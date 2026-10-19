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¿Quién habría ganado el hipotético campeonato 'sprint' en la F1 2026?

George Russell sería campeón de un hipotético campeonato de sprint de F1 en 2026, por delante de Leclerc y Norris, tras seis carreras cortas muy igualadas.

Juanjo Sáez

Editado: 19 oct 2026, 11:20

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Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Si las carreras al sprint de la Fórmula 1 tuviesen su propio campeonato independiente, George Russell habría sido el campeón en este 2026. El británico habría conquistado el título gracias a su regularidad y a sus tres victorias en las seis carreras cortas disputadas, en una clasificación que habría estado marcada por la igualdad con Charles Leclerc y por el accidente entre Lando Norris y Oscar Piastri en la última vuelta de Singapur.

Russell y Leclerc terminaron empatados a 34 puntos en el hipotético campeonato de sprint, pero el piloto de Mercedes se habría llevado el título gracias a su mayor número de victorias los sábados. El británico de Mercedes se impuso en China, Canadá y Países Bajos, mientras que el monegasco de Ferrari no consiguió ganar ningún triunfo.

La igualdad entre ambos demuestra cómo un campeonato independiente al sprint podría ofrecer una lucha extra por un título en la F1, con sus propias estadísticas, objetivos y protagonistas, al margen de lo que suceda los domingos en las carreras principales.

Justo por detrás, Lando Norris habría terminado tercero con 33 puntos, solamente uno por detrás de Russell y Leclerc. El británico de McLaren consiguió su única victoria al sprint en Miami. Sin embargo, el accidente con su compañero Oscar Piastri en esa última vuelta de la carrera corta de Singapur lo cambio todo.

El incidente condicionó el resultado de ambos pilotos y, en el caso de Norris, terminó siendo especialmente relevante, ya que le habría arrebatado el título.

Andrea Kimi Antonelli ocuparía la cuarta posición con 31 puntos, confirmando también su competitividad en este formato. Por detrás aparecería Lewis Hamilton, con 27 puntos, mientras que Oscar Piastri sumaría 21 y Max Verstappen solo sería séptimo con 20.

Clasificación de la F1 2026 contando solo las sprint:

POS PILOTO PUNTOS 1º George Russell 34 2º Charles Leclerc 34 3º Lando Norris 33 4º Andrea Kimi Antonelli 31 5º Lewis Hamilton 27 6º Oscar Piastri 21 7º Max Verstappen 20 8º Liam Lawson 7 9º Oliver Bearman 4 10º Nico Hulkenberg 2

Cabe recordar que en las carreras al sprint de la Fórmula 1 solo puntúan los ocho primeros pilotos de la siguiente manera: 8-7-6-5-4-3-2-1. Es por ello que las distancias después de seis carreras serían mínimas, ya que no existe una gran diferencia entre acabar primero, segundo, tercero o incluso fuera del podio.

¡En 2027 habrá más carreras al sprint en la F1!:

Inicio de la carrera sprint del GP de Miami de F1

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

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