Opinión

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Quién durmió peor anoche tras Brasil F1: Ferrari

Ferrari se marchó de Interlagos con un resultado decepcionante. Las sanciones en la parrilla complicaron la carrera, pero lo que más pesó fueron las dificultades en la gestión de los neumáticos y la escasa velocidad punta.

Roberto Chinchero

Publicado: 9 nov 2026, 11:52

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El Gran Premio de Brasil puso fin a la racha positiva de Ferrari. Interlagos puso de manifiesto algunas debilidades del SF-26, que se hicieron especialmente evidentes en las condiciones particulares que caracterizaron el fin de semana.

Las sanciones cumplidas en la parrilla de salida sin duda complicaron el trabajo de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pero no bastan para explicar un resultado en general decepcionante.

El principal problema se identificó en la gestión de los neumáticos, con fluctuaciones en el rendimiento difíciles de controlar. En algunas fases de la carrera, el Ferrari mostró un ritmo competitivo, hasta que perdió rendimiento de forma repentina en el transcurso de unas pocas vueltas. Una irregularidad que comprometió sobre todo la primera parte de la carrera de ambos pilotos.

"Cuando tienes un problema con los neumáticos, el efecto sobre el rendimiento es mucho mayor que el de las características del monoplaza o de las actualizaciones que puedas introducir", explicó Frédéric Vasseur. "Si no consigues que los neumáticos funcionen en el rango adecuado, puedes perder casi un segundo, mientras que las actualizaciones influyen en décimas. Este fin de semana, en algunas ocasiones hemos sido competitivos, en otras estábamos muy lejos".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Neumáticos y velocidad punta: los dos límites de Ferrari

Las bajas temperaturas ambientales acentuaron una sensibilidad que marcó todo el fin de semana. El frío desempeñó un papel decisivo, pero las dificultades no se limitaron a la gestión térmica de las gomas. La escasa velocidad punta supuso un obstáculo adicional, sobre todo para dos pilotos obligados a remontar desde las últimas posiciones en un circuito que, durante las fases de transición de mojado a seco, solo ofrecía una trayectoria realmente viable.

Leclerc describió con especial acierto lo que ocurrió en el primer stint: "Tenía la sensación de estar conduciendo prácticamente en las lonas, como si ya no tuviera neumáticos traseros. El coche sobreviraba continuamente. Más adelante, el ritmo mejoró bastante, sobre todo cuando tenía aire limpio, pero la primera tanda ya nos había comprometido la carrera. Y con esa velocidad en la recta era muy difícil adelantar".

Hamilton vivió una situación similar, tras protagonizar una salida excelente, en la que recuperó nada menos que once posiciones, antes de que el desgaste de los neumáticos traseros le frenara.

"Tuve una salida realmente excelente, pero tras unas pocas vueltas los neumáticos traseros empezaron a ceder y el coche se volvió extremadamente sobrevirador. Ya no pudimos seguir avanzando. Ha sido un fin de semana difícil en cuanto al rendimiento, aunque creo que el equipo se merecía un mejor resultado".

Charles Leclerc, Ferrari; Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

El resultado de Interlagos no borra, según Vasseur, la trayectoria de crecimiento que ha seguido Ferrari a lo largo del campeonato. El director del equipo recordó lo amplia que era la diferencia con Mercedes en la primera parte de la temporada y cómo el trabajo de desarrollo ha devuelto progresivamente al SF-26 a las primeras posiciones. Pero el veredicto de Interlagos también confirmó la dificultad de mantener un rendimiento constante en un campeonato caracterizado por frecuentes cambios en el equilibrio de fuerzas.

"En el primer año de un nuevo reglamento, el potencial de desarrollo es mucho mayor", explicó Vasseur. "Cada vez que introduces una actualización, puedes dar un paso adelante importante. También le ha pasado a McLaren este fin de semana. Dado que las actualizaciones no llegan en los mismos grandes premios, hemos sido testigos de esta alternancia en el rendimiento".

El segundo puesto en el Mundial de Constructores y el reto de 2027

A falta de tres grandes premios por disputarse, Ferrari debe defender el segundo puesto en la clasificación de constructores. Un objetivo que Hamilton considera todo menos secundario, también por las consecuencias que esa posición tendrá en el trabajo del equipo.

"Tenemos que hacer todo lo posible por mantener el segundo puesto en el Mundial de Constructores, es un resultado importante para todas las personas que trabajan en la fábrica, que se merecen esa posición. Tendremos que esforzarnos mucho en las próximas carreras. Al mismo tiempo, la semana que viene estaremos en Maranello para empezar a trabajar en lo que queremos conseguir el año que viene".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Vasseur confirmó su voluntad de cerrar el campeonato de la mejor manera posible, sin ocultar su decepción por lo ocurrido en Interlagos. "Los progresos realizados nos dan confianza y crean un buen ambiente de cara al parón invernal. Pero hoy no estoy pensando en los aspectos positivos de las carreras anteriores. Estoy pensando sobre todo en lo que ha pasado aquí".

Hamilton y su decisión de quedarse en pista bajo la lluvia

En el balance de la carrera también pesó lo ocurrido en los últimos compases, cuando Hamilton decidió continuar con los neumáticos de seco a pesar de la orden de entrar en boxes que le llegó desde el equipo. Una decisión que resultó costosa cuando la lluvia arreció de repente en el primer sector. El heptacampeón explicó que, en un principio, había recibido indicaciones de que las precipitaciones se mantendrían a una intensidad constante. En esas condiciones, creía que podía continuar, sobre todo porque estaba recuperando terreno rápidamente sobre Liam Lawson.

"Era más rápido que Lawson, lo estaba alcanzando a un ritmo de aproximadamente un segundo por vuelta. Me habían dicho que las condiciones se mantendrían estables y pensé que podía seguir. Poco antes de entrar en el pitlane me llamaron a boxes, pero estaba justo detrás de Lawson y ya había activado el modo adelantamiento. Decidí no parar".

La situación cambió unos segundos después. "Cuando llegué a la primera curva, estaba completamente mojada. No me habían pasado esa información. Solo intenté llevar el coche a boxes y tuve suerte de no estrellarme contra el muro. Lo siento por el equipo".

Hamilton perdió tiempo y posiciones, y además corrió el riesgo de dañar el monoplaza. Vasseur, al ser preguntado sobre el episodio, se refirió a un ligero retraso en las comunicaciones por radio, aunque dio a entender que había tiempo para reaccionar. El resultado de Ferrari no habría cambiado mucho, pero no se puede dejar de señalar que, por segunda vez en cuatro carreras, Hamilton ignoró las indicaciones del muro y actuó por su cuenta. Y, al igual que en Singapur, su decisión resultó ser errónea.

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