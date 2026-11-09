Opinión

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Quién durmió mejor anoche tras Brasil F1: Toto Wolff

El jefe de Mercedes ya acumula nueve títulos de constructores tras el GP de Brasil de F1.

Oleg Karpov

Publicado: 9 nov 2026, 11:32

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Toto Wolff no tuvo que presumir cuando, el domingo por la noche en São Paulo, le preguntaron por sus récords, que ahora le sitúan a la altura de dos de los grandes de la Fórmula 1. La mera pregunta de cómo se sentía al igualar el número de campeonatos de constructores de Frank Williams y el total de títulos de Ron Dennis bastaba por sí sola para ilustrar la magnitud de los logros de Wolff.

Ahora cuenta con nueve coronas de constructores, igualando a Williams, y 17 títulos en total, igualando a Dennis. "Cuando lo pienso, estos dos son gigantes de este deporte", afirmó. "Ni siquiera estoy en la misma galaxia que Frank, quien, tras su accidente, fue capaz de lograr grandes cosas. Y, del mismo modo, Ron es una persona a la que siempre se admira, que ha sido el referente en este deporte y que ha establecido nuevos estándares. Nunca me veré a mí mismo en esa liga".

La Fórmula 1 ha cambiado enormemente desde los días en que esos dos legendarios dirigentes ganaban títulos e intentaban superarse mutuamente. Quizá sea una simplificación excesiva, pero hoy en día se trata mucho más de dirigir un negocio eficiente que de gestionar el mejor box. Ellos también tenían que conseguir patrocinios y atraer al mejor talento, pero las operaciones actuales de la F1, especialmente las de un equipo oficial con su propio departamento de motores, son mucho más complejas. La diferencia en el número de empleados es abrumadora.

Wolff no tiene ninguna posibilidad de conocer a todos los que trabajan para su equipo y no puede recurrir al tipo de microgestión que quizá aún era posible en la década de los 80. Se requiere un conjunto de habilidades diferente, una comprensión mucho más clara de lo que se denomina 'cultura' y una precisión mucho mayor a la hora de construir una organización en la que la delegación no sea solo una herramienta, sino una necesidad.

Pero lo que Dennis y Williams tienen en común es que no se limitaron a ganar títulos uno tras otro, en el momento álgido del rendimiento de sus equipos, cuando todo encajaba a la perfección. Lo hicieron una y otra vez, reconstruyendo las organizaciones que dirigían para volver a la cima y ganar de nuevo. Williams lo logró tras separarse de Honda, volviendo a lo más alto con Renault. Dennis, tras la era de Alain Prost y Ayrton Senna, reconstruyendo McLaren para ganar tres títulos con Mika Häkkinen y Mercedes.

Probablemente Wolff tenga razón en el sentido de que nunca ha tenido que hacer frente a una reorganización completa que implicara un cambio de socios principales o de fabricante de motores. Pero la temporada 2026 es la prueba definitiva de que él tampoco es alguien que solo pueda arrasar una vez.

Toto Wolff, Mercedes

Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

Mercedes no tocó fondo. Pero tras ganar con tanta facilidad y de forma tan constante, es posible que el equipo se volviera demasiado rígido en sus métodos como para cambiar y adaptarse. El nuevo ciclo normativo de 2022 fue una prueba de resistencia en la que la casa de Brackley fracasó, y los viejos métodos ya no funcionaban a la hora de recuperar terreno.

Nunca sabremos exactamente qué hizo Wolff ni qué procesos había que cambiar. Solo podemos juzgar por los resultados. Y 2026 es la confirmación de que hizo lo que se requería.

"Echando la vista atrás, creo que estos últimos cuatro años fueron muy difíciles", declaró el domingo. "Entre equivocarnos y luego entender más o menos por qué nos equivocábamos, y después darnos cuenta de que no, que no lo entendíamos… Eso supuso un gran vaivén".

"Pero dentro de 10 o 20 años, cuando miremos atrás y veamos las estadísticas, no fue que fuéramos unos perdedores totales durante esos cuatro años, porque quedamos segundos, terceros, terceros y cuartos en la general; creo que esos fueron más o menos los resultados. Ganamos carreras, muchas carreras. Así que, si nos fijamos en las cifras puras y duras, no fue tan malo, pero no nos sentíamos bien".

"Y la resistencia del equipo, la gente que se mantuvo unida en esos momentos difíciles, es un factor importante, creo. Así que sienta muy bien haber conseguido esos dos títulos. No hay muchos equipos deportivos que lo hayan conseguido tras una racha de campeonatos consecutivos, seguida de una etapa difícil, para luego volver a resurgir. Así que estoy muy orgulloso de que formemos parte de este grupo tan reducido de equipos que lo han logrado en cualquier deporte".

Aunque todavía no esté exactamente al mismo nivel, sin duda se encuentra entre los mejores directores de equipo de la historia de la F1.

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

'Cultura' es una palabra que los directivos suelen utilizar, y abusan de ella, y muchos de ellos no entienden realmente lo que implica. Pero no se trata solo de principios y normas. Se trata de elegir un objetivo común, establecer los procesos adecuados, encontrar a las mejores personas y ayudarlas a cumplir sus ambiciones, y comprometerse con todo ello.

Hay mucha gente que dice querer crear 'una cultura'. Sin embargo, son muy pocos los que realmente entienden lo que quieren decir con eso.

"No somos una organización que contrate y despida", afirma Wolff. "Ofrecemos una cultura y un entorno en el que puedes prosperar, en el que se te permite cometer errores, en el que puedes expresar tu opinión. Y, a largo plazo, creo que, si quieres tener éxito —no durante unos pocos años, sino a lo largo de muchas décadas—, esto es lo que tienes que ser capaz de inculcar en el equipo".

"Y eso es lo que estamos intentando. No es algo que se pueda plasmar en una presentación de PowerPoint. Hay que elevar el listón día tras día. Y estos son los estándares que nos estamos imponiendo. A veces fallamos, pero miramos hacia la visión a largo plazo".

Una vez más, ver solo la punta del iceberg no basta para juzgar con exactitud en qué medida esto es obra de Wolff. Pero esa cultura de ayudar a las personas a prosperar —lo que también implica apoyar a quienes están pasando por dificultades— está a la vista.

La forma en que Wolff trata a George Russell, probablemente el único miembro del equipo de F1 de Mercedes que no estaba del todo contento el domingo, es también un ejemplo de libro sobre cómo gestionar el talento.

Ha sido un año difícil para el inglés, de eso no hay duda. Pero su jefe le sigue apoyando y nunca da al mundo exterior ningún motivo para dudar de que sigue creyendo en él —aunque algunos sugieran que solo le importa Antonelli.

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Toto Wolff, Mercedes

Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

"Hoy es el campeonato de George", dijo Toto. "Es el campeonato de constructores, y él forma parte del equipo, y me alegro mucho de que pueda disfrutar de este momento, porque se lo debemos a él".

"No tengo ninguna duda al respecto de cara al año que viene; todos los grandes deportistas han pasado por momentos difíciles, y eso formará parte de su continuo desarrollo".

Y escuchad al propio George. Su fin de semana en el Gran Premio de São Paulo fue, quizás, un ejemplo perfecto de su temporada 2026. Destellos de velocidad, pero unidos a circunstancias ajenas a su control que le impidieron conseguir el resultado buscado —como ocurrió el sábado— y algunos errores propios, como la salida del box el domingo.

Pero la forma en que habla de Wolff deja pocas dudas de que él también siente esa confianza. El sábado, cuando 2026 le asestó otro golpe al perder la pole, siguió hablando más del panorama general que del incidente en sí: "Creo que algo que admiro mucho del liderazgo de Toto es que la gente con la que contamos hoy es la misma que estuvo ahí durante los años de gloria, y son las mismas personas que atravesaron las dificultades entre 2022 y 2025".

"No se contrató ni se despidió a nadie. La confianza y la fe se mantuvieron en el núcleo del equipo y, ya sabes, ahora lo hemos superado. Y, obviamente, Kimi ganó el campeonato. Vamos a ganar el Mundial de Constructores, ya sea este fin de semana o el próximo. Y, ya sabes, hay que dar el mérito a todo el equipo, pero sí, un gran mérito a Toto por esa lealtad y confianza en la gente, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles".

Esa lealtad y confianza es exactamente lo que Wolff le está demostrando a Russell en este momento. Y la carrera del británico aún podría seguir uno de dos caminos muy diferentes: el de Nico Rosberg o el de Daniel Ricciardo.

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Ricciardo sintió que no le quedaba más remedio que abandonar Red Bull cuando creyó que el equipo estaba apostando todo por Max Verstappen. Pero con Wolff al frente de Mercedes, Russell sigue sabiendo que tiene la oportunidad de lograr lo que quiere, gracias a la cultura que su jefe ha creado en el equipo.

Porque es una cultura que permite a las personas aprender, recuperarse y volver a ganar.

Y no hay mucho más que añadir. Las estadísticas hablan por sí solas. Me quito el sombrero, Toto Wolff. Lo has gestionado muy bien.

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