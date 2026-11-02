Opinión

Fórmula 1 GP de México

Quién durmió mejor anoche tras México: Kimi Antonelli

Puede que Antonelli no haya pegado ojo, pero nadie tiene mejores motivos para dormir tranquilo: es el campeón más joven de la F1 y ha aprendido a ganar mucho antes de lo que algunos aprendieron a confiar en él.

Pol Hermoso

Editado: 2 nov 2026, 9:04

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

He estado a punto de colocar a Andrea Kimi Antonelli en el "Quién durmió peor". Por una cuestión puramente técnica: mientras vosotros leéis esto con el café del lunes, es perfectamente posible que él haya dormido la respetable cantidad de cero horas. Me lo imagino todavía celebrándolo, quizá con un tequila en la mano y sin demasiado interés en localizar la almohada.

Una pequeña ventaja de haberse coronado en México: en Austin, con veinte años, ni siquiera habría podido comprarse legalmente la bebida para brindar.

Que conste que lo del tequila es una licencia de quien escribe. Lo de las ganas de fiesta, en cambio, lo confirmó él mismo. Antonelli explicó que celebraría el título con su familia y sus amigos y que, después de Brasil, organizaría algo grande en casa. Incluso avisó de que quizá no llegase a Las Vegas "en el mejor estado".

Se agradece encontrar a un piloto que, por una vez, no promete revisar los datos antes de disfrutar del mejor día de su vida.

Así que aceptemos la contradicción: puede que el hombre que mejor durmió no haya dormido nada. Ya tendrá tiempo. Y cuando consiga apagar la luz, le acompañará una tranquilidad que no venden en ninguna farmacia: es campeón del mundo de Fórmula 1.

El más joven que ha habido nunca. Con veinte años y 68 días, ha adelantado a Sebastian Vettel también en los libros de historia.

Repasa la lista:

Lo bonito, sin embargo, está en todo lo que esa cifra no explica.

El chico que supuestamente no estaba preparado

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hace un año, la pregunta era si Mercedes había corrido demasiado con él. Si saltarse etapas tenía un precio. Si aquel adolescente necesitaba un coche con menos expectativas, menos cámaras y menos gente opinando sobre su futuro después de cada excursión por la grava.

Ahora resulta tentador responder con una carcajada. Pero sería hacer trampa. Hubo momentos en los que Antonelli también parecía estar buscando la respuesta.

"En algunos momentos del año pasado probablemente parecía que no estaba preparado", reconoció después de conquistar el título. Me parece una frase bastante más interesante que cualquier ajuste de cuentas. Podía haberse sentado delante del micrófono a repartir carnés entre quienes creyeron y quienes dudaron. Prefirió admitir que hubo razones para hacerse preguntas.

Y explicó algo más: aquellas situaciones difíciles le habían ayudado a madurar y a afrontar mejor lo que llegó después.

Ahí está, para mí, una de las claves de este Mundial. Antonelli ha aprendido deprisa, pero también ha tenido dónde aprender. Mercedes sostuvo la apuesta cuando mantenerla exigía bastante más convicción que hacerse ahora la foto con el campeón. El talento necesita oportunidades; a veces, también necesita que no se las retiren al primer susto.

De sus nueve victorias de este año, Kimi destacó Spa porque allí había vivido uno de los momentos más bajos de su carrera en 2025. Volver y ganar tenía un significado especial. Hay circuitos en los que un piloto conquista un trofeo y, de paso, deja de cargar con algo.

Nueve victorias y una virtud menos vistosa

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Por supuesto que ha tenido un Mercedes capaz de ganar. Nadie está proponiendo contar esta temporada como si hubiera conquistado el campeonato empujando el coche cuesta arriba.

Pero disponer de una herramienta extraordinaria no resuelve automáticamente qué haces con ella cada domingo. También la tenía Russell, un piloto al que el propio Antonelli describió como dificilísimo de batir cuando está inspirado. Y el italiano reconoció, además, que su compañero había sufrido más mala suerte. Conviene recordarlo incluso en plena celebración.

Eso no resta mérito a lo que Kimi ha construido.

"Lo principal ha sido la constancia durante toda la temporada. Incluso cuando las cosas se complicaban, conseguíamos un resultado decente", explicó.

Las nueve victorias quedan estupendamente en el cartel del campeón. La constancia resulta menos fotogénica, pero también permite llegar a noviembre con el trabajo prácticamente terminado. Antonelli ha sabido aprovechar los domingos en los que podía arrasar y sacar algo de aquellos en los que tocaba aceptar que otro era más rápido.

México ofreció una última muestra. No fue su fin de semana más cómodo. Él mismo admitió que las felicitaciones anticipadas le habían hecho pensar demasiado en lo poco que faltaba. Para alguien tan supersticioso, escuchar «enhorabuena por el campeonato» antes de ganarlo debía de resultar tan relajante como una alarma de incendios junto a la cama.

Y, aun así, cuando tuvo delante a Leclerc tras la reanudación, fue a por él.

No necesitaba aquel podio para ser campeón. Lo quería. Encontró la oportunidad, se lanzó por el interior de la primera curva y la aprovechó. Después de tantas vueltas haciendo cuentas desde fuera, agradecí ver que dentro del Mercedes todavía había un piloto buscando un adelantamiento.

Un campeón que todavía necesita llorar

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Luego llegó la última vuelta y se le desordenó todo.

"Creo que perdí unos dos segundos porque ya estaba llorando. No podía ver bien", contó. También bromeó con que, entre las lágrimas, veía dos Ferrari.

Después de pasarse el año aprendiendo a mantener la cabeza fría, podía permitirse terminarlo con la vista empañada.

En el podio le esperaban Hamilton y Verstappen, que lo levantaron sobre sus hombros. Antonelli dijo que enmarcaría aquella fotografía y la pondría en casa, en un lugar donde pudiera verla bien al entrar. Entendible. Hay quien cuelga un cuadro en el recibidor; él podrá colgar el día en que dos gigantes de su deporte lo llevaron en volandas.

Pero la rueda de prensa tuvo un momento todavía mejor. Le preguntaron por la música de la celebración y recordó a su abuelo, que escuchaba aquella canción. Volvió a emocionarse. "He llorado demasiado hoy", se disculpó.

Como si hiciera falta pedir perdón.

Quizá eso sea lo que más me gusta de esta coronación: después de una temporada conduciendo con una madurez extraordinaria, Antonelli pudo bajarse del coche y tener veinte años. Abrazar a su familia, hablar de fiestas, acordarse de su abuelo y perder el hilo porque todavía no terminaba de comprender lo que acababa de conseguir.

En México sonó Nessun dorma. Que nadie duerma. Para el protagonista de esta columna, la elección no podía ser más oportuna.

Ya dormirá Kimi. Primero, dejadle disfrutar de algo con lo que lleva toda la vida soñando.

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