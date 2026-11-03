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Fórmula 1 GP de México

Qué necesita Mercedes para ganar el título de constructores de la F1 2026 en Brasil

Después de ver a Antonelli coronarse como campeón de la F1 2026 en México, Mercedes podría ganar el campeonato de constructores en Brasil. ¿Cómo?

Juanjo Sáez

Editado: 3 nov 2026, 18:22

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Después de que Andrea Kimi Antonelli conquistase el campeonato de pilotos de 2026 en el Gran Premio de México, todas las miradas han pasado a centrarse en el mundial de constructores, donde Mercedes acaricia su primer título desde 2021.

El equipo alemán tendrá su primer 'match ball' en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana, aunque las opciones no son para nada sencillas, sobre todo viendo cómo se ha igualado la parrilla en la zona alta en esta segunda mitad de año.

¿Qué necesita Mercedes para ganar el título de F1 2026 en Brasil?

Para ponernos en contexto, Mercedes supera a Ferrari en 126 puntos en estos momentos y, tras la cita de Interlagos, solo quedarán 129 unidades en juego. Por tanto, la cuenta es sencilla: Mercedes necesita superar a Ferrari por al menos tres puntos en Brasil.

Lo que asegura que Mercedes gane el título independientemente de Ferrari:

Ganar con un coche y que el otro acabe cuarto como peor resultado

En caso de carambola y empate entre Mercedes y Ferrari al final de la carrera de Brasil, el equipo de la estrella ya sería campeón del mundo debido a que ha ganado 12 carreras, frente a las dos de la escudería de Maranello de Fórmula 1.

Por otro lado, si Ferrari lograse meter a Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el podio de Sao Paulo, Mercedes no tendría ninguna posibilidad de conquistar el campeonato.

Sin embargo, aunque la probabilidad todavía es relativamente baja, tras el Gran Premio de Brasil, Mercedes tendrá tres oportunidades más para asegurarse el campeonato en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

"El campeonato está cada vez más cerca, pero nuestra mentalidad no cambia. Pensar en el resultado no nos ayudará a conseguirlo", dijo el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, antes del GP de México. "Seguiremos siendo disciplinados, nosotros nos tomaremos cada sesión tal y como venga para hacerlo bien".

Más sobre Mercedes:

Así está el mundial de constructores de F1 2026 antes de Brasil

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 630 2 Ferrari 504 3 Red Bull 382 4 McLaren 365 5 Racing Bulls 108 6 Alpine 69 7 Haas F1 31 8 Audi 27 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

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