Antonelli, a pesar de que el director de Mercedes, Toto Wolff, coqueteó con Max Verstappen durante algunas semanas.

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, director del equipo Mercedes-AMG F1 Team. Foto: Mercedes AMG

Con Russell, Mercedes se asegura de tener en sus filas a un piloto contrastado y que, al entrar en su séptimo año en la F1, ha madurado hasta convertirse en alguien que, a estas alturas de su carrera, debería ser capaz de liderar un equipo puntero.

Por otro lado, Mercedes añade a su alineación una dosis de exuberancia juvenil con Antonelli, que fue tan rápido en su debut en la FP1 de Monza que no sólo sorprendió a Wolff, sino acabó con el monoplaza de Russell contra el muro en la Parabólica.

El joven italiano de 18 años querrá llegar y ser rápido de inmediato, pero también debe intentar aprender de Russell mientras ambos trabajan conjuntamente para devolver a Mercedes a la cima de la Fórmula 1.

No será una tarea fácil, pero con Russell y Antonelli, Mercedes tiene una pareja que promete mucho.

Alex Kalinauckas: La combinación Hamilton/Leclerc no tiene debilidades

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, aunque se anunció hace ocho meses, sigue siendo uno de los principales atractivos de 2025, ya que además se sentará junto a "il predestinato" de Maranello.

Esta es la mejor alineación estadísticamente hablando. El palmarés de Hamilton es mayor que cualquier alineación de los demás equipos en conjunto. Además, su récord de victorias, sumado al de Leclerc, significa que Ferrari empezará el próximo año con como mínimo 112 victorias entre los dos. El siguiente en ese sentido es Red Bull, muy lejos, con 67 victorias entre Max Verstappen y Sergio Pérez.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Pero lo que realmente diferencia a esta alineación es cómo Hamilton y Leclerc se pueden complementar.

Hamilton ha demostrado que es capaz de plantar cara a cualquiera y que está acostumbrado a luchar por lo máximo, además de que su pilotaje y su gestión de neumáticos siguen estando a la altura de los mejores en la F1. Si bien es cierto que quizá ya no está a su mejor nivel, incluso así sigue siendo brillante.

Ferrari tiene en Leclerc al que probablemente sea el mejor piloto en clasificación de la parrilla actual. Pero su regularidad a lo largo de 33 vueltas en su camino hacia la victoria en Monza demuestra que también tiene el ingenio para tratar bien los neumáticos y rendir en tanda larga cuando todo está conectado.

La velocidad en clasificación es algo con lo que Hamilton ha tenido problemas últimamente, y ha sido sincero al respecto en sus declaraciones públicas. Lo que será interesante es ver cómo se desenvuelve con los Pirelli pudiendo ver los datos de Leclerc del año que viene, ya que el monegasco a menudo es capaz de extraer el máximo agarre a una vuelta.

Lo que no se sabe todavía es cómo se llevarán estos dos trabajando juntos, sobre todo si Ferrari consigue meterse en la lucha por el título en 2025 y se tienen que enfrentar entre ellos con un objetivo común.

Jose Carlos de Celis: Red Bull... siga Checo Pérez o no

Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla actual de F1, opino. O al menos el que más en forma está, porque realmente opino que Hamilton y Alonso están en su mismo escalón, pero no en este momento de sus carreras. Por tanto, para 2025, si Verstappen siga (y parece que seguirá) en Red Bull Racing, solo necesita un buen complemento a su lado para ser considerada la mejor alineación de pilotos. ¡Recordemos que solo con los puntos de Verstappen Red Bull habría sido campeón de constructores en 2023!

Sergio Pérez tiene contrato para 2025 con Red Bull, pero su continuidad no está ni mucho menos garantizada. Si consigue aferrarse a su asiento, será porque ha completado un buen final de curso, y en su nivel óptimo, el mexicano es un gran piloto que junto a Verstappen formaría la mejor alineación de pilotos. Porque una gran alineación también es la que se complementa, y no tengo claro que vaya a reinar la paz en Ferrari con Leclerc y Hamilton...

¿Y si no es Pérez el compañero de Verstappen? Marko ya ha dejado ver su intención: lo ideal sería un junior junto a Verstappen en 2025, admitió, y en ese caso habría dos opciones. Por un lado, que Liam Lawson brille en lo que queda de campeonato en RB como sustituto de Daniel Ricciardo. Por otro, que den la oportunidad a Isack Hadjar, que se está jugando el título de F2. Y tanto si Lawson alcanza el nivel que ya dejó entrever, como si Hadjar se convierte en un joven campeón, junto a Verstappen formarían una gran alineación.

Ben Hunt: Por qué elijo a Oliver Bearman y Esteban Ocon (¡lee por favor!)

Sí, he leído la pregunta del titular. Y no, no estoy bromeando. Creo sinceramente que Haas tiene la mejor alineación de pilotos para 2025, porque todo es relativo.

He visto lo que han dicho mis compañeros sobre Ferrari, McLaren y Mercedes, y les doy la razón. Pero Haas no tiene ninguna posibilidad de fichar a ninguno de esos seis pilotos, así que tienen que ser inteligentes con su elección, por eso creo que fichar a Bearman y Ocon era su mejor opción.

Me ha impresionado mucho Bearman en sus dos apariciones este año en Arabia Saudí y Bakú, dos circuitos increíblemente rápidos y difíciles en los que destacó. Sus otras actuaciones en FP1, que han sido cruciales para que Haas perfeccionara el coche, han sido en gran medida bastante sólidas, ya que ha completado sus objetivos sin ningún problema.

Oliver Bearman, piloto reserva, Ferrari y Haas F1 Team Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Estoy ansioso por ver cómo progresa Bearman la próxima temporada, ya que sus resultados en la Fórmula 2 no han sido un fiel reflejo de su talento.

En cuanto a Ocon, ahora tendrá una nueva oportunidad tras su turbulenta etapa en Alpine. Su frustración se ha disipado y los arrebatos han cesado. Los que le conocen saben que es rápido, pero los cambios en su carrera no le han sentado bien. Ahora, con 28 años, tiene toda la experiencia y Haas espera que se convierta en el líder del equipo, lo que implica un nuevo nivel de responsabilidad y madurez.

Ocon estará enfadado por la forma en que ha sido descartado por Alpine y debería estar motivado para demostrar su valía. Será un punto de referencia fiable para Bearman.

Me ha impresionado el jefe de Haas, Ayao Komatsu, y creo que su decisión de apostar por esta pareja de pilotos podría resultar una elección inspiradora. Además, ¿a quién más podría haber elegido?